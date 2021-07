Diego Ramos: el incómodo baile con Diego Maradona, el famoso que le despierta fantasías y la anécdota embarazosa de Florencia Peña

¿Pregunta picante o plato asqueroso? Este mediodía, Diego Ramos pasó por el piso de Flor de equipo y se animó al cuestionario “Intragable”. Súper divertido, el actor recordó varias anécdotas junto a la conductora del ciclo y confesó algunas intimidades inesperadas.

Si bien Ramos era el invitado del día, la amistad y complicidad con Florencia Peña hizo que ambos revelen algunas cuestiones que hasta el momento habían quedado en su esfera privada. Desde plantones y tentadas en el escenario hasta las vacaciones que compartieron juntos, en una de las cuales la conductora quedó embarazada de su tercer hijo, Felipe.

“Yo estaba haciendo temporada en Mar del Plata y Florencia quería ver un DJ que tocaba, entonces la invité a pasar el fin de semana en mi casa. Me cayó con Ramiro, los hijos, los amigos de Toto, la niñera. Por suerte la casa era grande”, recordó el protagonista de Sex ante las carcajadas de su compañera. Y casi sin poder creerlo todavía, reveló: “Al tiempo me dice: ‘Me embaracé en tu casa’. Le digo: ‘¿En qué momento si la casa estaba llena de gente? Estuvo dos días, nomás”.

Tentada, Peña pidió su derecho a réplica. “Fui a la fiesta y quede pum para arriba. Cuando volví a las 6 de la mañana, digo: ‘y bueno, dale’. Fue todo sin hacer ruido (…). Con Ramiro habíamos estado buscando con fertilización in vitro casi dos años, ¿no voy a lo de mi amigo y quedo embarazada?”, confesó ante la mirada atenta de todo el panel.

Si bien los amigos aseguraron tener miles de anécdotas juntos, la conductora puso orden y comenzaron con el clásico juego del programa. “Contaste que hiciste un trío pero sin querer… Si quisieras hacer uno ahora, ¿Quiénes serían tus acompañantes ideales?”, lanzó la rubia mientras pedía públicamente detalles de su experiencia pasada. “Yo soy tranquilo. Fui a acompañar a un amigo a un lugar que era un zafarrancho, con poca luz. Era un sauna. Me dieron la bata, la chapita y las ojotas y yo andaba por ahí. Era medio oscuro el lugar. Entré a una cabina y, de repente, golpean la puerta. Cuando pregunto quién es, me dicen: ‘Rodrigo’. Rodrigo era mi amigo, entonces dije: ‘Que pase’. Típico de amigos. Pero entre las sombras lo veía y decía: ‘No es tan grandote mi amigo’. Resulta ser que se llamaba igual, era otra persona. Por eso fue sin querer”, relató con lujo de detalles.

Sin embargo, el equipo no se olvidó de la pregunta inicial e indagó con qué famosos se sometería a una nueva experiencia. Lejos de querer evadir la respuesta, Ramos contestó que tiene “mucha gente” en mente y que el “Chino” Leunis está entre los candidatos [en referencia a los dichos del conductor de que Ramos es su “permitido”].

“¿Es cierto que en un boliche en los ’90 terminaste bailando a solas con [Diego] Maradona?”, continuó Peña. Tras confirmar la información, el conductor relató la inolvidable aventura que vivió junto al futbolista hace años atrás. “Es muy ’90 todo. Estábamos con una actriz en Buenos Aires News. Cayó Diego Maradona, estábamos todos en el vip, pero él quería ir a bailar donde estaba la gente. Bajamos y toda la gente de seguridad haciendo un círculo y en el medio bailando Diego, la actriz y yo. Fue un papelón”, rememoró casi avergonzado.

A medida que el juego iba avanzando, las preguntas se volvieron más picantes. “Te hiciste una circuncisión, ¿Cuál es la ventaja?”, preguntó su amiga muy interesada. “Fue en Colombia, yo ya era grande, tenía 30. Siempre había algo que me molestaba. Por pudor, me daba vergüenza hablar del tema. Cuando fui creciendo lo hablé con un médico y lo hice. La desventaja es el pos operatorio que dura un mes y no podés hacer nada. Después de eso todo ganancia”, advirtió al tiempo que surgían miles de chistes subidos de tono.

Por último, el galán reveló su obsesión por el orden y la decoración de su casa. “Yo soy del blanco o negro, todo tranquilo, sin contaminación visual”, señaló. Mientras el panel pedía explicaciones, el invitado dio detalles: “Tengo el baño en blanco y negro entonces pongo los productos en envases negros. No me gusta ver el tarro del champú que me desentone con el resto”, expresó mientras mostraban una foto de su baño. Tras tildar a Peña de desordenada, Ramos remató: “Yo lo último que hago es pasar el trapo porque me gusta levantarme y que esté todo impecable”.

LA NACION