Pampita Ardohain se desligó de la denuncia por corrupción contra García Moritán: “Nadie puede sospechar de mí”

En medio de su turbulenta separación de Roberto García Moritán, Pampita Ardohain se refirió a las denuncias por presunta corrupción que involucran a su exmarido y exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad. La modelo y conductora dejó clara su postura sobre las acusaciones. “Dicen cosas que no son ciertas”, remarcó.

A pesar de los desafíos que enfrenta tanto en su vida personal como en el plano mediático, Pampita asegura que no tiene nada que ocultar. Si bien las denuncias no la involucran directamente a ella, se mostró firme en la necesidad de que se investigue.

En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), la modelo habló abiertamente sobre su situación actual, tanto en lo personal como en lo mediático, y expresó su rechazo a cualquier vinculación con actos ilegales. “Investiguen, van a ver cómo son las cosas. Dicen cosas que no son ciertas. Me parece una injusticia la mentira. Yo soy muy transparente en mi vida, en todos mis actos. Ando tranquila por la vida, por suerte. Para mí no hay grises. Las cosas son blancas, son negras; eso en todos los aspectos de mi vida, y no estaría metida en ninguna cosa ilegal de ningún tipo. No tengo ni por qué dar explicaciones”, expresó rotunda.

Pampita pasará el Día de la Madre rodeada del amor de sus hijos foto: Tadeo Jones

Desligándose completamente de las afirmaciones que podrían relacionarla indirectamente con los casos que apuntan a García Moritán, Ardohain agregó: “No hay nadie que me conozca que pueda sospechar de mí. Los hechos hablan por sí solos”, señaló defendiendo su integridad.

Las declaraciones de la conductora son una respuesta a los rumores que sugieren que ella podría ser indagada por la Justicia en el marco de una investigación abierta contra el padre de su hija, Ana García Moritán, quien enfrenta acusaciones de corrupción en el ámbito de la función pública. El empresario fue denunciado por el presunto nombramiento irregular de empleados en el Ministerio de Desarrollo Económico durante su gestión, así como por supuestas implicaciones en una causa judicial en Catamarca relacionada con una supuesta estafa piramidal.

Además de desligarse de estos supuestos hechos, Pampita también reflexionó sobre cómo aprendió a sobrellevar las reglas del juego mediático, especialmente en este delicado momento personal. “Trabajo en la televisión hace muchos años y sé cómo es el ambiente . No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo. Sé cómo son las reglas del juego y, a pesar de que muchas de esas reglas no me gustan, me la banco porque estoy en esto”, dijo. Finalmente, la modelo insistió en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar. “Como digo siempre, el tiempo acomoda todo y todo el mundo sabe quién es quién”, afirmó.

Tras su reciente separación de García Moritán, la vida de Pampita ocupa el centro de la atención. A pesar del torbellino mediático generado por los rumores de infidelidad y los términos del divorcio, la modelo asegura que está atravesando este momento rodeada de amor y del apoyo de su familia.

El día de la madre

Además, contó que pasará el Día de la Madre con sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, fruto de sus relaciones con Benjamín Vicuña y García Moritán. “Voy a pasarlo con todos mis hijos. Llena de amor”, expresó. Al ser consultada sobre si esperaba algún gesto del exministro porteño en esa fecha especial, Pampita insistió relajada: “¡Qué raras son esas preguntas! Va a ser hermoso este Día de la Madre porque voy a estar rodeada de todo el amor de mis hijos”.

En cuanto al proceso de divorcio de la expareja, Yanina Latorre reveló días atrás en LAM (América) algunos detalles de la supuesta demanda que inició la modelo. “Él es monotributista, está registrado en dos sociedades, que es autoridad, pero no hay ni facturación, ni ingresos, ni nada. Últimos trabajos conocidos, Gobierno de la Ciudad, siete meses; Legislatura de la Ciudad, dos años; Gobernación de la provincia de Buenos Aires, un año y tres meses. No hay trabajos privados”, especificó. Asimismo, la angelita dijo que en julio de este año, García Moritán tenía una sola cuenta bancaria con un total de 4.200.000 pesos y no registra cheques rechazados.

