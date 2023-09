escuchar

Danny Masterson fue sentenciado a 30 años de prisión por dos causas de abuso sexual por las que había sido encontrado culpable en mayo de este año. El actor, quien mantuvo su inocencia durante todo el proceso judicial, fue condenado en el Tribunal Superior de Los Ángeles por dos de los tres cargos que se habían presentado en su contra. Masterson había sido acusado de abusar sexualmente de tres mujeres en su casa de Hollywood Hills entre los años 2001 y 2003.

El jurado lo condenó por dos de esas causas, ya que no pudo llegar a un veredicto unánime respecto a la tercera denuncia, realizada por una expareja del actor.

En la sentencia, las tres mujeres le solicitaron a la jueza Charlaine F. Olmedo un momento para expresar el daño irreparable que les provocó el actor. Una de las víctimas, cuya identidad permanece reservado, describió a Masterson como “un cobarde, un monstruo sin corazón” , mientras que la segunda en pedir la palabra se dirigió directamente al actor: “Todavía me peleo con lo que me hiciste esa noche... Eso llevará una vida de terapia en ser reparado. Cada vez que pienso que estoy bien, esa violación vuelve a mí”, le manifestó la segunda víctima a Masterson, quien no habló durante toda la jornada de lectura de la sentencia.

Masterson, en una fotografía tomada el 18 de septiembre de 2020 en la Corte Superior de Los Angeles

El actor se encontraba acompañado de su esposa, la actriz Bijou Phillips, quien empezó a llorar cuando la jueza leyó el veredicto, y de sus hermanos, Allana, Christopher y Jordan, quienes estaban sentados juntos, de acuerdo a lo que informó el portal Variety.

Asimismo, la jueza tomó la palabra y le habló al actor: “Sr. Masterson, usted no es la víctima acá, sus accciones de hace 20 años les quitaron a otras personas su posibilidad de manifestarse y de elegir. Sus acciones de hace 20 años fueron criminales y por eso está aquí”, le dijo Olmedo, antes de comunicar la sentencia.

Masterson fue condenado a 15 años por cada caso, y la jueza le ordenó que cumpla ambas condenas “de manera consecutiva” .

