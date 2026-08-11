La palabra de Luck Ra tras su separación de La Joaqui: “Busco un duelo en paz”

Después de varios días en silencio tras su separación de La Joaqui, Luck Ra se refirió a las críticas que recibió luego de la ruptura y dio su versión ante los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Tuli Acosta.

El cantante cordobés utilizó las redes sociales para responder a los comentarios que surgieron alrededor del final de la relación y desmintió haber iniciado un nuevo romance. A través de una historia de Instagram, el artista explicó que a día de hoy busca atravesar este momento de su vida sin exponerse a las opiniones ajenas. “Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto”, escribió primero.

La Joaqui no pudo contener las lagrimas durante todo el segmento en el que hablo de su expareja

La publicación llega luego de que La Joaqui hablara sobre la separación durante su participación en PH, Podemos hablar. Invitada al programa de Andy Kusnetzoff, la cantante se refirió al difícil momento que atraviesa y habló de las versiones que comenzaron a circular después de que anunciara su separación.

Uno de los rumores que más comentarios generó fue el que señalaba a Tuli Acosta como tercera en discordia. Ante la repercusión que tuvo esa versión, el propio Luck Ra aclara en el posteo cuál es su relación con la influencer. “Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada”, afirmó el cantante.

Además, respondió irónico a algunas de las críticas que recibió. “Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”, agregó.

El mensaje que Luck Ra compartió con sus seguidores en las redes sociales Instagram

“Un desamor” inesperado

En el programa de Telefe, La Joaqui contó, por su parte, cómo está viviendo la separación y destacó el apoyo que recibió de sus seguidores. Además, reconoció que afrontar el desamor bajo la exposición pública vuelve más difícil el proceso.

Tras ello, el domingo por la mañana publicó un extenso texto en sus historias de Instagram en el que agradeció las muestras de cariño que recibió tras la ruptura y comunicó que decidió suspender las entrevistas y apariciones públicas que tenía previstas durante este mes para poder concentrarse en su situación personal.

La Joaqui y Luck Ra no va más...

“Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba”, expresó al comienzo del comunicado. La artista explicó que el final de la relación ocurrió de una manera para la que no había tenido tiempo de prepararse y describió el momento que atraviesa como “un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones”.

La Joaqui reconoció que necesita tiempo para procesar lo sucedido y encontrar cierta estabilidad y habló de la dificultad de atravesar una situación de estas características mientras mantiene una agenda activa. “Muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y que no podíamos cancelar”, explicó.

El comunicado que compartió La Joaqui días atrás

Además, explicó que en varios momentos de su vida intentó sostener sus compromisos incluso en momentos personales complejos, aunque esta vez decidió tomarse un tiempo para recuperarse. “Decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes. Los shows, en cambio, seguirán tal como estaban pactados y con la misma profesionalidad y el mismo amor de siempre”, aclaró.

De esta manera, la artista confirmó que mantendrá las presentaciones que ya estaban programadas. Antes de finalizar su mensaje, la cantante hizo hincapié en la manera en que sus seguidores reaccionaron ante la separación. “Quiero pedirles especialmente que no transformen el apoyo hacia mí en ataques hacia otras personas. No es lo que deseo, no representa lo que siento ni la manera en la que elijo vivir”, manifestó.