Dani “La Chepi” habló de su batalla contra las adicciones

Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani “La Chepi”, formó parte de la segunda edición del reality culinario de Telefe, el exitoso MasterChef Celebrity, y se convirtió en una de las participantes más queridas, quien siempre recibía las devoluciones con el mejor humor.

Recientemente, la influencer y actriz habló de una realidad personal sobre la que nunca se había explayado -con excepción de algunos posteos en sus redes sociales-, vinculada a su adicción al alcohol y al cigarrillo. En diálogo con revista Pronto, “la Chepi” contó que fumaba y tomaba muchísimo, y que decidió dejar de hacerlo cuando quedó embarazada de su hija.

“El día que supe que estaba embarazada, no fumé ni tomé más alcohol”, compartió Viaggiamari. “Estuve mucho tiempo medicada por alcoholismo. Al igual que mi papá, sufrí el alcoholismo”, reveló, y brindó detalles sobre esa etapa oscura de su vida. “Cuando me divorcié, me desaté por todo lo castrada que había estado”, contó. “Recuerdo que volví a Buenos Aires, estaba mirando la película V de venganza con un vino tinto a las dos y media de la tarde, agarré la máquina de cortar pelo, me arranqué las extensiones, me corté con la tijera y me rapé. Hice lo mismo que Natalie Portman mientras me bajaba una botella de vino”, amplió.

Dani La Chepi en MasterChef Celebrity - Fuente: Telefe

La actriz definió a ese momento como el más oscuro de su vida. “Al igual que mi padre, ahogaba mis penas en lo errado: pucho y alcohol. Más de eso no pasé pero era mucho alcohol todo el tiempo. Un día mi psicóloga me dijo: ‘Dani, hasta acá llegamos y necesito que empieces el psiquiatra para hacer un tratamiento de verdad’. Eso sumado a la terapia, que nunca la dejé. Me llevó muchos años de medicación, me costó mucho, me dieron con remedios de todo tipo”, manifestó. Desde ese instante, “La Chepi” comenzó a ayudar a amigas que atraviesan adicciones.

“Antes de quedar embarazada dejé el alcohol, nunca más probé y puedo vivir sin tomar una copa”, contó. “Le tengo tanto rechazo que ni siquiera lo pruebo. Pero seguía con el pucho, que es una adicción tremenda”, expresó. En relación al cigarrillo, la influencer compartió que se trata de una batalla diaria.

“Estoy reemplazando el cigarrillo con comida y con trabajo. Me estoy tapando de proyectos y reuniones (...) Siempre digo que no soy un ejemplo a seguir pero me gusta contar las c.... que me mando así el resto no las hace. Me emociona recibir mensajes de pibas que me dicen que dejaron de fumar gracias a los mensajes que comparto en mis redes”, expresó Viaggiamari.

