“Devastada”: tras el escándalo, la exmujer de Armie Hammer, rompió el silencio

Ante el escándalo desatado por la difusión de una serie de chats que el actor Armie Hammer habría mantenido con una mujer desde su cuenta de Instagram, su exesposa y madre de sus hijos, Elizabeth Chambers, rompió el silencio para afirmar que se encuentra “conmovida, desconsolada y devastada” ante las revelaciones sobre el actor.

La actriz, de 38 años, hizo su primera declaración oficial sobre el escándalo personal de Armie a través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde compartió un extenso texto junto a una imagen de una playa, probablemente en las Islas Caimán, donde actualmente reside con sus dos hijos.

Chambers, quien se separó de Hammer en julio del año pasado, también expresó su apoyo a las supuestas víctimas de acoso y abuso que denunciaron al actor. En la publicación, afirmó que ella nunca llegó a darse cuenta “de cuántas cosas desconocía”.

El actor se ha enfrentado al repudio de la opinión pública después de que los mensajes sobre fantasías de violación, prácticas sexuales extremas y canibalismo que supuestamente envió a una mujer se hicieran públicos a través de las redes sociales a principios de este mes.

Tras ello, el actor de Llámame por tu nombre se desvinculó de varios proyectos que tenía previstos para este año. Durante semanas, su exesposa trató de procesar “todo lo que ha ocurrido”, afirma en la publicación, y comenta que decidió alejarse de él. “Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía. Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanarse”, continuó.

Finalmente, la actriz expuso que no realizará de momento más comentarios sobre este asunto y dijo que su único enfoque y atención ahora seguirán estando en los hijos de la pareja, en su trabajo y en el proceso de sanación “en este momento increíblemente difícil”.

Para terminar, escribió: “Gracias por todo el amor y apoyo, y gracias de antemano por su continua amabilidad, respeto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos formas de seguir adelante”.

LA NACION