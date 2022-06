Charlie Sheen reaccionó a la incursión de su hija Sami en OnlyFans y la madre de la joven reaccionó

Carlos Irwin Estévez, mejor conocido por su nombre artístico, Charlie Sheen, habló sobre la decisión de su hija, Sami Sheen, de entrar al mundo de OnlyFans. La joven de 18 años promocionó a través de sus redes sociales su nueva cuenta en la plataforma de contenido para adultos. Más tarde, su padre reveló que no estaba de acuerdo con eso, pero que respetaría su manera de actuar y que esperaba que al menos no pusiera en riesgo su integridad.

Sami publicó este 13 de junio una fotografía de ella en bikini mientras miraba a la cámara; el posteo estaba acompañado de la promoción para ingresar a su cuenta en OnlyFans, mientras que en la descripción se leía: “Haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más”. En su cuenta de Twitter apareció el mismo mensaje, que de inmediato generó un sinfín de reacciones entre sus fans.

Sami Sheen promocionó su cuenta de OnlyFans y su mamá la apoyó públicamente en un comentario

Muchos de sus seguidores aplaudieron la incursión de la joven en este servicio de suscripción, pero hubo otras personas que no se mostraron tan entusiasmadas, como Charlie, quien dijo en entrevista para E! News que él no había aprobado esa decisión, pero que como no pudo evitarlo, al menos aconsejó a su hija para que no bajara la guardia ni se dejara llevar: “La insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”, continuó.

El actor agregó que no pudo hacer mucho para evitar la nueva actividad de la joven, ya que ella no “vive bajo su techo”. De esta manera, se refirió al dicho de crianza que establece que mientras un hijo resida en la casa de sus padres, debe obedecer las reglas. “Ella tiene 18 años ahora y vive con su madre”, añadió Sheen.

La madre de Sami le responde a Charlie Sheen

Parece que el comentario de Sheen respecto a la decisión de su hija de incursionar en OnlyFans no fue del agrado de Denise Richards, mamá de la joven de 18 años. La también actriz respondió a los dichos de su expareja y aseguró para Jeff Lewis Live en Sirius XM que la razón por la que Sami decidió hacer contenido para la plataforma no tiene nada que ver con la casa en la que vive. “Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”, dijo Richards.

Denise Richards junto a sus tres hijas, las dos adolescentes que tuvo con Sheen, y Eloise, la niña que adoptó cuando estaba soltera Instagram

Explicó que en su casa “hay ciertas reglas” que ella “hace cumplir” en comparación con las “reglas diferentes” de la residencia de Charlie. Además, le mostró su total apoyo a su hija e incluso hizo un comentario en la publicación de Instagram donde la joven dio la noticia: “Sami, siempre te apoyaré. Te amo.”

¿A qué se dedica Sami Sheen?

Sami Sheen es actriz, al igual que sus padres, y se volvió conocida por darle vida a la hija de Lisa en Two and A Half Men y por interpretarse a sí misma en The Real Housewives of Beverly Hills, así como en la serie de televisión de su madre Denise Richards: It’s Complicated. Ahora, inició con un emprendimiento que cada vez tiene más seguidores.