Quién era Victoria, la hija de Tommy Lee Jones a la que encontraron muerta en un hotel de San Francisco

Victoria Kafka, la hija menor de Tommy Lee Jones, murió a los 34 años en la madrugada del jueves 1 de enero. Según informó TMZ, la joven fue encontrada sin vida en el hotel Fairmont San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos, y por el momento se desconocen las causas de su deceso. De acuerdo a los reportes del Daily Mail, en el lugar de los hechos no se encontraron estupefacientes ni señales que indicaran que se trató de un crimen o de un suicidio.

Victoria Kafka Jones tenía 34 años y había debutado como actriz a los diez Ken Ishii - Getty Images AsiaPac

Nacida el 3 de septiembre de 1991 en San Antonio, Texas, Victoria era hija del actor ganador del Oscar y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, de quien se separó en 1996. En 1982, la pareja le había dado la bienvenida a su primogénito, Austin Leonard (43). Lee Jones no tuvo hijos con su anterior mujer, Kate Lardner, con quien se casó en 1971, ni con su actual pareja, Dawn Laurel-Jones, con quien dio el “sí, quiero” en 2001.

Padre e hija en la avant première de Stuart Little 2 en julio de 2002 en Londres Dave Hogan - Getty Images Europe

Victoria siguió brevemente los pasos de su padre y debutó como actriz a los 10 años nada menos que en Hombres de Negro II (2002), protagonizada por Tommy Lee Jones y Will Smith. Posteriormente, apareció en un episodio de la serie One Tree Hill (2003), en la película Sorry, Haters (2005), encabezada por Robin Wright, y en Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005), un western dirigido por su padre del que también formó parte su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa.

Sobre su experiencia trabajando juntos en ese film, en el que Victoria interpretó a una joven mexicana, Lee Jones recordó una divertida anécdota en la que llegó a echarla. “Tenía que levantarse a las 5 de la mañana para su papel. Una mañana, no quería levantarse de la cama. Le dije: ‘Cariño, esto es trabajo’. Pero no se movía. Así que la despedí. Entonces, sin decirme nada, el equipo de producción fue a despertarla y la llevó al rodaje justo a tiempo”, relató en una entrevista con The New Yorker publicada en enero de 2006.

Victoria Jones en Hombres de negro II, película protagonizada por su padre y Will Smith (Foto: IMDb)

Allí mismo destacó la labor de su heredera, que hizo la película cuando tenía 14 años, y aseguró: “Es una buena actriz, tiene su tarjeta SAG (del Sindicato de Actores) y habla un español impecable”. En ese sentido, explicó que Victoria manejaba el idioma con fluidez porque, cuando era bebé, él le pidió a su cuidadora, Leticia, que le hablara en español.

Además, la familia solía frecuentar su estancia de 30 hectáreas dedicada a los caballos y el mundo del polo en Santa María de Lobos, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde padre e hija compartían la misma pasión por este deporte ecuestre. “Ella juega al polo desde los seis años y ahora no le teme a nada. A veces juega seis chukkers”, contó entonces al citado medio. Incluso, señaló que su mujer “es una de las mejores jugadoras de polo” de los Estados Unidos.

El último trabajo actoral que se conoció de Victoria fue en la película Deuda de honor (2014), un drama dirigido y protagonizado por su padre junto a Hilary Swank, William Fichtner y Meryl Streep. Aunque no se la volvió a ver en pantalla, la hija del reconocido actor continuó acompañándolo a distintos eventos de Hollywood y alfombras rojas, pero siempre con un bajísimo perfil.

Victoria Jones, Tommy Lee Jones y Dawn Laurel-Jones en la presentación de la película Deuda de honor en el Festival de Cannes, en mayo de 2014 Ian Gavan - Getty Images Europe

Problemas con la ley

Según el New York Post, Victoria Jones fue arrestada al menos tres veces el año pasado: una de ellas en abril, en el condado de Napa, por obstrucción a un agente del orden público, por estar bajo la influencia de una sustancia controlada y por posesión de un narcótico, de acuerdo a los documentos judiciales obtenidos por ese medio.

Un mes después fue detenida en el condado de Santa Cruz y, en junio, otra vez en Napa, por violencia doméstica y maltrato a ancianos, aunque luego quedó en libertad bajo fianza. Los registros judiciales indican que Jones se declaró inocente en ambos casos en el condado de Napa.