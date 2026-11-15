Del elegante look de Juana Viale al pícaro comentario sobre la visita del Papa

Juana Viale comenzó su sábado televisivo con un saludo que enseguida se convirtió en una invitación pícara. “¿Cómo están ustedes? Feliz sábado para todos. ¿Cómo van? Están todos santificados ahora. Ahora podemos volver a cometer pecados, chicos”, lanzó. Enseguida, mencionó una tentación bastante inofensiva: “Comer torta de noche”. Después, llegó el momento de presentar el vestido con el que acompañó una nueva noche al frente de la mesa de su abuela.

La conductora continúa con la suplencia de Mirtha Legrand en La noche de Mirtha, por eltrece. Este sábado, el programa comenzó a las 22.30, una hora después de su horario habitual, para darle lugar al debut de Todo sigue igual, el ciclo de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner. Antes de recibir a sus invitados, Viale dedicó la apertura a mostrar su look y compartir algunas bromas con el equipo.

“Estoy muy feliz de estar acá un sábado a la noche, feliz con este calorcito que ya está instalado. Bienvenida a la humedad, que te amo tanto”, bromeó. El saludo al clima derivó en una comparación con su propio outfit, en esta ocasión de color verde musgo: “Hablando de humedad, parezco que soy como una planta, pero me encanta. Es un espectáculo esto. Soy un capullito”.

Para la ocasión, eligió un diseño de Evangelina Bomparola con escote strapless y corsetería interna. Según detalló, el vestido presentaba un trabajo textil realizado a mano, con pequeños volados superpuestos de tafetán de seda natural. “Muy bonito, muy elegante. Parece simple, pero no lo es. Esto es una hermosura”, celebró mientras lo mostraba ante las cámaras.

La presentación también le dio pie para imaginar una situación romántica. “Esto está bueno cuando no sabés qué hacer con tus brazos”, señaló, y ensayó una pose de espera. “Mientras esperás al chico que va a venir a la esquina a buscarte”, agregó. Sin embargo, enseguida desarmó la escena con un remate: “No pasa nada, no viene nadie”.

El estilismo se completó con el pelo lacio recogido en una cola baja y un maquillaje en tonos cobrizos. “Soy una chica cobre hoy”, resumió, antes de dejar atrás la presentación del look para dar paso a la conversación con sus invitados.

Los invitados de la noche

Laurita Fernández fue una de las invitadas de la noche Mauro V. Rizzi

La mesa reunió a figuras del espectáculo, el periodismo y la economía. Una de las invitadas fue Laurita Fernández, quien se encuentra de gira con La cena de los tontos por distintas localidades. La actriz, bailarina y conductora compartió la velada con el abogado y periodista de investigación de LA NACION Hugo Alconada Mon. También participaron el conductor y periodista Nacho Girón y el economista y experto en finanzas Santiago Bulat.

Cómo sigue la recuperación de Mirtha Legrand

Mientras Juana Viale continúa al frente de sus programas, Mirtha Legrand transita su recuperación acompañada por su familia y sus amigos. Tal como publicó LA NACION a fines de octubre, la conductora había comenzado a retomar algunas rutinas después de recibir el alta el 6 de octubre, tras 18 días de internación por un cuadro respiratorio. En esa nota, Nacho Viale explicó que el regreso a la televisión dependería de cómo se sintiera su abuela: “Regresará cuando ella tenga ganas y se sienta plena para hacerlo, seguro antes de fin de año”.

99 años de Mirtha Legrand Movilpress

La diva volvió a recibir amigos para sus tradicionales tés después de la salida familiar por el Día de la Madre. Según relató su entorno, su rutina incluye dos sesiones diarias de kinesiología, seguimiento médico y la compañía de Elvira, su histórica colaboradora. También mantiene intacto su interés por la actualidad: lee los diarios, escucha radio, mira televisión y envía mensajes a sus íntimos hasta la madrugada. Aunque todavía no ha retomado sus salidas al teatro ni su agenda habitual de eventos, conserva las ganas de reencontrarse con esas actividades. La prioridad de su entorno es acompañar la recuperación sin apresurar su vuelta al trabajo.