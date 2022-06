Diego Boneta reveló una anécdota muy especial que vivió junto a Tom Cruise: “Me tomó bajo su ala”

Llegar a Hollywood puede ser un sueño cumplido para los artistas que buscan establecerse allí. Actores y actrices en busca de conquistar la meca del cine, no pueden evitar sorprenderse cuando hacen pie en Los Ángeles, y les toca compartir algún momento con sus admiradas estrellas de la pantalla grande. Y algo de esto le sucedió a Diego Boneta, cuando hace algunos años compartió un proyecto con Tom Cruise, en el que fue uno de sus pasos iniciales más importantes en su consagración como intérprete.

En una reciente entrevista con Variety, la estrella mexicana habló sobre sus primeros trabajos en el mundo del cine, por qué apostó en construir una carrera en Estados Unidos, y recordó una increíble anécdota junto a Cruise. Uno de los proyectos más importantes de Boneta ocurrió en 2012, cuando trabajó en el film Rock of Ages. En ese largometraje, él componía a un barman que anhelaba triunfar en el mundo del rock. Ese trabajo le permitió codearse con importantes nombres de la industria, como Russell Brand, Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin y Paul Giamatti. Pero sin lugar a dudas, la presencia de Cruise fue la que más deslumbró a Boneta, que en el marco de la nota recordó: “Tom me tomó bajo su ala. Tomamos clases de guitarra juntos, y nos poníamos a zapar. En esas sesiones, hubo mucho de Tom charlando sobre cómo fue trabajar junto a Paul Newman o Dustin Hoffman, y qué pudo aprender de todos ellos”.

Tom Cruise

En el transcurso de la entrevista, Boneta también contó que en México, le resultaba muy difícil encontrar trabajo como actor, y explicó: “Me presenté a pruebas de casting de películas mexicanas durante años, y nunca me contrataban porque me decían que no tenía el suficiente aspecto de mexicano”. Por ese motivo, apostó por probar suerte en proyectos que se realizaran en Estados Unidos, y poco a poco su destino comenzó a cambiar. Su primera gran oportunidad, sin embargo, se le escapó de las manos, cuando estuvo muy cerca de quedarse con el personaje del príncipe Caspian, en la segunda entrega de Las crónicas de Narnia, y sobre eso expresó: “Me hicieron una primera audición en la ciudad de México. Luego me llevaron a Los Ángeles para continuar la prueba. Era mi primer casting para un largometraje, todo estaba entre Ben Barnes y yo”. Y aunque finalmente Barnes fue el elegido, esa experiencia lo convenció de mudarse a esa ciudad, y continuar trabajando allí.

Boneta, que ganó fama internacional por su caracterización de Luis Miguel en la serie biopic del cantante, se encuentra promocionando su último título, Father of the Bride. La película es una remake del conocido film con Steve Martin, y el mexicano comparte pantalla con Adrià Arjona, Andy García y Gloria Estefan.

Al momento de explicar por qué aceptó el reto, aseguró: “Fue nuestro maravilloso director, Gaz Alazraki, quien me llamó y me dijo que iba a ser una nueva versión de Father of the Bride. Al principio yo estaba un poco escéptico, porque se trata de un relato clásico, desde la versión de Spencer Tracy, hasta llegar a la de Steve Martin. Pero después leí el guion, y descubrí que a pesar de ser una remake, se trataba de una película totalmente distinta. Hay un divorcio que implica a los personajes de Gloria y Andy, que marca una gran diferencia con respecto a los otros filmes. Yo no quería estar en algo que fuera una historia igual, pero en versión latina”.