La salud de los famosos es un tema que siempre preocupa a sus fans. En las últimas horas, los rumores de que Guillermo Francella había sido intervenido en un sanatorio porteño comenzaron a sonar fuerte, algo que finalmente fue confirmado por el ciclo televisivo Socios del espectáculo esta mañana.

Los conductores del programa matutino de eltrece estaban hablando de la vuelta de Mirtha Legrand a la TV cuando, de repente, interrumpieron su discurso para dar una información de último momento. “Otra noticia que vamos a dar en exclusiva y que no remite gravedad, por eso estamos tranquilos y queremos transmitir tranquilidad”, empezó diciendo Rodrigo Lussich.

Casi sin preámbulos ni mucho misterio, el conductor finalmente reveló de qué se trataba. “ Ayer por la mañana fue operado Guillermo Francella de algo menor”, lanzó mirando a cámara. Tras aclarar que se trató de una intervención que el actor ya tenía programada desde hace un tiempo, el periodista explicó el motivo que lo llevó a entrar en el quirófano en las últimas horas. “Era una operación programada que él tenía ya acordada con sus médicos para la extracción de una hernia. Se hizo de forma ambulatoria, de hecho en el mismo día volvió a su casa ”, reveló.

Luego de confirmar que el protagonista de Casados con hijos ya se encuentra descansando en su hogar junto a su mujer Marinés Breña, Lussich agregó: “Fue una intervención con éxito absoluto” , intentando llevar tranquilidad y calma a la audiencia y los fanáticos de la estrella argentina que lo siguen desde siempre.

A Guillermo Francella se lo volverá a ver en la segunda temporada de El encargado Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Francella, que en unos meses volverá a la pantalla de Star+ con la segunda temporada de El encargado , aprovechó esta pausa en su agenda laboral para resolver este tema de salud que lo aquejaba desde hacía un tiempo. Es que, entre las grabaciones de la segunda temporada de la ficción que comparte junto al Puma Goity y las presentaciones que realizó en Córdoba durante las vacaciones de invierno con la obra Casados con hijos, casi no encontraba hueco en su rutina para entrar al quirófano. Finalmente, en el día de ayer pudo resolverlo y ya se prepara para los próximos proyectos que tendrá en esta segunda mitad del año.

Si bien a lo largo de su extensa carrera el intérprete ha mantenido su vida privada lejos de los flashes, lo cierto es que todo lo que sucede a figuras como estas generan una fuerte repercusión e interés mediático. “Tengo una casa de fin de semana, ahí no hablo, me meto en mí. Cuando hice Casados con hijos me fui a vivir a ese lugar para estar todo el día conmigo. Yo necesito ese tiempo conmigo”, reconoció en una reciente entrevista con LN+ Cerca, Protagonistas; el ciclo conducido por Pablo Sirvén.

Quizá en resguardar esa intimidad, él encuentre el equilibrio que le exige el difícil trabajo de ser, fuera de la pantalla, igual de encantador que en cada uno de los personajes que lo convirtieron no en un artista, sino en un entrañable amigo para varias generaciones de argentinos. “A mí me emociona. Vienen chicos o pibes grandes y me dicen ‘yo crecí con vos’, o ‘nunca escuché a mi papá reírse tanto como cuando te veía a vos’, y eso es algo indescriptible. Hasta me han venido a dar un beso con los ojos vidriosos”, confesó en referencia al lugar que la risa le dio en el corazón de los argentinos.

El encargado: segunda vuelta

Guillermo Francella personifica a Eliseo en El encargado, un hombre a cargo de un edificio amable y servicial pero que esconde una personalidad diferente Star+

En medio de la campaña presidencial de cara a las PASO, Star+ decidió anunciar con un video de estilo electoral el estreno de la segunda temporada de El encargado. “Buenas noches a todos y a todas. Ha llegado el momento que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra pero aquellos que quieran desafiarme, sepan que no tengo ningún temor ni me va a temblar el pulso”, expresa un Francella metido en el rol de Eliseo con la bandera argentina de fondo.

La ficción protagonizada por Guillermo Francella y el Puma Goity desembarcará en la pantalla en el mes de noviembre para volver a disputar su lugar en el catálogo de streaming como una de las mejores series de este último tiempo. Escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez, contará con siete episodios de 30 minutos cada uno.

LA NACION