De Sabrina Carpenter a Gwyneth Paltrow, siete celebridades acosadas por fanáticos

Para las celebridades, contar con millones de seguidores es parte del contrato tácito que implica tener un trabajo público y vivir bajo los reflectores. Sin embargo, en ocasiones, la exposición extrema y la sensación de cercanía que generan pueden derivar en situaciones peligrosas. Hace unos días, Sabrina Carpenter se sumó a la lista de estrellas que sintieron que su seguridad estaba en riesgo por la obsesión de un admirador y decidieron acudir a la Justicia. Desde teorías conspirativas y una carta bomba hasta un intento de magnicidio, estos son siete de los casos más impactantes de acoso a figuras famosas.

Sabrina Carpenter: una amenaza que encendió las alarmas

Sabrina Carpenter logró una orden de alejamiento por cinco años que le impide al acosador acercarse a ella (Instagram/@sabrinacarpenter)

La cantante y actriz obtuvo una orden de alejamiento de cinco años contra William Applegate, un hombre de 31 años que en 2026 se presentó en reiteradas ocasiones en las inmediaciones de su residencia de Los Ángeles e incluso intentó ingresar a la propiedad. Ante la intensidad del hostigamiento, la artista decidió acudir a la Justicia.

En los documentos presentados ante el tribunal, Carpenter describió al hombre como un completo desconocido y aseguró que su comportamiento fue escalando con el paso de las semanas. Las cámaras de seguridad registraron, además, varias de sus apariciones en las inmediaciones de la vivienda, mientras que la policía consideró que representaba una amenaza creciente para la cantante y su entorno.

De acuerdo con CBS News, durante la audiencia Applegate afirmó que él y Carpenter formaban parte de un “programa militar gubernamental clasificado” y que debían estar juntos para “salvar al mundo”. Finalmente, el juez concluyó que existían motivos suficientes para conceder una orden de alejamiento por cinco años que le impide al acosador acercarse a la cantante, a su vivienda y a su círculo íntimo.

Eva LaRue: años de hostigamiento

Lo que para Eva LaRue comenzó en 2007 con una carta inquietante se transformó en una pesadilla que duró más de una década. Durante 12 años, la actriz de CSI: Miami y su hija Kaya recibieron decenas de cartas firmadas por alguien que se hacía llamar “Freddie Krueger”, en referencia al célebre personaje de terror, en las que las amenazaba con violarlas y asesinarlas. Con el tiempo, este tipo de acoso se volvió cada vez más personal: el hombre llegó a llamar a la escuela de Kaya haciéndose pasar por su padre e intentó convencerla de que lo esperara para ir a buscarla.

LaRue contó que la situación modificó por completo su forma de vivir. Ella y su hija se mudaron varias veces, cambiaron rutinas y aprendieron a estar en estado de alerta constante. La experiencia resultó especialmente frustrante por su personaje en la ficción: una especialista en ADN. “En CSI: Miami resolvíamos casos en 43 minutos, sin contar los anuncios. En la vida real no teníamos la tecnología que fingíamos tener en la serie”, recordó años después.

El caso recién se resolvió en 2019 gracias a la genealogía genética forense. Los investigadores extrajeron ADN de las cartas enviadas por el acosador y, tras seguir distintas pistas familiares, lograron identificar a James David Rogers, un hombre de Ohio. Una muestra obtenida de un sorbete descartado por el sospechoso confirmó la coincidencia genética. Rogers fue condenado en 2022 a 40 meses de prisión por acoso y envío de amenazas. En 2025, LaRue decidió contar públicamente su historia en el documental My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story, en el que reconstruyó los años de terror que vivió junto a su hija y el largo camino que permitió identificar a su acosador.

Colin Farrell: una obsesión que llegó a la televisión

“Mi primer acosador”, alcanzó a decir Colin Farrell luego de que Dessarae Bradford interrumpiera su entrevista en televisión Jordan Strauss - Invision

La obsesión de una fan llevó a Colin Farrell a vivir una escena insólita en plena televisión en vivo. En 2006 el actor obtuvo una orden de restricción contra Dessarae Bradford, una modelo y aspirante a escritora que durante meses insistió en que mantenía una relación con el actor. Farrell aseguró que nunca había tenido contacto con ella, pero la situación llegó a un punto límite cuando la mujer irrumpió durante la grabación de The Tonight Show with Jay Leno.

Durante el programa, se acercó inesperadamente a él y le dejó unos libros sobre las piernas, lo que lo dejó desconcertado. Lejos de reaccionar con enojo, el actor acompañó a Bradford fuera del escenario para que el personal de seguridad pudiera intervenir. Minutos después regresó al set e intentó quitarle dramatismo a la situación al presentar a la mujer como “mi primer acosador”. Un juez le ordenó mantenerse a más de 150 metros del actor tras el incidente.

En su presentación judicial, Farrell advirtió que la conducta de la mujer había ido escalando y que temía por su seguridad y la de su familia. Finalmente, la Justicia extendió la orden de restricción hasta 2009.

Gwyneth Paltrow: el juicio que la hizo quebrarse en la sala

Gwyneth Paltrow recibió, durante más de diez años, mensajes de contenido religioso y perturbador de su acosador Best Image/The Grosby Group

Durante más de una década, Gwyneth Paltrow fue perseguida por un hombre convencido de que debía casarse con ella. Dante Soiu comenzó a enviarle cartas en 2000, poco después de su ruptura con Brad Pitt, con mensajes de contenido religioso y perturbador en los que aseguraba que debía casarse con ella y “purificarla del pecado”. Con el paso de los años, las cartas y los regalos se volvieron una constante, lo que llevó a la protagonista de Shakespeare enamorado a iniciar en 2000 una primera causa judicial. En ese momento, Soiu fue declarado culpable, pero posteriormente fue considerado legalmente insano y derivado a un centro psiquiátrico.

El hostigamiento no se detuvo y el caso volvió a reabrirse años después. En 2016 llegó un nuevo juicio en Estados Unidos, donde la actriz declaró que había vivido durante años con miedo y se quebró al recordar el contenido de las cartas que recibía. “Estoy asustada porque las comunicaciones desafían por completo la lógica”, dijo entre lágrimas ante el jurado, según reconstruyeron medios como The Guardian en la cobertura del juicio. También describió el fuerte impacto psicológico que le había causado el acoso y el temor por la seguridad de sus hijos.

A pesar de su testimonio y del material presentado en el expediente, el acusado fue declarado no culpable. El veredicto cerró uno de los procesos más complejos de la actriz y convirtió el caso en uno de los pocos de la lista sin una condena judicial.

Catherine Zeta-Jones: amenazas contra su vida en nombre de una obsesión

Las amenazas que recibía Catherine Zeta Jones eran de una mujer que estaba obsesionada con Michael Douglas, su marido KEVORK DJANSEZIAN - AP

En 2003, Catherine Zeta-Jones comenzó a recibir una serie de amenazas firmadas por Dawnette Knight, una mujer que no estaba obsesionada con la actriz, sino con su marido, Michael Douglas. Knight sostenía que el único obstáculo para vivir una relación con el actor era la existencia de la intérprete galesa, lo que derivó en meses de hostigamiento que incluyeron cartas y mensajes cada vez más violentos.

El punto más grave llegó cuando la pareja recibió una carta en la que la acosadora amenazaba con “cortar a Zeta-Jones en pedazos y alimentar con ellos a su perro”. El contenido del mensaje llevó a la apertura de una investigación judicial y a la intervención de la Justicia estadounidense, que finalmente logró identificar y detener a la mujer tras varios meses de seguimiento del caso, según reconstruyeron medios como la BBC.

Durante el proceso, Zeta-Jones expresó el impacto emocional que le había provocado la situación. En una carta leída en el juicio, afirmó: “Me ha afectado la manera en la que vivo mi vida, lo que has hecho estará conmigo el resto de mi existencia”. Knight terminó siendo condenada a tres años de prisión por acoso y amenazas.

Björk: la carta bomba que terminó en tragedia

A Björk le enviaron una carta bomba que fue interceptada antes de llegar a destino

En 1996, Björk fue blanco de uno de los episodios más extremos de acoso registrados en el mundo del espectáculo. Ricardo López, un joven de origen uruguayo radicado en Estados Unidos, comenzó a enviarle cartas y a registrar en video su obsesión con la cantante, a quien responsabilizaba por su frustración personal. Ante la falta de respuesta de la estrella islandesa, López ideó un plan para atacarla con una carta bomba con ácido sulfúrico escondida dentro de un libro.

El paquete fue interceptado antes de llegar a destino gracias a la intervención de la policía, lo que evitó que la artista resultara herida. Para entonces, López había documentado todo el proceso en una serie de videos caseros en los que explicaba su fijación y la construcción del artefacto, material que luego fue clave en la investigación del caso.

Tras el envío de la bomba, el joven se quitó la vida en su domicilio en Estados Unidos mientras escuchaba una de las canciones de la artista. Cuando la policía revisó la vivienda, encontró el registro audiovisual del episodio. Si bien Björk no sufrió lesiones, su seguridad fue reforzada y el caso se convirtió en uno de los antecedentes más citados sobre acoso extremo a figuras públicas.

Jodie Foster: el atentado que nació de una obsesión

El acosador de Jodie Foster intentó asesinar al entonces presidente Ronald Reagan para impresionarla

En 1981, Jodie Foster quedó involuntariamente en uno de los episodios más impactantes de violencia vinculada al mundo del espectáculo. John Hinckley Jr., un joven que había desarrollado una obsesión con la actriz tras verla en Taxi Driver, comenzó a seguirla, escribirle cartas y rastrearla hasta la Universidad de Yale, donde estudiaba.

El 30 de marzo de ese año, Hinckley intentó asesinar al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en las afueras de un hotel en Washington. La investigación posterior estableció que el ataque había sido motivado por su delirio de impresionar a Foster. En el allanamiento a su habitación, el FBI encontró una carta dirigida a la actriz en la que explicaba sus intenciones y material vinculado a ella. Según reconstrucciones oficiales del caso, Hinckley había expresado que su objetivo era cometer el atentado como forma de llamar la atención de Foster.

El ataque de John Hinckley Jr desató una escena de pánico en la multitud, dejó al mandatario herido y provocó la rápida intervención del Servicio Secreto Hulton Archive - Archive Photos

El atentado dejó al presidente herido y a otras personas baleadas, y derivó en uno de los juicios más relevantes de la historia judicial estadounidense. Hinckley fue declarado no culpable por razón de insanidad y quedó internado en un hospital psiquiátrico durante décadas. Foster, por su parte, tuvo que convivir durante años con la exposición pública del caso y el impacto de haber sido involuntariamente vinculada a un intento de magnicidio.