Guadalupe Martínez Uría: la villana de las telenovelas que se retiró para formar una familia y el regreso 25 años después

Fue una de las actrices más populares de los 90 y trabajó en Pelito, Clave de sol, ¡Grande, pá!, Mi cuñado, Chiquititas, El precio del poder, pero un día Guadalupe Martínez Uría decidió retirarse para formar una familia. Hoy, en pareja con Diego Bidner y mamá de Ona, Kala y Máximo, tiene ganas de volver y ya trabaja en un proyecto propio. En una charla íntima con LA NACIÓN, recorre su vida, recuerda sus comienzos a los 11 años, detalla por qué dejó de actuar y habla de su historia de amor.

–¿Qué recuerdos tenés de ese mundo en el que te moviste durante casi dos décadas?

–Me acuerdo que me sentía en familia porque ese era mi espacio. Crecí ahí y me sentía parte. Veía a (Jorge) Guinzburg en los pasillos, a Mónica y César, y éramos todos compañeros, compartíamos. Cuando ya había dejado de trabajar en Canal 13 y me encontré en la calle, de casualidad, a Mónica y César y fueron ellos quienes me saludaron, me sorprendió porque siempre pienso que la gente no sabe quién soy; tampoco cuando estaba en pantalla. O con Tinelli, que también me lo cruzaba en Telefe cuando él hacía Ritmo de la noche y yo ¡Grande, pá! No entendía que me conocieran (risas).