Denis Dumas vuelve a la televisión para conducir El debate del Bailando, junto a un panel conformado por Laura Ubfal, Marcela Tauro, Augusto “Tartu” Tartúfoli, Sabrina Rojas y Cora Debarbieri, los sábados, a las 18, y los domingos, a las 18.30, a partir de este fin de semana . Aunque la fecha de salida al aire de “Bailando por un sueño” está aun definiéndose (entre el lunes 28 de agosto y el 4 de septiembre), en América ya calientan motores. “Parte de lo divertido del ´Bailando´ es la previa y nosotros vamos a contar todo sobre la elección de los camarines, quién está más cerca del jurado, quién abre cada programa, los ensayos, las intimidades de las parejas, quiénes ensayan más, qué piensan los jurados de los participantes, a quién quieren más y menos. Vamos a mostrar lo que la gente no ve porque tenemos una cámara todo el tiempo. El otro día, en la foto del ´Bailando...’ , todos querían estar al lado de Tinelli”, le confía Denise Dumas a LA NACION. También cuenta quién es su pareja favorita, por qué nunca aprendió a bailar y, además, dice que en el verano conoció Europa junto a su familia y que en estos días su mamá René está en su casa recuperándose de una operación.

-Sin saber bailar sos una experta en el “Bailando...”, ¿cómo lo lograste?

-(Risas) Me divertí mucho en el ´Bailando...’, pero no aprendí nada. Nacés con gracia o sin gracia y yo hice un arte de mi falta de gracia. No me gusta bailar, no soy atlética y no tengo ritmo. Estuve todo un año en 2011 y le puse toda la garra, toda la actitud y la onda y me aprendía rapidísimo las coreografías, pero no hubo caso. No tengo ese don. Sin embargo, la gente me apoyó mucho y lo disfruté. Fue una de esas locuras que sabés que se terminan como la crianza de los chicos. Tengo cuatro hijos y a veces mi casa es un lío y también pienso que algún día, ya crecidos, se van a ir y los voy a extrañar muchísimo.

-¿Tenés una relación de amistad con Tinelli?

-Marcelo es un gran jefe que me dio una oportunidad única en su momento, me sacó el miedo al ridículo y me enseñó muchas cosas que me potenciaron como profesional. Le tengo un cariño enorme, me divierto al aire con él y aprendí un montón. Sabe que si me necesita, cuenta conmigo y aunque no estemos trabajando juntos me escribe si ve que estoy haciendo algo bueno. Ahora le escribió a Martín (Campi) cuando hizo la serie de Fito Páez. Tenemos una relación de muchos años. Marcelo es muy cariñoso y accesible y si lo felicitás por algo, te contesta y te agradece; es muy cálido. Y en el aire hay que confiar en él porque sabe llevarte. Tenemos una relación cordial.

-Hay participantes que volvieron, otros fueron campeones y algunos son muy nuevitos, ¿los conocés a todos?

-Estoy en eso, estudiando un poco. Por ejemplo, no conocía a la pareja que hace videos hot, Ian y Arna. Están los de siempre y los nuevos y ese encuentro es muy rico. Yo soy de la época vintage, pero están bueno los nuevos porque vienen a proponer algo distinto y va a ser interesante el contraste. Por esto está bueno arrancar con El debate... unas semanas antes, para mostrar quiénes son y qué han hecho. Puedo adelantar que todos son muy picantes, con gran personalidad. Entraron pisando fuerte y se plantan y contestan.

-¿Tenés tus preferidos ya?

-Adoro a Anita Martínez y al Bicho Gómez y me encantaría que la rompan, pero la realidad es que va a ser un ´Bailando´ sorpresa porque hay muchos personajes. Soy muy público del programa y me divierten los chimentos livianos que no hacen mal a nadie. Me entretiene y creo que al público de América le va a gustar porque además van a poder seguir cada detalle en Intrusos, en LAM y en El debate..., claro. Y va a venir bien ver algo lindo a la noche para irse a dormir con una sonrisa después de tantas noticias policiales tan duras. Van a pasar un lindo rato, divertido y seguro el problema más grande que vamos a tener va a ser que (Marcelo) Polino le puso un 0 a algún participante (risas).

-El año pasado terminaste con un programa en elnueve, ¿qué hiciste en estos meses?

-Hicimos un viaje que teníamos planeado hace mucho: conocí Europa en el verano con toda mi familia, Martín, mis cuatro hijos, mi mamá y mi suegra. Éramos ocho y nos divertimos mucho. Estuvimos en París, Roma, Venecia, la costa amalfitana. Fue un viaje gasolero porque lo organicé yo y cuido mucho el mango. Alquilábamos departamento y en el de Roma, dabas vuelta la mesa y era un pool, así que cuando volvíamos de pasear, la dábamos vuelta y jugábamos campeonatos. Hemos llorado de risa. Fue un viaje soñado. A pesar de que allá era invierno, nos tocó un tiempo hermoso y nunca nos llovió, para mí que mi papá y mi suegro, desde el cielo, nos corrieron las nubes y nos cuidaron. Siempre es lindo volver a trabajar, pero también disfruto estar en mi casa, criar a mis hijos. El trabajo de madre es mi favorito y feliz de la vida me dedicaría solamente a eso. Acompañé a mis hijos un montón en este tiempo porque mi marido estuvo con mucho trabajo y alguien tiene que estar en casa.

-¿Cómo están tus hijos? ¿Uno de ellos se va a vivir a Nueva Zelanda?

-Sí, Santino se va en octubre con una visa de trabajo por un año. Quiere hacer la experiencia y me parece bien. Hace tiempo que lo viene pensando y llegó el momento, ya no lo puedo retener (risas). Se va con un amigo y está bueno porque allá va a tener oportunidades que quizá acá no. Es una buena excusa para ahorrar y poder visitarlo pronto. Lo vamos a extrañar en casa porque somos una familia muy pegote . Me cuesta un montón que se vaya y por otro lado me parece la mejor opción para él y es el momento de hacer esa experiencia. Santino es un sol, honesto, bueno; mi hijo es todo lo que está bien. Isabella está estudiando, trabaja en algo relacionado a los caballos y eso le encanta y tiene sus metas acá y proyectos con la equitación. Quizá alguna vez quiera hacer un intercambio, aunque no en este momento. Emma quiere ser actriz y ya estudia teatro y es lo que amamos, pero también sé que es una profesión difícil. Y Francesca estudia y juega al fútbol en River y también hace equitación. Hay mucha variedad en casa.

-Tu mamá tuvo algunos problemas de salud, ¿cómo está?

-Está con un problema en la cadera, con una infección y este fin de semana la operan. La estamos mimando mucho y le preparamos un cuarto en casa, así está acompañada. Nos gusta tenerla, ver alguna película con ella, mis hijos la disfrutan. Y mi suegra vive a la vuelta así que estamos todos pegoteados.