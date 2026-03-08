La noche de Mirtha. Del look floral de la Chiqui a la revelación sobre su histórica pelea con Andrea del Boca

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina desplegó todo su glamour cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un conjunto con un estampado floral que no pasó desapercibido. Luego, ya sentada en la mesa, no dejó pasar la oportunidad para hablar de su antiguo conflicto con Andrea Del Boca, una de las figuras de la nueva edición de Gran Hermano.

A las 21.30 puntual, la gran diva de la televisión argentina apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren que lindo lo que tengo hoy. Es un conjunto pantalón y camisa de seda con bolsillos”, destacó. “Es de Iara”, exclamó, y se dispuso a mostrar los anillos y los aros, todo muy colorido y perfectamente combinado. Luego de un corte, pasó a la mesa, donde la esperaban el periodista Alfredo Leuco, el actor Mauricio Dayub, la diputada santafesina Amalia Granata y la actriz e influencer Sofía Pachano.

El recuerdo de una antigua disputa

Luego de que Amalia Granata criticara con dureza a Andrea del Boca, Legrand aprovechó para sumar ella también algunos comentarios en relación a la protagonista de Celeste, siempre Celeste. Primero, recordó un episodio que con los años se volvió uno de los más famosos de su programa: el día que Del Boca le negó que estaba embarazada.

“Yo había escuchado la radio en la noche. A Laura Ubfal, que había dicho que estaba embarazada. Y al día siguiente venía al programa, a un almuerzo que tenía en otro canal”, repasó. “Antes yo recibía a los invitados y después íbamos a la mesa. Cuando ella entró le dije: ‘Andrea, felicitaciones’. No me acuerdo las palabras que dije pero le pregunté si estaba embarazada. Eso sirvió para que nunca más me saludara y hablara mal de mí”, lamentó. “No te perdiste nada, Mirtha”, la consoló de inmediato Granata. “Fue terrible”, insistió.

El día que Mirtha Legrand y Andrea del Boca hablaron por última vez

Pero el recuerdo no quedó ahí: en ese momento la Chiqui sumó un episodio que hasta ahora era desconocido. “Cuando murió la hija de Yankelevich, yo fui al entierro, y en un momento miro y la veo, que estaba sola. No había nadie alrededor. Entonces me acerqué y le dije: ‘Andrea, yo te quiero saludar’”. Después de unos largos segundos sin hablar, completó la historia: “Hizo silencio, se quedó mirándome y no me dijo nada”. “Yo me retiré. No sé por qué me acerqué”, confesó.

Por qué Andrea del Boca entró a Gran Hermano

Andrea del Boca, la primera famosa en ingresa a la nueva edición de Gran Hermano 2026 (Foto: Captura TV)

La semana pasada, en una entrevista vía Zoom, Juan Pablo Fioribello -el abogado de la actriz- habló con Moria Casán y con sus panelistas. “La One" aprovechó la presencia del letrado para preguntarle por qué la actriz decidió entrar a la casa más famosa del país. “¿Tiene una necesidad de ganar plata, de que la aprueben, de lavar su imagen o de hacer ficción porque no tiene?”, disparó.

“Andrea está en otra etapa de su vida. Luego de esta absolución, donde limpió su imagen judicialmente, entró en una nueva etapa”, respondió Fioribello en relación al juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la telenovela Mamá Corazón. “Ella quería hacer algo totalmente disruptivo. Es una persona que quería hacer un contrato totalmente nuevo, un formato totalmente nuevo. Algo que no la encasille en el formato de novelas. Y logró lo que todos quieren: hoy está toda la colonia artística, en lo que hace a este programa, hablando de ella”, agregó.

Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas (Foto: Captura TV)

“¿Sentís que Andrea se metió en la casa sobre todo para limpiar su imagen?”, volvió de nuevo Moria sobre la participación de la actriz en el reality de Telefe. “Ella quería jugar. Me dijo: ‘quiero jugar, quiero ser disruptiva’”, reiteró el abogado y antes de despedirse resaltó la “fuerte personalidad” de su defendida.