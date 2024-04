La exesposa de Armie Hammer reveló cómo vivió su divorcio del actor: “Fue un verdadero infierno”

Escuchar

La exesposa de Armie Hammer, Elizabeth Chambers, se refirió por primera vez al “calvario” en el que se convirtió su divorcio. La mujer presentó la demanda en 2020, apenas unos meses antes de que trascendieran mensajes del actor que evidenciaban sus fantasías de practicar el canibalismo, y de que varias mueres lo denunciaran por acoso y abuso sexual.

Chambers citó “diferencias irreconciliables” como la razón de la separación y recién esta semana reveló cómo fue que atravesó ese momento, al que rememoró como un “período doloroso” en el que sintió que la vida que estaba construyendo “básicamente se hizo añicos” .

“Me mudé aquí con mi marido y mis hijos hace tres años. Pero las cosas han cambiado desde entonces”, explicó Chambers en el programa Grand Cayman: Secrets in Paradise, en referencia a las islas Caimán, en las que se encontraban cuando se declaró la pandemia de Covid y en las que luego decidieron instalarse. “La ‘maldición de las Caimán’ ocurre cuando una pareja se muda junta a la isla y luego terminan separándose o divorciándose, y eso sigue su curso”, señaló.

“ Fue un calvario. Pasé por un divorcio muy público que estuvo plagado de escándalos. Cada día salían historias y artículos horribles, y fui aprendiendo sobre ellos a medida que sucedían ”, indicó.

“Nuestro divorcio es casi definitivo, pero no es fácil. El hecho de que se haya llevado a cabo de manera tan pública lo volvió un infierno absoluto. No se lo deseo ni a mi peor enemigo”, agregó. Y aclaró: “Gran parte del trauma que he experimentado en los últimos años ha quedado atrás. Y ahora creo que estoy lista para un nuevo comienzo en la isla”.

En enero de 2021, Hammer se vio envuelto en una controversia después de que varias mujeres lo acusaran de compartir con ellas fantasías sexuales que involucraban canibalismo. La primera acusación provino de una cuenta anónima de Instagram. Capturas de pantalla no verificadas supuestamente mostraban mensajes enviados por Hammer detallando actos de bondage y sadomasoquismo y admitiendo que el actor era “100% caníbal”.

Luego, Paige Lorenze, la exnovia del actor, afirmó que Hammer tenía deseos de fumar y comerse sus costillas, lo cual era “definitivamente inquietante”. “Estaba hablando de buscar un médico para quitarme las costillas que no necesito -las costillas que están en la parte inferior- porque quería fumarlas y comérselas”, le dijo Lorenze a Fox. “Se preguntaba cómo sabrían y básicamente dijo: ‘Apuesto a que sabrían bien’”, indicó.

Al menos otras dos mujeres contaron historias similares y el actor también fue acusado de violación. Hammer negó todas las acusaciones en ese momento.

En 2023, la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles anunció que Hammer no enfrentaría ningún cargo relacionado con las acusaciones. “Los casos de agresión sexual suelen ser difíciles de probar, por lo que asignamos a nuestros fiscales más experimentados para que los revisen”, explicó la fiscal general Tiffany Blacknell en ese momento. “En este caso, esos fiscales llevaron a cabo una revisión extremadamente exhaustiva, pero determinaron que, en este momento, no hay pruebas suficientes para acusar al señor Hammer de un delito”.

En febrero de 2023, Hammer todavía vivía en las Islas Caimán, donde también residía su familia, después de haber salido de un centro de tratamiento por abuso de drogas y alcohol en diciembre de 2021. En ese momento, le dijo a Air Mail que estaba sobrio y podía estar más presente en su relación con sus hijos y su familia. También le dijo al medio que estaba trabajando como compañero sobrio de otro adicto en recuperación.

“Me mudaré con él y viviré con él, lo pondré en una rutina saludable, lo llevaré a un buen calendario de reuniones de recuperación, lo llevaré al gimnasio y le cocinaré alimentos saludables”, dijo Hammer. “ Siento que mi recuperación ha dado un giro: de ser yo quien necesita ayuda para mantenerme sobrio a poder ayudar a los demás ”, aseguró.

El actor compartió que no se veía regresando a Hollywood porque no podía conseguir un trabajo luego de sus controversias. “Nadie me contratará. Nadie me asegurará. No puedo conseguir una fianza para un proyecto... Nada”, dijo. “Y nadie me va a tocar porque si me contratan, entonces ellos son las personas que apoyan a los abusadores”, reflexionó.

Aunque Hammer no ha hablado públicamente desde que se desató el escándalo, regresó a las redes sociales en noviembre de 2023, borró su cuenta de sus publicaciones anteriores y compartió un video de una computadora portátil en su regazo mientras estaba en un tren en movimiento en un lugar poco claro. Más tarde ese mes, publicó una foto de él mismo en Los Ángeles y en una cena con sus primos.

En cuanto a su vida amorosa, Hammer fue visto besando a su exnovia Lisa Perejma en Italia en junio de 2023 y estuvo brevemente comprometido con una mujer llamada Marina Gris en octubre de 2023, aunque se separaron en enero de 2024.

