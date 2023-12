escuchar

Cuando Sami, la hija mayor de Charlie Sheen y Denise Richards, anunció que había abierto su propia cuenta en Onlyfans y que por ese motivo se consideraba “una trabajadora sexual”, la polémica estalló en los medios, pero también dentro de su familia. Sus padres tomaron posiciones bien distintas y, fieles a su estilo, las hicieron públicas: mientras él no se mostró nada cómodo con la nueva actividad de la joven, la actriz le brindó su apoyo y, con el correr del tiempo, abrió su propio perfil en la plataforma de contenido erótico.

Aquella desavenencia fue la última de una larguísima lista de desencuentros que comenzó un tiempo antes de que decidieran separarse. Sheen y Richards, que saltó a la fama a finales de los 90 como actriz en Criaturas salvajes y como chica Bond en El mundo no es suficiente, comenzaron a salir en 2000. Un año después anunciaban su compromiso, y en 2002 pasaron por el altar .

En aquel momento, la carrera de Sheen había vuelto a despegar y volaba alto con el éxito televisivo de la comedia Two and a Half Men. Sin embargo, su vida personal era un completo caos: se encontraba luchando públicamente contra la adicción a las drogas y al alcohol. Cuando en 2003 no pudo mantener el límite entre sus problemas personales y su trabajo, el creador del programa, Chuck Lorre, decidió despedirlo.

Sami Sheen es una de las dos hijas que Charlie Sheen y Denise Richards tuvieron durante su matrimonio entre 2002 y 2006 @charliesheen - @charliesheen

Un año más tarde, la pareja de actores le daban la bienvenida a su hija Sami, y en 2005 la familia se agrandó con la llegada de Lola. Pero lejos de vivir en armonía, dentro del hogar familiar el clima era insoportable . Por eso, Richards no dudó en pedir el divorcio ese mismo año, acusando a su esposo de haberla amenazado de muerte y de tener conductas abusivas.

Su divorcio finalizó en noviembre de 2006. Desde ese momento mantuvieron una buena relación, hasta el 2016, cuando la actriz presentó su primera demanda por 1,3 millones de dólares. En esa primera denuncia, la actriz afirmaba que Sheen no cumplía con las cuotas de la manutención de sus hijas . Además, aseguraban que la había echado de la casa familiar en la que vivían, sin ofrecerle ningún otro hogar provisorio. En ese momento, el abogado de la estrella desmintió sus dichos y dijo que ella recibía 650 mil dólares anuales como resarcimiento monetario.

En septiembre de 2019, cuando las aguas parecían haberse aquietado, llegó un nuevo tsunami mediático: después de que él solicitara una disminución de la cuota alimentaria debido a que supuestamente estaba atravesando una crisis financiera, ella lo volvió a acusar de “ocultar” y “despilfarrar” su fortuna para no pagar lo que le correspondía a las dos niñas . La actriz lo demandó legalmente por 500 mil dólares, asegurando que estaba cansada del incumplimiento de las obligaciones que le corresponden como padre.

“Durante el período transcurrido desde lo último que quedó estipulado en 2016, él no ha pagado nada, mientras que sí se encarga de gastar más de 600 mil en miembros adultos de su familia y malgasta miles de dólares en efectivo para su uso personal”, sentenció la actriz, sin especificar quiénes son las personas a las que el actor le envía tanto dinero.

Charlie Shee y Denise Richards junto a su hija Sami

“ Charlie despilfarró los 24 millones de dólares que ganó gracias a Two And a Half Men para pagar sus deudas y sostener su extravagante estilo de vida a expensas de no cumplir con los pagos que le debe a sus hijas ”, explicó en su momento la exesposa del actor. Sheen no se quedó callado y afirmó: “Ella se está comportando como una cobarde, solo voy a decir que la verdad saldrá a la luz”.

Otro de los momentos más conflictivos de su relación posdivorcio fue cuando Sami decidió abandonar la casa de su madre y mudarse junto a Sheen. Esta situación hizo recrudecer las internas por la manutención. En 2021, la corte del condado de Los Ángeles determinó que Charlie Sheen no debía pagarle más a Richards la cuota alimentaria por las dos hijas

“Charlie presentó la demanda hace dos años y después siguió retrasando la fecha del juicio, así que Denise se sorprendió mucho de que ocurriera ayer mientras ella está afuera de la ciudad filmando”, informaba entonces una fuente cercana a la expareja a People. Esa misma persona explicaba: “Lola no vive con Charlie, vive con su madre y se queda con Charlie cuando Denise está fuera de la ciudad. Esto es muy decepcionante para Denise, pero tampoco se sorprende. Charlie está enfrentando a las niñas con su madre y eso es horrible ”.

Denise Richards y Charlie Sheen en 2012 Elsa - Getty Images North America

Sin embargo, esta semana el actor, que se mantiene sobrio desde hace seis años, aseguró que todos los conflictos con su exesposa quedaron en el pasado: “Somos absolutamente amigables”, afirmó. Y explicó: “ Pasamos por tantas cosas juntos que no creo que a ninguno de nosotros nos quede energía para pelearnos y generar divisiones ”.

“Lo único que importa son nuestras hijas. Sabíamos que teníamos que dejar nuestras tonterías y centrarnos en ellas, porque no tenían nada que ver con nuestras porquerías”, agregó.

“Incluso en las partes más calientes del infierno, todavía éramos capaces de mantener la perspectiva de que sí, las niñas deben ser lo primero. Ahora somos súper amigables y hoy en día podemos procesar gran parte de ello a través del humor ”, reveló. “Cuando tomás distancia y ves la situación te preguntás ‘¿En serio? ¿Estábamos tan enojados pro eso?”, reflexionó.

Al parecer, el actor no solo logró reconciliarse con su exesposa sino también con el creador de la serie con la que demostró sus dotes para la comedia. Sheen ha vuelto al ruedo con una participación en la serie Bookie, también creada por Lorre. “Sería imposible escribir sobre la reunión de Charlie Sheen y Chuck Lorre sin mencionar algunas perlitas; lo sé”, reconoció.

