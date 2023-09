escuchar

Desfiles, obras de teatro, galas benéficas... todo es un buen motivo para encontrarla en la noche porteña. Ayer, Mirtha Legrand acudió al desfile de alta costura de Claudia Arce en la Maison del Four Seasons y allí charló con la prensa, que le preguntó por su inminente vuelta a la TV. Tras contar que todavía no firmó (lo hará la semana que viene), la conductora confirmó que su nieta Juanita Viale también volverá con los almuerzos dominicales y que competirán de lleno con Marcela Tinayre, que a raíz de la vuelta de “Bailando 2023″ hará su ciclo Polémica en el bar los fines de semana.

“Estoy fantástica, muy bien. Estoy saliendo casi todas las noches”, confesó la diva ante las cámaras de Socios del espectáculo. Inmediatamente, el cronista le preguntó por su vuelta a la TV y Legrand contó que la semana próxima estará firmando su contrato con eltrece. “Esta confirmado, arranco el 23 de septiembre. Estoy con ganas de volver, de estar en contacto con el público, de hacer mi trabajo, estoy contenta”, expresó minutos antes de que arranque el desfile donde casualmente desfiló Juanita Tinelli.

Respecto a la larga negociación que su nieto Nacho Viale mantuvo con diversos canales, La Chiqui mostró su alegría por regresar a la señal de Constitución, en donde viene haciendo su ciclo desde hace años. “Finalmente se arregló. Que voy a América, que voy a Telefe, que voy a eltrece, finalmente voy a eltrece. Estoy muy cómoda ahí, muy feliz”, advirtió.

Mirtha Legrand volverá a la pantalla de eltrece a fines de septiembre Instagram: @mirthalegrand

Mientras ella se hará cargo de las mesazas los sábados por la noche, su nieta Juanita volverá a ocuparse de los domingos al mediodía. Sin embargo, esta vez ambas tendrán una contrincante especial del otro lado: Marcela Tinayre. “ Es raro, nunca me pasó. Me tomó de sorpresa”, dijo respecto a tener que compartir el rating con su hija que desde este fin de semana estará con Polémica en el bar los sábados y domingos.

“Juanita hoy se reunía con su equipo de producción para estar los domingos al mediodía. Así que Marcela también va a competir con Juana porque ella también arregló su situación con el canal. Tinayre -Legrand- Viale, las tres en pantalla conduciendo, ¿es mucho, no?”, le preguntó al movilero aunque inmediatamente opinó: “Está bien que trabajemos”.

Mientras su abuela liderará la mesa del sábado por la noche, Juanita se hará cargo de la edición de los domingos al mediodía como ocurrió el año pasado

Otro de los rivales que Mirtha deberá enfrentar es a Andy Kusnetzoff, que vuelve con su programa PH, Podemos Hablar en las próximas semanas. “Sí, cuando yo salga va a estar en el aire”, afirmó. Y cuando el periodista le preguntó si sentía que la copiaba, lanzó: “No sé cómo es porque nunca lo vi. Todos los que comen me copian”.

Marcela Tinayre: cambio de horario y malestar

Quien no se tomó muy bien este cambio en la grilla de América fue Marcela Tinayre. “Yo sabía que en algún momento íbamos a cambiar de horario desde que firmé el contrato con Kuarzo y América. Ahora Marcelo empieza el lunes y por eso nos mudamos a los sábados, a las 22.30, con un programa de una hora y media, y los domingos a las 13″, comentó la semana pasada desde la mesa de Polémica en el bar. Y, un poco en broma y otro poco en serio, advirtió: “ No. No vamos a almorzar. Soy la dueña del bar y va a haber copetines. No se hagan esa fantasía. Me niego rotundamente”.

Marcela Tinayre competirá con su madre y su hija desde la mesa de Polémica en el bar

Sin embargo, la conductora mostró su descontento al tener que mudarse a los fines de semana. “Estoy un poco angustiada (...) Va a estar buenísimo, sin lugar a dudas, lo que pasa es que esta fue una gran experiencia, fue para Polémica... empezar con una mujer. Somos re empáticos los que estamos aquí, los adoro a todos y los voy a extrañar”, dijo en referencia a parte del equipo técnico o de maquillaje que ya no iba a estar en el nuevo horario.

“No nos vas a extrañar porque nos vas a seguir viendo”, dijo entonces la locutora del ciclo y luego algunos de los integrantes del programa hicieron su aporte: “Más en la tele de hoy que hay que remarla y la hemos remado”, aportó Flavio Mendoza para señalar una de las virtudes del programa mientras que Claudio Rico, en el rol del mozo del bar, piropeaba a Tinayre: “Se me cumplió el sueño del pibe, irme a dormir el sábado a la noche con usted y despertarme el domingo al mediodía”.

Luego de estas ocurrencias y aportes de los participantes del ciclo, Tinayre retomó su discurso del principio y expresó: “Pero la verdad, quiero ser honesta, yo los extraño, me encanta mi rutina de maquillarme con Nacha, mi maquilladora”. “Juntémonos a ver a Tinelli en tu casa”, bromeó entonces Gabriel Schultz, y ella accedió: “Vengan todos a mi casa, están invitados, tengo una televisión pantalla gigante y lo podemos ver”.

LA NACION