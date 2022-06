De Megan Fox a Milo Ventimiglia, diez famosos que fueron extras antes de ser conocidos

Son exitosos, tienen dinero y un gran reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo, antes de hacerse conocidos, tuvieron que luchar por un lugar en el medio. Y mientras esperaban esa gran oportunidad o papel que les cambie la vida, muchos famosos empezaron sus carreras como extras. Es que, ¿quién no haría lo que sea por aparecer al menos unos segundos en una película? Desde George Clooney hasta Lady Gaga, te mostramos las celebrities que debutaron en Hollywood con bolos o papeles insignificantes.

Matt Damon

Matt Damon tuvo varias participaciones como extra antes de hacerse famoso en Hollywood John Phillips - Getty Images Europe

Si bien su carrera comenzó con la película En busca del destino (1997) -proyecto que escribió junto a su amigo Ben Affleck y que le valió un Oscar como Mejor Guion-, Matt Damon debutó en el mundo cinematográfico a los 17 años en Un pedazo de cielo. Y si bien tenía tan solo una línea de texto, el actor recuerda ese primer paso como una gran experiencia, ya que compartió pantalla junto a la talentosa Julia Roberts. Al año siguiente, el intérprete volvió a repetir la experiencia de extra junto a su gran amigo de la infancia en la película El campo de los sueños (1989). Damon y Affleck son los jovencitos que miran el juego de los Red Sox (equipo de béisbol de Boston) en el parque Fenway.

Renée Zellweger

Renée Zellweger participó en varias películas adolescentes antes de ser una de las actrices más codiciadas de Hollywood AFP

Aunque cueste creerlo, la protagonista de El Diario de Bridget Jones y Chicago también inicio su carrera con algunos bolos. Su primera aparición fue en 1993 en Rebeldes y confundidos, donde interpretó a la muchachita Nesi White, aunque su nombre no figuró dentro de los créditos del film. Luego, Renée Zellweger tuvo un mini papel como “la chica de la tienda de belleza” en la comedia de terror Un muerto muy vivo. Sin embargo, su papel tenía apenas dos líneas y la escena principal terminó cortándose.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone hizo un bolo en la película Bananas, de Woody Allen Rolf Vennenbernd - DPA

Antes de convertirse en el boxeador Rocky Balboa, Sylvester Stallone fue parte de la película Bananas, de Woody Allen. Allí, Stallone interpretó a un ladrón de subte. Sin embargo, hace un tiempo, el actor, guionista y productor confesó todo lo que tuvo que hacer para quedarse con el bolo. “Cuando Woody Allen me vio, se volvió hacia su asistente de dirección, le susurró algo y se alejó. El asistente me miró y me dijo: ‘No cree que seas lo suficientemente intimidante’” , recordó quién inmediatamente abandonó el set enojado. Sin embargo, fue su compañero de casting quien lo convenció de que luchara por esa oportunidad. Así fue como entró a una farmacia, compró vaselina y se peinó el cabello hacia atrás. Para completar su imagen de atracador, se ensució un poco la cara y regresó a la estación. “Vi a Woody Allen en la distancia y me acerqué a él. Le di una palmada en el hombro, se dio vuelta, se sobresaltó y le dije: ‘¿Te intimido ahora?’”, recordó Stallone victorioso.

Bruce Willis

Bruce Willis hizo de extra en El Veredicto, la película de Paul Newman. Archivo

Si bien encarnó todo tipo de papeles, Bruce Willis también es considerado un gran referente dentro del cine de acción. El actor -que hace poco anunció su retiro de la actuación (debido a una enfermedad llamada Afasia)- participó de más de 60 films, entre los que se encuentran Pulp Fiction, 12 monos, El quinto elemento, Armageddon, Sexto sentido y Los Mercenarios. Sin embargo, sus comienzos en la industria también fueron desde abajo. Si viste El Veredicto -la película de Paul Newman de 1982- , seguramente te topaste con él en alguna de las escenas que se desarrollan en la sala de Justicia. Sentado en la tercera fila del estrado y con una melena que lo vuelve irreconocible, el actor es uno de los que presencia el conmovedor discurso en el tribunal. Sin embargo, no es el único. Tobin Bell, de El juego del miedo, también fue extra en esta escena.

Charlize Theron

Charlize Theron contó cómo fueron sus inicios como extra en el cine GROSBY GROUP

Antes de hacerse híper mega conocida por su brillante e irreconocible interpretación en Monster, Charlize Theron tuvo una breve aparición en una escena de Cosecha negra III. “Era extra y solo tenía que correr por un campo y gritar”, contó tiempo después y además recordó que hasta tuvo que llevarse su propia ropa. De hecho, esta participación quedó grabada en su mente por un hecho en particular. La rubia confesó que para la ocasión quiso estrenar unas zapatillas, decisión de la cual se arrepiente rotundamente. “Llegué allí y simplemente nos rociaron con sangre, que cubrió mis zapatillas nuevas. Estaba realmente molesta por eso, pero no tanto como cuando fui a ver la película y me di cuenta de que habían doblado mi grito. ‘Dios mío, ¿soy tan mala?’, me pregunté”.

Brad Pitt

Brad Pitt tuvo un bolo en Sin salida, la película protagonizada por Kevin Costner GROSBY GROUP

Mucho antes de convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood, Brad Pitt tuvo que rebuscárselas para hacerse un lugar en el medio. Y si bien todos recuerdan su primera aparición como un ladrón de poca monta en Thelma y Louise, unos años antes, más precisamente en 1987, el galán fue extra en Sin Salida, un film donde su única tarea era reírse detrás de Kevin Costner, el protagonista. Ese mismo año, también fue el chico que asiste a una fiesta y desata una pelea en Corrupción en Beverly Hills, aunque su nombre no quedó registrado ni en los créditos.

Megan Fox

Megan Fox debutó a los 15 años en una película de Michael Bay

Si nos remontamos a sus comienzos en la industria, tenemos que retroceder hasta sus 15 años, aproximadamente. Es que Megan Fox fue extra en Bad Boys II, el film de Michael Bay, donde interpretó a la bailarina de un club nocturno. Y aunque las luces no permitan distinguirla bien, era la chica con bikini de estrellas y rayas bailando bajo la cascada. Tiempo después, su audición (tener que bailar semidesnuda y de manera sensual) y el trato que recibió en el set fue motivo de varias críticas, ya que la actriz era tan solo una adolescente por aquel entonces . “La primera vez que lo conocí a Michael Bay tenía 15 años. La producción me llevó a Mike y le dijeron: ‘Michael, ella tiene 15, así que no podés sentarla en el bar. Ella no puede tener un trago en la mano’. Así que su solución al problema fue tenerme bailando debajo de una catarata mojándome con un bikini de rayas y estrellas, un sombrero rojo de vaquero y tacos altos. Eso es un resumen de cómo funciona la mente de Bay”, reveló algo molesta la actriz de Transformers en una entrevista con Jimmy Kimmel.

George Clooney

George Clooney fue extra de TV antes de triunfar en la pantalla grande GROSBY GROUP

George Clooney es otro de los actores que debió recurrir al trabajo de extra para pagar sus cuentas. No resulta raro que este “buscavidas” que vendía zapatos para mujeres, seguros puerta a puerta y trabajó como recolector de tabaco haya participado en varias producciones pasando casi inadvertido. Así fue como, antes de obtener su gran oportunidad en la serie ER (donde interpretó al Dr. Doug Ross), el canoso más sexy de Hollywood tuvo una mini aparición en Centennial, la serie basada en la novela homónima de James A. Michener. También dijo un par de líneas en Sisters, donde interpretó a un detective y en Roseanne. Hoy, este cotizado actor prefiere estar detrás de cámara y de la defensa de causas humanitarias.

Lady Gaga

A sus 15 años, Lady Gaga participó de Los Soprano

La estrella del pop también tuvo un comienzo a puro bajo perfil. A pesar de su histrionismo y excéntrica personalidad, Lady Gaga casi que pasó inadvertida en el drama televisivo Los Soprano, en 2001. Con apenas 15 años y una cabellera morena muy distinta a la actual, la actriz y cantante interpretó a una adolescente, a una chica que tomaba sol junto a una piscina. “Cuando veo esa escena puedo ver exactamente lo que hice mal. No sabía cómo escuchar. Se suponía que tenía que reírme en esa escena y fue como: ‘¡Oh! esa no, una risa de verdad’”, le confesó Gaga a EW. En la actualidad -y después de su ovacionada actuación en Nace una estrella- se luce con un gran papel en La casa de Gucci.

Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia apareció en un capítulo de El príncipe del rap antes de ser famoso AFP

Muchos lo conocieron a partir de su carismático e inigualable personaje en This is Us. Sin embargo, Milo Ventimiglia tiene un largo camino recorrido en el medio. Es que, antes de ser Jack Pearson, el actor saltó a la fama con sus roles en Gilmore Girls y Héroes. Ahora bien, nada fue fácil para este muchachito de boca torcida. Entre su gran lista de bolos se encuentra un capítulo de El príncipe del rap, en el que aparece como invitado a una fiesta. A pesar de que sólo tuvo una línea, Ventimiglia recuerda esa participación como su primer “verdadero check-in en Hollywood”.