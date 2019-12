Después de 22 años de casados, Colin Firth se separó de su mujer

Colin Firth se separó de Livia, su mujer desde hace 22 años

Después de 22 años de casados, la relación de Colin Firth con su mujer, Livia, llegó a su fin. Según dio a conocer la revista People, la pareja se enfrentrá a un proceso de divorcio, aunque sus representantes aseguraron que hay buen diálogo entre ambos y sería en términos amigables.

"Colin y Livia se separaron. Ellos mantienen una amistad muy cercana y seguirán unidos en el amor por sus hijos. Amablemente piden que por favor se respete su privacidad, y no harán más comentarios al respecto", dijeron los representantes del actor al ser consultados.

El anuncio se dio dos años después de que saliera a la luz que la esposa del actor tuvo una relación con un periodista italiano durante un corto periodo, cuando la pareja estuvo distanciada.

Un tiempo después, cuando el actor y su esposa volvieron a estar juntos, ella acudió a la justicia italiana para denunciar que Marco Brancaccia, el hombre con quien estuvo de novia durante once meses, la estaba acosando. Esto obligó a que la pareja emitiese un comunicado contando la situación.

"Hace unos años, Colin y Livia tomaron la decisión de separarse. Durante ese tiempo, ella se relacionó con el señor Brancaccia. Actualmente la pareja está junta nuevamente", decía el anuncio que se difundió por ese entonces.

El periodista negó las acusaciones y emitió sus propias declaraciones. "La realidad es que Livia y yo nos conocemos desde que somos jóvenes. Entre el 2015 y el 2016 tuvimos una relación amorosa que duró once meses y cuando terminamos, en junio de 2016, no volví a llamarla. Sí le envié dos mensajes de texto, de los cuales uno era deseándole feliz cumpleaños, y un mail a Colin del cual me arrepiento", contaba Brancaccia, quien fue condenado tras una investigación y llegó a un acuerdo con la familia Firth.

Colin y Livia se conocieron en 1996 en el set del drama Nostromo, y tras un año juntos decidieron casarse en 1997. Poco después se mudaron a Italia, en donde nacieron los dos hijos de la pareja, Luca, de 18 años y Matteo, de 16. La última vez que se los vio juntos fue en septiembre, durante la semana de la moda de Milán.