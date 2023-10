escuchar

Mientras Jada Pinkett Smith dispara revelaciones sobre su vida privada en la previa al lanzamiento de sus memorias y Will Smith busca mantenerse al margen de los explosivos secretos de alcoba que su mujer decidió compartir con el mundo, los hijos de la pareja intentan sobrellevar el difícil momento de la mejor manera posible. Sin embargo, trascendió que Willow Smith y Jaden Smith “se sienten mal” por lo que está sucediendo y extrañan las épocas en donde el objetivo familiar era cuidar la privacidad y mantenerse unidos .

Según un informe que compartió el portal de noticias PageSix, los hermanos “se sienten mal” por su padre, mientras Jada Pinkett Smith continúa haciendo revelaciones explosivas sobre su matrimonio en el marco de la promoción de Worthy, el libro autobiográfico que recoge sus memorias. “ Saben que ha pasado por muchas cosas últimamente y esto no ayuda ”, explicó una fuente a Entertainment Tonight ayer en relación a lo que los jóvenes piensan de “todos los titulares recientes” que su madre generó sobre la separación secreta de la pareja.

La familia de Will Smith en la entrega de los Oscar 2022 The Grosby Group

“ Desearían que algunos de los asuntos privados de su familia siguieran siendo privados ”, afirmó esa misma fuente, y alegó que Will, de 55 años, trata de mantenerse ocupado “saliendo con sus amigos y sus hijos” mientras el escándalo se sucede. “Está tratando de no dejar que ningún ruido exterior lo afecte. Will ama a Jada y siente que siempre la ha respaldado y siempre lo hará. Ha estado tratando de brindar apoyo y al mismo tiempo cuidar de sí mismo”, agregó.

Un libro plagado de secretos

Worthy (Valiosa), la jugosa autobiografía que escribió la actriz y empresaria, salió a la venta hoy, aunque en los días previos la autora generó varios titulares a partir de los adelantos que le brindó a la revista People. Entre las revelaciones más explosivas que dio a conocer Jada se encuentra un hecho concreto que supo mantener fuera del radar público: que estuvo separada de Will Smith durante siete años. En un mail enviado al periódico The New York Times, el protagonista de Rey Richard: una familia ganadora rompió el silencio sobre los dichos de Pinkett, y mencionó el estado de “ceguera emocional” en el que ambos estuvieron inmersos por mucho tiempo.

“ Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil ”, escribió el actor, quien añadió que las revelaciones de Jada lo “despertaron”. Por otro lado, Smith destacó las cualidades de la madre de sus hijos con sentidas palabras: “Ella es mucho más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había llegado a imaginar”.

Jada Pinkett y Will Smith se mostraron juntos durante mucho tiempo a pesar de estar separados GROSBY GROUP

Asimismo, en diálogo con TalkShopLive el sábado, Jada quiso hacer una importante aclaración: “Necesito que la gente sepa que nunca engañé a Will Smith”, contó, en alusión a las declaraciones que hizo en su programa, Red Table Talk, respecto a su vínculo con August Alsina. “Cuando lean mi libro van a entender por qué hicimos ese programa (con Smith)”, añadió sobre el episodio en el que tanto ella como su exmarido hablaron sobre su vida privada sin restricciones.

Un matrimonio que quedó al descubierto

Como parte de la gira promocional de su libro, Jada tuvo una charla muy honesta con Hoda Kotb para el ciclo Today y, en ese contexto relajado fue donde contó que con Smith estuvieron separados en secreto durante siete años, si bien se mostraron públicamente como pareja. Según contó Jada, no se trató de un divorcio legal, pero sí de una separación fruto de diferencias que no estaban pudiendo sortear. “Hacia 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”, se sinceró Pinkett, quien agregó que no querían contarlo porque no estaban “preparados” para la atención de los medios.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la premiere de Emancipation, en noviembre del 2022 Grosby Group

Al ser consultada sobre el estado actual del vínculo, la autora de Worthy aseguró que están viendo “cómo ser socios” en esta etapa de su vida. “Hemos estado trabajando conjuntamente de forma intensa para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, cómo ser socios. Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos y trabajaremos en eso”, explicó.

