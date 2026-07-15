De Camila Morrone a Dalma Maradona y Celeste Cid, así se preparan los famosos para el partido de Argentina contra Inglaterra

Ansiedad, emoción, nostalgia y el recuerdo imborrable de Diego Maradona. En la previa de la semifinal del Mundial 2026, donde la Argentina se enfrenta esta tarde a Inglaterra en Kansas por un lugar en la gran final, los famosos también viven su propio partido. Desde mensajes de aliento hasta homenajes al Diez y guiños al histórico cruce de México ’86, las redes sociales se llenaron de posteos que reflejan la ilusión de volver a escribir otra página inolvidable frente al eterno rival.

Camila Morrone

Carla Morrone mantiene la costumbre de alentar a la Argentina desde sus redes

La modelo y actriz se puso la camiseta y pese a estar de vacaciones posó vestida con los colores albicelestes en un claro gesto de aliento

Camila Morrone volvió a demostrar que, más allá de haber crecido en los Estados Unidos, mantiene intacto su vínculo con la Argentina. Desde que comenzó el Mundial, la modelo y actriz se mostró muy activa alentando a la Selección. Incluso estuvo presente en varios partidos y dejó en evidencia su fanatismo por Lionel Messi, a quien aún no pudo conocer en persona. Ahora, en la previa de la esperada semifinal frente a Inglaterra, volvió a hacer uso de su cuenta de Instagram para apoyar al equipo albiceleste.

Desde un paradisíaco destino con playas de aguas cristalinas, Morrone compartió una serie de fotos donde se la puede ver con la camiseta celeste y blanca. “Azul por todos lados. ¡Vamos Argentina! Suerte”, escribió mitad en inglés, mitad en español junto a las postales.

Dalma Maradona

Dalma Maradona y un posteo cargado de simbolismos

Dalma Maradona compartió en sus historias de Instagram una imagen cargada de simbolismo. En la foto, tomada de noche, se ve un altar improvisado sobre el cartel de una esquina porteña rebautizada con el nombre de Diego Maradona. Una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” cuelga desde lo alto, mientras tres adultos y una niña encienden velas frente al homenaje. Las imágenes del Diez cubren el poste y, a sus pies, descansa una camiseta de la Selección con el histórico número 10. Sin necesidad de agregar palabras, la hija mayor de Maradona dejó que la escena hablara por sí sola, en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli, en la previa del partido también compartió sensaciones

Marcelo Tinelli continúa con su travesía por los Estados Unidos junto a sus hijos, donde alienta siempre con mucha efusividad a la Selección. Ahora, con el desafío de vencer a Inglaterra por delante, el conductor se mostró optimista. “Hace 28 años eliminamos a Inglaterra en Francia 98”, escribió sobre un fragmento de aquel partido. “Ahí estuvimos con VideoMatch”, y compartió su deseo de festejar de nuevo. Luego compartió un video oficial de la AFA y un mensaje de apoyo. Además, sumó una foto de su perro, Tinto, camino al Aeropuerto de Miami antes de viajar a Atlanta.

Tinelli a todos lados junto a su fiel perro, Tinto

Celeste Cid

Por su parte, Celeste Cid decidió apelar a la nostalgia y a la imagen de Maradona: la actriz compartió un video en donde se ve al Diez bailar con la Tota, su mamá. De fondo se escucha una conversación telefónica entre ellos luego del triunfo de 1986 contra Inglaterra, donde el astro le dice: “¿Cómo estás, mi vida?”. “Quiero que sepa que la adoro, que los goles que hice son para ella”, aclara a la prensa. “Andá a descansar, hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy”, le responde la Tota. “Yo juego para vos, mamá”, cierra el Diez.

El recuerdo que trajo Celeste Cid de Diego Maradona

Luego del momento emotivo, Cid aprovechó la oportunidad para hacer referencia a la sesión que se llevará a cabo el jueves en el Senado donde se tratará la Ley de extranjerización de tierras. “El miércoles defendemos la camiseta frente a Inglaterra. El jueves, en el Senado, tendremos que decidir si también defendemos la tierra argentina”.

Juana Repetto

Muy activa en las redes sociales, Juana Repetto sumó a sus historias un momento de ansiedad familiar. Sobre un video donde se la ve compartir la cena con sus hijos mayores mientras saltan y cantan, la influencer y actriz escribió: “Nosotros así hasta mañana porque ‘el que no salta es un inglés’”.

El posteo de Juana Repetto junto a sus hijos

Marcela Kloosterboer

Como muchos de sus compatriotas, la previa de Marcela Kloosterboer arrancó mucho antes del partido. Anoche, la actriz compartió un momento íntimo de nervios y ansiedad. “¿Cómo vamos a hacer para dormir esta noche los argentinos?”, se preguntó con una bolsa de snacks en la mano mientras caminaba por su casa a oscuras. “Qué ansiedad. Estoy comiendo pochoclo, pistacho, sopa, pan. Todo así, mezcladito. Y lo bajo con soda. No puedo más”.

Marcela Kloosterboer mostró cómo vive la previa de Argentina - Inglaterra

Georgina Barbarossa

La actriz y conductora Georgina Barbarossa también se sumó a la previa mundialista. Minutos antes de salir al aire con su programa de Telefe, compartió un video en sus redes sociales en el que, pese a estar engripada, con fiebre y muy congestionada, arengó a la Selección a su manera. Con un trapo celeste con flores blancas pintadas que improvisó como bandera, alentó al equipo de Scaloni: “¡Hay que saltar!”.

Georgina Barbarossa y su aliento para la selección argentina

Vicky Xipolitakis

Ya instalada en Atlanta, donde viajó junto a Marley para grabar contenido para Por el mundo, Vicky Xipolitakis también empezó a palpitar la semifinal entre Argentina e Inglaterra. En sus redes sociales compartió un carrete con distintas postales de la previa, aunque hubo una imagen que se llevó toda la atención.

La mediática posó con una remera estampada con el documento nacional de identidad de Diego Armando Maradona. “Como en el ’86”, escribió junto a la publicación.

Marcela Tinayre

Marcela Tinayre también compartió con sus seguidores cómo vive la previa del esperado cruce entre Argentina e Inglaterra. Desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, la conductora mostró el movimiento incesante de pasajeros rumbo a Atlanta y reflejó el clima de expectativa que se vive entre los hinchas.

“Es el gran desafío”, definió el partido mientras recorría la terminal y explicaba que se multiplicaron los vuelos hacia la ciudad estadounidense. “Impresionante”, resumió, sorprendida por la cantidad de argentinos que emprendieron viaje para acompañar a la Selección.

Marcela Kloosterboer mostró cómo vive la previa de Argentina - Inglaterra

Elizabeth Vernacci

La conductora y locutora, que hoy anima las mañanas de Olga, eligió una rivalidad bien rockera para referirse a la semifinal del Mundial. Elizabeth Vernaci compartió un fragmento del último recital del Indio Solari en Tandil, en el que el músico, antes de interpretar “Ji ji ji”, le dedica unas palabras al líder de los Rolling Stones. “Este es el pogo más grande del mundo. Mick Jagger, hacete de abajo”, se lo escucha decir con orgullo.

Benjamín Alfonso

El actor Benjamín Alfonso fue un poco más allá y compartió su temor por lo que pueda llegar a pasar con su salud durante el esperado encuentro. “Tengo miedo de que mañana me agarre un acv. Julio según Geminis...“, escribió junto a una foto en pose de galán.