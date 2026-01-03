LA NACION

En fotos: del paseo playero de Mark Wahlberg y el festejo en yate de Leonardo DiCaprio al topless de Heidi Klum en Saint Barth

Algunas de las celebridades más famosas decidieron recibir el nuevo año a puro sol y mar en los paraísos más exclusivos

Leonardo DiCaprio y su novia Vittoria Ceretti se unieron a Jeff Bezos y Lauren Sánchez para un brunch relajado a bordo del yate Koru en Saint-Barth para despedir el año a lo grande
En las fotos, se puede ver a DiCaprio luciendo más delgado, con una camiseta blanca ajustada, shorts y gorra, mientras que Vittoria optó por un look casual y elegante para la salida soleada. El grupo compartió risas y charlas mientras esperaban para almorzar, disfrutando del ambiente festivo en alta mar
Si bien no se los vio en alta mar, Kaia Gerber y su novio Lewis Pullman fueron fotografiados disfrutando de un día de mar y playa. La actriz, hija de la supermodelo Cindy Crawford, y su pareja se encuentran en Los Cabos, México, junto a un grupo selecto de familiares y amigos
Kaia lució un bikini bicolor mientras caminaba junto a su actual pareja por la orilla del mar y al volver al exclusivo complejo en el que se hospeda
Patrick Dempsey y su esposa Jillian Fink decidieron pasar las fiestas de fin de año en Saint Barth, pero en su caso, fue más común verlos disfrutar de caminatas por las calles cercanas a las playas, aprovechando las vistas del atardecer y la brisa cálida de la isla
Rhea Durham, esposa de Mark Wahlberg, fue vista en el Oeste de Barbados, sacándole el máximo provecho a la playa y al mar
El actor de 54 mostró, una vez más, bajo el sol caribeño su cuerpo trabajado, luciendo un traje de baño muy corto, mientras que su esposa, al mejor estilo Baywatch, optó por una malla enteriza colorada
Lejos de allí, en las playas de Conceição, ubicada en Bombinhas, en el estado brasileño de Santa Catarina, Alessandra Ambrosio se mostró muy acaramelada con su novio Buck Palmer
El paraíso brasileño elegido por la supermodelo es considerado uno de los más exclusivos de la zona. Se trata de un balneario pequeño, rodeado de montañas, aguas tranquilas y una piscina natural, ideal para la práctica de buceo y surf
Heidi Klum y su esposo Tom Kaulitz, en tanto, fueron vistos disfrutando de un día de playa en Saint-Barth, completamente entregados al ambiente relajado de las vacaciones
La supermodelo de 52 años tomó el sol en topless mientras descansaba junto al agua, segura y relajada bajo el sol caribeño
Klum, que se mantuvo en todo momento con las gafas oscuras puestas, no se separó ni un momento de su esposo, del que también se mostró muy enamorada
