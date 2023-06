La reacción de Denise Richards luego de que la hija que tuvo con Charlie Sheen se definiera como “una trabajadora sexual”

escuchar

En tiempos en que gran parte de la exposición de los famosos discurre en el terreno virtual, no sorprende que varias caras conocidas opten por generar ingresos a través de plataformas como OnlyFans. Sobre el uso de este espacio de consumo de contenido erótico opinó la actriz Denise Richards, luego de que su hija Sami, fruto de su relación con Charlie Sheen, se autodefiniera como “una trabajadora sexual” con presencia en la red social.

La joven de 19 años lanzó su cuenta en la plataforma a mediados del año pasado y actualmente cobra a sus suscriptores cerca de veinte dólares al mes por acceder a contenido exclusivo, aunque no protagoniza desnudos totales ante la cámara. Sami fue noticia estos días después de viralizarse un video suyo en TikTok en el que detalla su servicio.

Sin embargo, en las últimas horas una fuente cercana a Richards le dijo a la revista People que la actriz “sabe que su hija no es una trabajadora sexual” y apuntó que la joven “solo dice cosas escandalosas” para llamar la atención.

“Ella realmente no hace ningún tipo de desnudo, aunque atrae a las personas al usar la etiqueta de trabajadora sexual. Ni siquiera muestra su piel en OnlyFans”, dijo la misma fuente. Y agregó: “ Sami tiene 4.000 seguidores, por lo que gana 80.000 dólares al mes sin hacer casi nada y sin apenas mostrar nada. Solo está bromeando con la audienci a”.

La propia Sami aclaró que no es una estrella porno después de autodefinrise como una trabajadora sexual. ”No soy una estrella [pornográfica] y no me encuentro con personas”, explicó en TikTok el sábado. “No me filmo teniendo sexo, no hago eso. La única razón por la que dije que soy una trabajadora sexual es porque mi principal fuente de ingresos es OnlyFans. Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual” , apuntó.

A mediados del año pasado, Sami había causado controversia cuando anunció que había abierto una cuenta en OnlyFans, red social que permite monetizar los videos y las fotos que se suben con contenido sexual para adultos. En ese momento, las posturas de sus padres fueron contrapuestas.

Su madre decidió en aquel momento hacer un largo descargo a través de Instagram defendiendo a Sami de manera vehemente. “Muchos comentarios negativos en mis redes sociales en estos últimos días. Solo tengo para decir que yo desearía haber tenido la seguridad que tiene mi hija de 18 años”, decía Richards entonces. Y agregaba: “ Tampoco puedo juzgar sus elecciones, yo hice Criaturas salvajes y posé para Playboy. Siendo honesta, su padre tampoco debería juzgarla. ¿Ser capaz de ignorar toda la negatividad a su edad? A mí lograr eso me tomó muchos años y todavía, a veces, me sigue costando. Estoy asombrada de su habilidad para callar el ruido, porque puede destruirte ”, expresó elogiando los valores de su hija. “¿Es tan malo controlar lo que sucede y monetizarlo? Perdón, pero si pudiese cobrar a mi edad para que me vean en bikini... A lo mejor, debería abrir mi propia cuenta...”, reflexionó finalmente en su posteo.

Charlie Sheen, en cambio, se mostraba por aquel entonces crítico con respecto a la decisión de su hija y dijo que esperaba que al menos no pusiera en riesgo su integridad. El protagonista de Two and a Half Men comentó en una entrevista para E! News que él no había aprobado esa decisión, pero que como no pudo evitarlo, al menos aconsejó a su hija para que no bajara la guardia ni se dejara llevar: “La insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”, apuntó.

El actor agregó que no pudo hacer mucho para evitar la nueva actividad de la joven, ya que ella no “vive bajo su techo”, puesto que vivía con su madre. De esta manera, se refirió al dicho de crianza que establece que mientras un hijo resida en la casa de sus padres, debe obedecer las reglas.

“Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”, retrucó Denise Richards después, en clara alusión a las palabras de su ex en una conversación con Jeff Lewis Live en Sirius XM.

