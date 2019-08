Diego Maradona, tras la inspección en el departamento de Segurola y Habana: Siguen sin devolverme lo que me robaron Fuente: Archivo

28 de agosto de 2019 • 09:36

Hoy se realizó un operativo de inspección ocular en el departamento de Claudia Villafañe en Segurola y Habana, en Villa Devoto, en el marco de la causa que Diego Maradona lleva contra ella y en la cual le pide que le devuelva objetos personales como camisetas y botines. Tras no encontrarse nada de lo buscado, el ex futbolista hizo un duro descargo desde su cuenta de Instagram.

Allí, dijo que aún "no le devuelven lo robado", y especuló: "si la Justicia me está pasando factura por ser Kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos...".

El descargo completo, aquí:

"Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio "¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?". Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona? Y si la justicia me está pasando factura por ser kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos...".