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En fotos: del look playero de Kate Moss al impactante vestido de Luisana Lopilato

La supermodelo un ícono de los 90 disfrutó del calor de Formentera con un outfit retro; en tanto, la actriz argentina vivió una velada muy emotiva en la Gala Starlite

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Kate Moss se tomó unos días de descanso en Formentera, en donde se la vio de muy buen humor
Kate Moss se tomó unos días de descanso en Formentera, en donde se la vio de muy buen humor Backgrid UK/The Grosby Group
Kate Moss disfrutó de unos días de sol en Formentera. Fiel a su estilo, la supermodelo de los 90 llevó un look relajado: eligió para la playa un traje de baño entero de estilo vintage en color rojo con ribetes rosas. Para su llegada, eligió un pareo estampado muy colorido, un pañuelo en la cabeza, lentes de sol y un bolso de yute
Kate Moss disfrutó de unos días de sol en Formentera. Fiel a su estilo, la supermodelo de los 90 llevó un look relajado: eligió para la playa un traje de baño entero de estilo vintage en color rojo con ribetes rosas. Para su llegada, eligió un pareo estampado muy colorido, un pañuelo en la cabeza, lentes de sol y un bolso de yute G3/The Grosby Group
A los 52 años, la mujer que conquistó a las marcas más destacadas de la moda en los 90 dejó en claro que aún marca tendencia con su estilo natural y descontracturado
A los 52 años, la mujer que conquistó a las marcas más destacadas de la moda en los 90 dejó en claro que aún marca tendencia con su estilo natural y descontracturadoG3/The Grosby Group
Moss sorteó las olas del mar Mediterráneo con cautela, aunque luego se animó al chapuzón
Moss sorteó las olas del mar Mediterráneo con cautela, aunque luego se animó al chapuzónBackgrid UK/The Grosby Group
De la mano, sonrientes y muy enamorados, así llegaron Luisana Lopilato y Michael Bublé a la Gala Starlite Occident 2026 , un evento organizado por Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán. La actriz argentina, a quien pronto se la podrá volver a ver en acción en la película Pepita, la pistolera, fue una de las homenajeadas de la velada
De la mano, sonrientes y muy enamorados, así llegaron Luisana Lopilato y Michael Bublé a la Gala Starlite Occident 2026 , un evento organizado por Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán. La actriz argentina, a quien pronto se la podrá volver a ver en acción en la película Pepita, la pistolera, fue una de las homenajeadas de la veladaSplash News/The Grosby Group
Luisana Lopilato deslumbró con un sofisticado vestido dorado. El diseño, de silueta tipo corsé, fue el elegido por la actriz para una noche muy especial. “Todavía sigo emocionada por la noche de ayer en Marbella. Recibir de parte de la Fundación Starlite un reconocimiento al Impacto Humano fue algo profundamente especial para mí”, reconoció en su cuenta de Instagram
Luisana Lopilato deslumbró con un sofisticado vestido dorado. El diseño, de silueta tipo corsé, fue el elegido por la actriz para una noche muy especial. “Todavía sigo emocionada por la noche de ayer en Marbella. Recibir de parte de la Fundación Starlite un reconocimiento al Impacto Humano fue algo profundamente especial para mí”, reconoció en su cuenta de InstagramG3/The Grosby Group
Valeria Mazza fue una de las presentadoras de la gala. Junto a su marido, Alejandro Gravier, quien llamó la atención con una colorida camisa de inspiración retro, la modelo -enfundada en un vestido de Gabriel Lage- no dudó en posar con Luisana Lopilato y Michael Bublé
Valeria Mazza fue una de las presentadoras de la gala. Junto a su marido, Alejandro Gravier, quien llamó la atención con una colorida camisa de inspiración retro, la modelo -enfundada en un vestido de Gabriel Lage- no dudó en posar con Luisana Lopilato y Michael BubléSplash News/The Grosby Group
Anne Hathaway lució su embarazo en la alfombra roja del estreno mundial de El final de la calle Oak que se realizó en Los Ángeles. Para la ocasión, la actriz -quien espera a su tercer hijo- eligió un look tan relajado como sofisticado: un top escultural con cola de seda celeste de Atelier Prabal Gurung que combinó con unos jeans baggy de tiro bajo y stilettos rojos y rosas de Aquazzura
Anne Hathaway lució su embarazo en la alfombra roja del estreno mundial de El final de la calle Oak que se realizó en Los Ángeles. Para la ocasión, la actriz -quien espera a su tercer hijo- eligió un look tan relajado como sofisticado: un top escultural con cola de seda celeste de Atelier Prabal Gurung que combinó con unos jeans baggy de tiro bajo y stilettos rojos y rosas de AquazzuraVALERIE MACON - AFP
Anne Hathaway posó con Ewan McGregor, su coprotagonista en el nuevo film de acción, aventura y ciencia ficción dirigido por David Robert Mitchell. Para la ocasión, el actor británico apostó por un look monocromático azul, con una camisa estampada, jeans oscuros y zapatillas urbanas a tono
Anne Hathaway posó con Ewan McGregor, su coprotagonista en el nuevo film de acción, aventura y ciencia ficción dirigido por David Robert Mitchell. Para la ocasión, el actor británico apostó por un look monocromático azul, con una camisa estampada, jeans oscuros y zapatillas urbanas a tonoVALERIE MACON - AFP
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Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella y Christian Convery, los protagonistas de El final de la calle Oak, le dan vida a la familia que en el film queda atrapada en medio de una situación extraordinaria tras la aparición de criaturas prehistóricasVALERIE MACON - AFP
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Con una sonrisa enorme y un mono de jean que combinó con sandalias color nude, la actriz de Beverly Hills 90210 Jenny Garh se robó todas las miradas en el estreno de El final de la calle OakVALERIE MACON - AFP
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Brian Austin Green, otra de las figuras de la recordada serie de los 90, también fue invitado al estreno y disfrutó de la películaVALERIE MACON - AFP
Sin poder ocultar su alegría, Zoe Saldaña subió al escenario para recibir el Pardo de Honor Especial del Festival de Cine de Locarno, un reconocimiento a su trayectoria que llega después de una carrera marcada por grandes franquicias como Avatar y Guardianes de la Galaxia y por su trabajo en películas como Emilia Pérez, por la que ganó el Oscar a mejor actriz de reparto
Sin poder ocultar su alegría, Zoe Saldaña subió al escenario para recibir el Pardo de Honor Especial del Festival de Cine de Locarno, un reconocimiento a su trayectoria que llega después de una carrera marcada por grandes franquicias como Avatar y Guardianes de la Galaxia y por su trabajo en películas como Emilia Pérez, por la que ganó el Oscar a mejor actriz de repartoJean-Christophe Bott - Keystone
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