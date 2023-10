escuchar

La historia entre el clan liderado por Denise Richards y una conocida plataforma de contenido erótico comenzó en medio de una gran polémica: Sami, una de las hijas que la actriz tuvo con su colega Charlie Sheen, abrió su propio canal a los 18 años. Por supuesto que las críticas no tardaron en surgir, y no solo la adolescente fue víctima de comentarios maliciosos, sino que sus padres también se convirtieron en un blanco al que muchos medios y usuarios de las redes sociales apuntaron.

Las reacciones de sus progenitores ante la iniciativa de Sami fueron muy diferentes. Para tener acceso al contenido audiovisual exclusivo que la joven publica, los usuarios deben pagar 14,99 dólares al mes, una forma de ingreso que ha molestado a su padre: “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad”, declaró el protagonista de Two and a Half Men en su momento.

Por el contrario, Richards respaldó la iniciativa de su hija. “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te quiero”, escribió la exmodelo en una publicación de Instagram demostrando su apoyo incondicional a su hija mayor. Algo que fue confirmado por la propia joven en una nota con TMZ: “ Estoy súper agradecida, tengo una madre que me apoya ”, afirmó.

Ante la oleada de comentarios negativos que recibió el apoyo explícito a la flamante ocupación de su hija, Richards decidió publicar en sus redes sociales un extenso texto fundamentando su postura. “Muchos comentarios negativos en mis redes sociales en estos últimos días. Solo tengo para decir que yo desearía haber tenido la seguridad que tiene mi hija de 18 años”, comienza el posteo que compartió a mediados de 2022.

“ Tampoco puedo juzgar sus elecciones, yo hice Criaturas salvajes y Playboy. Siendo honesta, su padre tampoco debería juzgarla ”, añadió recordando sus comienzos en la industria. “¿Ser capaz de ignorar toda la negatividad a su edad? A mí lograr eso me tomó muchos años y todavía, a veces, me sigue costando. Estoy asombrada de su habilidad para callar el ruido, porque puede destruirte. Me enteré hace poco de la existencia de OnlyFans y del prejuicio que tiene porque mujeres y hombres de la industria de películas para adultos están ahí. Me imagino que ellos también están en Instagram y Twitter y me pregunto ¿Hay alguna diferencia entre postear una foto en bikini allí o en Instagram? Todos lo hemos hecho ¿Es porque se te paga en OnlyFans? ¿Es tan malo controlar lo que sucede y monetizarlo? Perdón, pero si pudiese cobrar a mi edad para que me vean en bikini... A lo mejor, debería abrir mi propia cuenta...”, reflexionó.

Esa última reflexión terminó funcionando como anuncio: en septiembre de 2022, la actriz de 51 años abrió su propio perfil en la plataforma. Según dijo, la decisión de hacer contenido para adultos fue un movimiento empresarial inteligente que tomó en julio. “Ya están ahí fuera [las imágenes hot] si las buscas en Google y hay otros lucrando con ellas. ¿No es más lógico que sea yo la que reciba una paga por mostrarme en bikini o lencería?”, señaló.

Este jueves, la madre, la hija y la plataforma volvieron a ser noticia, luego de que Richards anunciara una “colaboración” entre ambas, algo que ya hicieron hace unos meses. “ ¿Mi mini yo @samisheen y yo, deberíamos hacer otra colaboración?”, preguntó la actriz a sus suscriptores, que pagan 25 dólares al mes para acceder a su cuenta.

La publicación de Richards, que presentaba una foto del dúo madre-hija en pleno glamour con expresiones sensuales en sus rostros, despertó una nueva polémica . “Esto es muy extraño, más allá de las palabras, y una de las porquerías más enfermizas que he visto en esta aplicación. ¿Qué quiere decir?”, comentó un usuario. “Mi mini yo tiene matices que no puedo soportar en este contexto. Hazlo mejor, Denise”, escribió otro. Con el correr de las horas, los principales medios estadounidenses se hicieron eco de la noticia y las redes sociales volvieron a hablar de la polémica.

