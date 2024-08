En medio de los rumores de ruptura con Chris Martin, Dakota Johnson se vio obligada a romper una regla de oro

Escuchar

Este viernes, varios medios estadounidenses y británicos reservaron sus portadas a la que parecía ser la ruptura del año. La noticia la dio a conocer el diario Daily Mail en su página web: el amor entre Chris Martin y Dakota Johnson había llegado a su fin, aseguraba el diario en un artículo en el que incluía la declaración de una fuente “allegada” al líder de Coldplay.

En el mismo artículo, que luego fue replicado por otros portales, se indicaba que el músico y la actriz pasaron algunos meses distanciados antes de cancelar de forma definitiva su compromiso. “Martin aceptó que la relación se terminó y que es mejor seguir adelante”, explicaron.

En febrero último, disfrutaron unos días de descanso juntos en Puerto Vallarta Backgrid/The Grosby Group

Sin embargo, horas más tarde, el representante de la hija de Don Johnson y Melanie Griffith emitió un comunicado desmintiendo rotundamente aquella versión. “Los informes no son ciertos”, aseguró el agente en un escueto escrito que hizo llegar tanto a Page Six como a People, apenas horas después de que surgieran los rumores el viernes. Y agregó: “ Están felizmente juntos .”

La primicia de Daily Mail se basó en algunos indicios. Este último fin de semana, por ejemplo, la protagonista de 50 sombras de Grey fue fotografiada mientras paseaba a su perro en Malibú, donde vive con el líder de Coldplay: en la imagen no se divisa el anillo de compromiso de esmeralda que solía lucir con orgullo.

También llamó la atención la ausencia de la actriz en Munich, donde Martin desembarcó en el marco del tramo europeo de su gira mundial Music of the Spheres. Es que durante los años que pasaron juntos y cuando no estaba en el set, era muy frecuente ver a la actriz bailando los temas de la banda inglesa mezclada entre el público, como ocurrió en la visita de la banda a Buenos Aires.

“Chris y Dakota se han esforzado desesperadamente durante los últimos meses para que su relación funcione”, le aseguró una fuente cercana a la pareja al Daily Mail en las primeras horas del viernes. “Siempre se amarán el uno al otro, pero ambos han llegado a la conclusión de que la relación no puede mantenerse a largo plazo”, agregó. “Ambos son personas muy ocupadas, Chris ha estado en Europa con Coldplay y ambos tienen prioridades personales, pasiones y compromisos laborales que no se entrelazan de forma natural. Querían que funcionara, pero no ha sido así, y ahora han aceptado que lo mejor es seguir adelante”, concluyó.

Estas versiones llevaron a la actriz de La hija oscura a romper una de sus reglas de oro: no hablar de su vida privada, pese a no haberlo hecho de manera directa sino a través de su representante.

Un antecedente y los nuevos rumores

La pareja siempre tuvo un bajo perfil Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En 2019, Johnson y Martin ya se habían separado. En aquel momento, el músico, que es padre de Apple, de 20 años, y de Moses, de 18, producto de su matrimonio con Gwyneth Paltrow, quería volver a ser padre y la intérprete quería enfocarse en su carrera. Más allá de los motivos, lo cierto es que al poco tiempo volvieron a mostrarse juntos.

Las especulaciones sobre una nueva crisis volvieron a surgir en mayo, luego de que el cantante subiera a su auto a una fan, que luego publicó en X que él estaba “soltero”. Sin embargo, en ese momento una persona cercana a ellos le dijo a la revista People que el vínculo todavía era “fuerte”: “Han tenido altibajos, pero ahora definitivamente están de vuelta”.

Comprometidos

En marzo de este año se supo: Martin y Johnson se habían comprometido. Según publicó el diario inglés The Mirror, fue el cantante quien le pidió casamiento a la actriz. Sin embargo, antes de pedir la mano, mantuvo una charla con Paltrow y con sus hijos, y todos le dieron el visto bueno.

Dakota y Chris comenzaron a verse en 2017, un año después de que el rockero se “desacoplara conscientemente” de la protagonista de Grandes esperanzas. Por ese entonces, las primeras imágenes que trascendieron de la pareja fueron las de una cena juntos en Los Ángeles. La relación se terminó de confirmar cuando ella lo acompañó a la Argentina, para ser parte de los últimos shows del tour Head Full Of Dreams.

Chris Martin y Dakota Johnson incluso solían vacacionar con Gwyneth Paltrow y su pareja The Grosby Group

Johnson y Paltrow siempre se mostraron unidas, incluso ante el público. La buena relación entre ellas fue noticia el año pasado cuando, a pedido de un seguidor, la exnovia de Brad Pitt y de Ben Affleck publicó una foto de las dos agarradas de la mano en su cuenta de Instagram. Agradecida por el gesto, Johnson habló del posteo y de la importancia de los vínculos en su vida.

“Me alegro de que haya habido esa reacción positiva. Crecí en una familia muy grande y simplemente creo en el dicho ´La sangre es más fuerte que el agua´. El dicho original es: ´La sangre del pacto es más espesa que el agua del útero”, lo que significa que las relaciones con las personas que elegís para formar parte de tu vida son más sólidas que las conexiones con las personas con las que naciste”, explicó. “No importa lo jodido que esté, o quién esté en rehabilitación, o quién no hable con quién, o quién se esté divorciando de quién… Somos familia. Y siempre vamos a ser una familia”, completó.

