Andy Kusnetzoff abrió la polémica sobre los periodistas que fueron elegidos como moderadores del debate presidencial. En su programa, Perros de la Calle ( Metro 95.1) tuvo un diálogo con María O' Donnell -una de las seleccionadas- y sorprendió al manifestar su descontento. En particular apuntó contra Viviana Canosa y cuestionó: "¿Hace cuánto que es periodista política?¿10 minutos?".

Ayer se dieron a conocer los ocho periodistas que moderarán el debate presidencial en las dos fechas pautadas, -13 y 20 de octubre- y a raíz de esto, algunos quisieron indagar sobre los criterios que se consideraron para seleccionarlos. Kusnetzoff no se quedó callado y empezó diciendo: "Hay cosas que... no sé, son raras". Después se metió de lleno en el tema y preguntó: "Por ejemplo, ¿quién eligió a Canosa? ¿Por qué está ahí?".

María Laura Santillán, Rodolfo Barili, Gisela Vallone, Guillermo Andino, María O' Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérez y Claudio Rígoli son los ocho moderadores que eligió la Cámara Nacional Electoral. Canosa no está dentro de esta lista porque fue elegida para moderar solamente en caso de que haya ballottage, junto a sus colegas Daniel López, Cristina Pérez, Alberto Lotuf.

"Hace 10 minutos hacía espectáculos, no se la asocia con la política", sentenció el conductor. Sus compañeros le dijeron que la elección podía estar basada en que Canosa conduce Nada personal en elnueve, donde entrevista personalidades de actualidad política y que su marido -Alejandro Borensztein- es columnista de opinión. "Bueno, ¿pero eso qué tiene que ver?", retrucó Kusnetzoff.

O' Donnell le explicó con más detalle cómo fue el proceso de selección y por qué el hecho de que Canosa esté al frente de un programa de televisión abierta fue un factor clave. "Hubo mucha controversia. Por un lado, los mismos candidatos llevaron sus propuestas de quiénes les gustaría que moderaran. Ahí ya hubo una especie de suma y resta de votos. Después le tocó a la Cámara Nacional Electoral tomar una decisión", dijo la periodista.

Posteriormente, quien será una de las moderadoras continuó ahondando sobre el tema: "Los canales de televisión también tienen lugar en este tema porque todos lo pueden transmitir, pero son 2 horas y cuarto - con dos tandas de 12 minutos- y no todos quieren ceder ese espacio. Cada señal quiere a sus figuras liderando el debate. Ese fue otro factor".

Si el periodista no puede preguntar, es más bien un presentador. Hubieran elegido conductores, como nosotros, y no periodistas políticos

Finalmente, O'Donnell focalizó en qué aspectos se consideraron: "Esto es algo organizado en función de una ley que dice que todo tiene que salir por consenso. Fue muy difícil. Los candidatos no querían a los periodistas preguntando y la modalidad de que ellos se pregunten entre sí, tampoco. Dentro de toda esta ensalada, los jueces de la Cámara Nacional Electoral tomaron la resolución final":

Kusnetzoff la interrumpió y le dijo: "O sea que sería lo mismo que modere Silvio Soldán, sin desmerecer, pero es más el mérito de que te elijan que el hecho de moderar entonces. Si el periodista no puede preguntar, es más bien un presentador. Hubieran elegido conductores, como nosotros, entonces y no periodistas políticos".

Finalmente, O' Donnell detalló qué aspectos se consideraron: "Ayer publicaron esta acordada diciendo que habían tomado como criterio que sean 'conductores de programas de canales de alcance nacional'. Yo conduzco Corea del Centro en Net TV, que es un canal de aire. Me parece que hay tanto ego y que eso no es lo importante". El conductor de Podemos Hablar coincidió y cerró la polémica diciendo que no era necesario seguir discutiendo porque no quiere "hacer periodismo de periodistas" ni "vedettismo".