De la foto de Cecilia Bolocco en bikini que se viralizó a la búsqueda de un nuevo hogar de JLo y Ben Affleck

Michael J. Fox y Tracy Pollan disfrutaron de una noche de gala en el marco del mes de concientización sobre el Parkinson. La pareja dijo presente en el evento A Country Thing Happened on the Way to Cure Parkinson de la Fundación Michael J. Fox. La reunión, que tuvo su propia alfombra roja, incluyó un cóctel exclusivo y un concierto de música country al que asistieron artistas como Sheryl Crow

JASON DAVIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA