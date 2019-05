La cantante estadounidense dio cuenta en Twitter de la desagradable experiencia que vivió en Nueva Orleans Fuente: Archivo

La cantante y actriz estadounidense Diana Ross denunció una situación de maltrato que afirma haber recibido por parte de una oficial del aeropuerto de Nueva Orleans, durante un control del personal de seguridad.

La artista, de 75 años, recurrió a Twitter para quejarse del incómodo episodio que vivió cuando la cachearon, al cual se refirió con la siguiente expresión: "Me dieron ganas de llorar. No fue lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Me sentí violada", afirmó.

La intérprete de "Endless Love" asegura que experimentó una situación de abuso que la dejó afectada. "Aún siento sus manos entre mis piernas, por delante y por detrás, diciéndome que era su trabajo", escribió en uno de varios tuits. "En este momento, siento emociones encontradas. Me gusta apreciar las cosas buenas pero no me siento bien tras lo sucedido", agregó.

La leyenda de la música, quien recientemente manifestó su apoyo incondicional a Michael Jackson en medio de las acusaciones de abuso, actuó esta semana en el Festival de Jazz de esa ciudad, donde asegura que la trataron "como a una reina", en contraste con la desagradable situación que experimentó en el aeropuerto.

En otro posteo, Ross deja en claro que sus quejas se dirigen hacia el comportamiento del personal de la Administración de Seguridad en el Transporte, agencia del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que gestiona los sistemas de seguridad en los aeropuertos, subtes y ferrocarriles.

En respuesta a las afirmaciones de la artista, los responsables de seguridad del aeropuerto indicaron, a través de un comunicado, que siguieron todos los protocolos de manera correcta. Sostienen que han revisado las grabaciones y que todos los oficiales que trataron con Ross lo hicieron tal y como lo establecen los procedimientos de rutina. Sin embargo, continúan con la investigación del episodio.