En fotos: del paseo playero de Mark Wahlberg y el festejo en yate de Leonardo DiCaprio al topless de Heidi Klum en Saint Barth

Si bien no se los vio en alta mar, Kaia Gerber y su novio Lewis Pullman fueron fotografiados disfrutando de un día de mar y playa. La actriz, hija de la supermodelo Cindy Crawford, y su pareja se encuentran en Los Cabos, México, junto a un grupo selecto de familiares y amigos

Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group