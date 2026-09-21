Difunden nuevos detalles acerca de la causa de muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford: “Intentaron salvarle la vida”

Este domingo la noticia de la muerte de Presley Gerber conmocionó al mundo entero. El hijo de Cindy Crawford estaba internado en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones al alcohol y las drogas y sus problemas de salud mental. Si bien su muerte está bajo investigación, en las últimas horas se conoció la supuesta causa de su deceso: el modelo de 27 años habría fallecido a causa de una sobredosis.

Presley Gerber debutó a los 16 años como modelo de Moschino. Luego, desfiló para marcas como Calvin Klein, Dolce Gabbana y Burberry Jordan Strauss - Invision

Este lunes, el médico forense del condado de Los Ángeles ha compartido nuevos detalles sobre la muerte del hijo varón de la supermodelo y el empresario Rande Gerber. “La investigación continúa y la información disponible es limitada”, dijo el profesional a través de un comunicado mientras se realizaba la autopsia correspondiente. “El fallecimiento fue declarado a las 09:45 del 20 de septiembre de 2026 por los paramédicos que acudieron al lugar. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia policial encargada de la investigación”, agregó. Sin embargo, en las últimas horas el medio estadounidense TMZ informó que a Crawford y a su esposo les comunicaron que la muerte de su hijo fue consecuencia de una sobredosis.

En el momento de su muerte, el joven se encontraba en una clínica de desintoxicación de Los Ángeles. Según el diario The Sun, tanto la policía como los bomberos acudieron al lugar luego de recibir una llamada e “intentaron realizar maniobras para salvarle la vida”. El diario informó que “no se sospecha de ningún acto delictivo” y confirmó que la muerte del hermano de Kaia Gerber “actualmente se está investigando como una sobredosis”.

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley en un evento público Joel C Ryan - Invision

Tras conocerse la trágica noticia, la familia del joven fallecido pidió “privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

Arrestos, tatuajes polémicos y un ritual misterioso

Presley, quien había seguido los pasos de su madre y su hermana en las pasarelas, venía luchando contra sus adicciones y problemas de salud mental desde hace tiempo.

A los 19 años, el joven fue arrestado por conducir alcoholizado y por exceso de velocidad en Beverly Hills. Según los informes, olía a alcohol y no superó la prueba de sobriedad en el lugar de los hechos. “Presley Gerber fue arrestado y puesto en libertad bajo palabra, sin que se pagara fianza”, le dijo su abogado, Scott Spindel, a People en diciembre de 2018. “Presley Gerber no tiene antecedentes penales y nunca ha sido arrestado. Presley Gerber se toma esto muy en serio y está tomando las medidas necesarias para abordar las acusaciones”, agregó el letrado. Finalmente, fue sentenciado a tres años de libertad condicional, servicio comunitario y un programa para conductores ebrios.

En 2020, el modelo de firmas como Calvin Klein y Moschino sorprendió con un tatuaje en su mejilla derecha. Sin embargo, no era un tattoo más. El joven se había tatuado la palabra “incomprendido” dando cuenta de cómo se sentía en ese momento. “Dice ‘incomprendido’ porque así me he sentido toda mi vida”, explicó en un vivo de Instagram. Sin embargo, un año después, Presley se arrepintió y se sometió a un tratamiento con láser para eliminarlo.

Presley junto a sus padres; quiénes siempre intentaron mantener sus problemas de salud en privado PHILLIP FARAONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En 2023, el modelo habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental, señalando específicamente que quería ayudar a otros que estuvieran en la misma situación. “He visto muchas cosas y he aprendido muchas cosas. Lo que espero poder hacer es haber cometido esos errores por otras personas, para que no tengan que cometer los mismos errores que yo cometí”, confesó en su paso por el podcast Studio 22.

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, aseguró quien hizo mucha terapia “tratando de mirar hacia adentro” a lo largo de los años. “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos, o que estén lidiando con algo que esté teniendo un efecto negativo en su cuerpo; puede ser cualquier cosa, y no hay juicios”, remarcó.

Presley, a quien se lo vio en público por última vez con sus padres en junio, habló sobre las formas inusuales a través de las que estaba tratando de vencer su adicción. En marzo pasado, compartió en Instagram imágenes de sí mismo en una clínica de bienestar en Cancún, México, tomando ibogaína (una sustancia psicodélica) en una ceremonia ritual. “Dejar de controlarlo no fue fácil, pero confiaba en que había algo más grande que yo que me guiaba. Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo, y en medio de todo, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo. Ya veremos… Rezo para que sea la última vez que tenga que volver. La próxima vez me gustaría poder elegir”, escribió junto a un video.

Los hermanos Kaia y Presley en 2017 Kamil Zihnioglu - AP

Mientras que su madre, Cindy Crawford, lo elogió por su espíritu de “guerrero”, su hermana dos años menor había hablado previamente sobre cómo su adicción había afectado a su familia y cómo sus padres mantenían el tema en privado. “Hay un límite sobre lo que uno puede ocultarle al mundo. Tratar de reprimir algo solo hace que la persona se sienta avergonzada”, declaró Kaia Gerber en una reciente entrevista con Vogue. La modelo y novia de Lewis Pullman también remarcó que “cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos”.