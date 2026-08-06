Se revelan detalles de la lujosa boda de Zendaya y Tom Holland en la campiña inglesa

Después de semanas de rumores, pistas y declaraciones que alimentaron las especulaciones, todo indica que Zendaya y Tom Holland ya celebraron oficialmente su boda. Aunque la pareja eligió mantener el evento lejos de los flashes y de la mirada de los curiosos, una nueva información reveló que los actores organizaron una íntima fiesta junto a familiares y amigos para festejar su matrimonio, que se habría concretado a principios de este año.

Tom Holland y Zendaya posan para los fotógrafos al llegar al estreno de Spider-Man: Un nuevo día en Londres, el 29 de julio de 2026 Alberto Pezzali - Invision

La noticia fue publicada por la revista People, que citó a una fuente cercana a la pareja. Según ese testimonio, los protagonistas de la nueva película Spider-Man: Un nuevo día reunieron a sus seres queridos el pasado 4 de agosto en una celebración privada realizada en el exclusivo Beaverbrook Hotel, una lujosa propiedad rural ubicada en el condado de Surrey, al sudoeste de Londres.

El hotel, uno de los más exclusivos del Reino Unido, cuenta con 56 habitaciones y suites distribuidas en un predio de 150 hectáreas. Además de ofrecer un entorno rodeado de naturaleza, se encuentra muy cerca de Kingston upon Thames, la ciudad donde creció Holland, lo que habría convertido al lugar en una elección especialmente significativa para el actor.

De acuerdo con la fuente citada por People, el encuentro tuvo un clima relajado y familiar. “La boda tuvo un aire muy natural”, aseguró.

Siempre según el relato citado por el medio estadounidense, entre los invitados estuvieron los tres hermanos de Tom Holland: Sam, Harry y Paddy, quienes se hospedaron en distintas cabañas dentro de la propiedad. Los tres vistieron esmoquin negro y llevaron pequeñas flores silvestres prendidas en el ojal de sus sacos, un detalle que reforzó el carácter sencillo y elegante que, según trascendió, tuvo toda la celebración.

El portal especializado Deuxmoi fue el primero en difundir la existencia de la fiesta que se llevó a cabo el pasado martes.

Una historia de amor que nació en el Universo Marvel

La relación entre Zendaya y Tom Holland comenzó mucho antes de que ambos decidieran hacerla pública. Los actores se conocieron durante el rodaje de la primera película de la nueva saga de Spider-Man, donde interpretan a Peter Parker y Michelle “MJ” Jones.

Tom Holland y Zendaya en la premiere de Spider-Man: Lejos de casa, en 2019 Grosby Group

Desde el comienzo de la franquicia, los rumores de romance fueron constantes. Sin embargo, durante años ambos insistieron en que mantenían únicamente una estrecha amistad, incluso mientras compartían giras promocionales y numerosas apariciones públicas.

En la ficción, sus personajes protagonizaron su primer beso en Spider-Man: Lejos de casa, estrenada en 2019, una escena que terminó alimentando aún más las versiones sobre una relación fuera de cámara.

La confirmación llegó recién en julio de 2021, cuando fueron fotografiados besándose dentro de un automóvil en Los Ángeles. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y pusieron fin a años de especulaciones.

Los actores decidieron mantener su romance en secreto durante un largo tiempo Eric Charbonneau - Getty Images North America

Poco después, Holland decidió oficializar la relación también en las redes sociales. En septiembre de ese año publicó una selfie tomada frente a un espejo durante el rodaje de Spider-Man y saludó a Zendaya por su cumpleaños con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

“Mi MJ, que tengas un muy feliz cumpleaños. Llámame cuando estés despierta”, escribió el actor. La respuesta de Zendaya no tardó en llegar. “Te llamo ahora”, contestó la actriz junto a un corazón.

A partir de entonces, aunque comenzaron a mostrarse juntos con mayor naturalidad, ambos mantuvieron una postura muy reservada respecto de su vida privada.

El compromiso que nunca quisieron anunciar

Los rumores sobre un posible compromiso aparecieron con fuerza en enero de 2025, cuando Zendaya asistió a la ceremonia de los Globos de Oro luciendo un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular de la mano izquierda.

Desde hace meses circula la versión de que los actores de La Odisea ya son marido y mujer Alessandra Tarantino - AP

Menos de un día después,varios medios confirmaron que la pareja efectivamente estaba comprometida, aunque ninguno de los dos realizó un anuncio oficial.

Meses más tarde comenzaron las especulaciones sobre un posible casamiento secreto. Uno de los primeros en insinuarlo fue Law Roach, histórico estilista y colaborador de Zendaya. Durante una entrevista realizada el 1 de marzo de 2026 en la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores, sorprendió con una frase que pasó casi desapercibida en ese momento. “La boda ya se celebró. Te la perdiste”, dijo entre risas.

Zendaya junto a Robert Pattinson, en la entrega de los Oscar 2026 GettyImages

Dos semanas después, Zendaya volvió a alimentar las versiones al presentarse en la ceremonia de los premios Oscar luciendo una alianza matrimonial que desde entonces continuó utilizando en distintas apariciones públicas.

La frase con la que Holland terminó revelándolo todo

El encargado de confirmar involuntariamente el matrimonio fue el propio Tom Holland. Durante una entrevista con la revista Esquire, publicada el 16 de junio, el actor desmintió una serie de imágenes falsas de la boda generadas mediante inteligencia artificial.

Mientras explicaba por qué sus familiares no habían caído en el engaño, dejó escapar una frase que terminó confirmando lo que hasta ese momento seguía siendo un rumor. “Todos estaban allí”, dijo al referirse a los verdaderos invitados del casamiento.

Holland y Zendaya promonionando la nueva película de Spider-Man en Berlín Christoph Soeder - dpa DPA

Con esa simple respuesta, el actor reconoció por primera vez que la ceremonia efectivamente había tenido lugar.

Pocos días más tarde, Law Roach volvió a bromear sobre el tema durante una participación en el programa Good Morning America. Al referirse a las imágenes creadas con IA aseguró que el verdadero vestido de novia de Zendaya era “mucho mejor que eso”, aunque evitó brindar cualquier detalle.

Desde entonces, Holland comenzó a hablar con total naturalidad de Zendaya como su esposa. Durante una entrevista en el podcast británico Dish, realizada en julio mientras promocionaba La Odisea, la película de Christopher Nolan en la que ambos volvieron a compartir elenco, el actor respondió una pregunta que terminó confirmando nuevamente su estado civil.

La pareja de actores en Amsterdam SIMON LENSKENS - ANP

Consultado sobre con quién le gustaría viajar de vacaciones a Grecia, respondió sin dudar: “Creo que mi esposa sería una buena opción”.

Luego bromeó con la posibilidad de elegir a Matt Damon, compañero de reparto en la película. “Sería un poco extraño decirle: ‘Lo siento, cariño, en realidad me voy de vacaciones con Matt’”, comentó entre risas.

La decisión de mantener la boda lejos del público

Pese a que ya no esconden su relación, Zendaya dejó en claro que tanto ella como Holland seguirán preservando los aspectos más íntimos de su vida en pareja.

En una entrevista concedida al podcast Modern Love, de The New York Times, emitida el 1 de abril, la actriz explicó por qué nunca sintió la necesidad de anunciar públicamente su matrimonio.

Según señaló, comprende perfectamente el enorme interés que despierta la relación entre ambos, especialmente porque el romance nació frente a millones de espectadores durante el rodaje de la saga de Spider-Man. “Siento que existe un nivel de inversión parasocial en mi relación personal, y lo entiendo”, explicó.

En internet circularon imágenes falsas de la boda de Zendaya y Tom Holland, creadas por la inteligencia artificial instagram

La actriz sostuvo que tanto ella como Holland crecieron frente al público y que entiende que muchas personas sientan cercanía con ellos. Sin embargo, considera importante establecer límites para proteger aquello que pertenece exclusivamente a su vida privada. “También soy una persona muy reservada y hago todo lo posible por tener cosas para mí y también para él”, afirmó.

“Entiendo el interés, pero también tengo mis propios límites sobre qué temas quiero tratar, de qué quiero hablar y qué estoy dispuesta a compartir. Simplemente intento encontrar el equilibrio en el punto medio”, concluyó.