En fotos: del look playero de Kate Moss al impactante vestido de Luisana Lopilato

Anne Hathaway lució su embarazo en la alfombra roja del estreno mundial de El final de la calle Oak que se realizó en Los Ángeles. Para la ocasión, la actriz -quien espera a su tercer hijo- eligió un look tan relajado como sofisticado: un top escultural con cola de seda celeste de Atelier Prabal Gurung que combinó con unos jeans baggy de tiro bajo y stilettos rojos y rosas de Aquazzura

VALERIE MACON - AFP