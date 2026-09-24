Dolly Parton: quién fue la única persona autorizada a verla en su lecho de muerte y la colaboración póstuma que nadie esperaba

Dolly Parton dejó una última canción grabada antes de morir y su voz será parte del próximo álbum de U2. La legendaria cantante de country, que murió el 25 de agosto a los 80 años, participa de “Torn”, el tema que cierra Carnaval De Luz, el primer disco de estudio de la banda irlandesa en casi una década. Pero mientras su última colaboración musical comienza a tomar forma de despedida, también se conocieron detalles hasta ahora desconocidos sobre sus últimos días, incluida una particular decisión respecto de quiénes podían verla en su lecho de muerte y una disputa judicial que involucra a uno de sus familiares más cercanos.

Dolly Parton falleció este 25 de agosto, a los 80 años SUZANNE CORDEIRO - AFP

Carnaval de luz será editado el 12 de noviembre por Interscope Records y tendrá 12 canciones. “Torn”, compuesta por U2, Parton y Johnny McDaid, fue presentada como una canción country sobre los lazos familiares rotos y sus consecuencias. Daniel Lanois participa con guitarra pedal steel, mientras que la producción del álbum estuvo a cargo de Jacknife Lee, colaborador habitual de la banda.

La historia detrás de “Torn” comenzó casi de casualidad. Bono contó a Rolling Stone que había intentado convencer a Parton para que participara de un proyecto paralelo de música folk irlandesa. Después de escuchar algunas de sus demos por teléfono, la cantante le respondió que aquello era “demasiado irlandés” para ella. Pero inmediatamente le propuso otra posibilidad: tenía una canción llamada “Torn” y quería saber si U2 podía llevarla hacia otro lugar.

The Edge, Bono y Adam Clayton durante un recital de U2 en Berlín Frank Hoensch - Getty Images Europe

Bono y McDaid trabajaron entonces sobre la canción y reescribieron la letra para convertirla en la historia de una madre que observa cómo su familia se desmorona. Parton aceptó grabar esa nueva versión y, según contó Bono, llegó a hacerlo incluso cuando ya estaba enferma.

“Cuando se enfermó, se levantó de la cama para cantar esta canción. Y se puede oír”, relató Bono en Rolling Stone. El cantante reconoció además que le resulta difícil escuchar la grabación después de conocer el contexto en el que fue realizada. “Cantó con toda su alma”, dijo, todavía sorprendido por la intensidad de la interpretación de la cantante.

“Cuando se enfermó, se levantó de la cama para cantar esta canción. Y se puede oír”, relató Bono AP

La participación de Parton convierte a “Torn” en uno de los momentos más cargados de significado del nuevo disco de U2. No solo será la última canción del álbum sino también, según la propia presentación del proyecto, la última grabación vocal de la artista. La canción quedó así asociada a una despedida que no había sido planeada como tal cuando comenzó la colaboración.

Carnaval de luz estará atravesado por temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia frente a fuerzas oscuras. Además de Parton, el álbum incluye colaboraciones de Brian Eno, Martin Garrix y Daniel Lanois. Eno participa como coautor y tecladista en tres canciones, mientras que Garrix figura como coautor de “Glorify”. Ryan Tedder, por su parte, aportó producción adicional en “Silencio”.

Bono antes de la proyección de la película biográfica Bono: Stories of Surrender, en el Festival de Cannes, en 2015 SAMEER AL-DOUMY - AFP

El nuevo disco no representa exactamente el regreso de U2 después de nueve años de silencio. Durante el último tiempo, la banda había lanzado dos EP digitales sorpresa, Days of Ash y Easter Lily, publicados respectivamente para el Miércoles de Ceniza y Pascua. Ninguna de las canciones de esos trabajos forma parte de Carnaval De Luz, por lo que, cuando se publique el álbum, U2 habrá presentado 24 canciones en un año, coincidiendo además con el 50 aniversario de la formación del grupo.

El primer adelanto del disco, “Street of Dreams”, había sido publicado en julio, aunque en ese momento todavía no se había anunciado oficialmente el álbum. Ahora la banda presentó también “Silencio”, un tema de apenas dos minutos y 35 segundos definido como un homenaje al espíritu del surf-punk de los comienzos. El videoclip fue filmado en Ciudad de México y dirigido por el dúo mexicano-estadounidense Cliqua, integrado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez.

Bono describió el espíritu del álbum con una de sus habituales declaraciones cargadas de imágenes. Habló de “guitarras potentes, bajos profundos, ritmos extáticos” y de una celebración frente a la oscuridad que rodea al mundo. The Edge, en cambio, fue mucho más sintético al definirlo como “una colección de canciones desordenada, provocadora y sagrada”, y hasta destacó un detalle técnico: el primer uso de cuerdas de entorchado plano en una grabación de U2.

Una coqueta excepción

Mientras la música prepara esta última aparición de Parton, alrededor de su muerte comenzó a desarrollarse una historia mucho más conflictiva. Según fuentes citadas por TMZ, la cantante había decidido que no quería que sus familiares y amigos la vieran en su lecho de muerte porque no quería que la recordaran en un estado de fragilidad. Habría hecho, sin embargo, una excepción con Cheryl Riddle, su maquilladora y peluquera de toda la vida.

De acuerdo con esa versión, Parton consideraba que Riddle terminaría viéndola después de su muerte de todos modos, ya que sería quien tendría a su cargo arreglarla. Otra persona que pudo verla durante su último día fue su sobrino Bryan Seaver, quien durante años estuvo al frente de su seguridad.

Dolly Parton en el festival de música de Glastonbury, el 29 de junio de 2014 Jonathan Short - Invision

Según TMZ, Parton le había pedido específicamente a Seaver que fuera él quien anunciara públicamente su muerte. El sobrino cumplió con esa decisión y grabó un mensaje en el que comunicó el fallecimiento de la artista y recordó la relación de décadas que había tenido con ella y con su familia.

“De niño, empecé a viajar con Dolly y a experimentar la vida en la carretera a principios de los años 80”, contó Seaver en el video. También afirmó que había sido su jefe de seguridad durante las últimas décadas y destacó la influencia que la cantante había tenido sobre su familia.

Pero después de la muerte de Parton, la relación entre Seaver y el entorno profesional de la cantante quedó envuelta en una disputa. Según documentos judiciales revisados por TMZ y citados también por Daily Mail, Danny Nozell, representante de Parton, solicitó una orden de restricción contra Seaver. La presentación sostiene que el sobrino había exigido dinero y que, durante el intercambio, había hecho referencias a su experiencia como contratista militar, su acceso a armas y su capacidad para ejercer violencia.

Nozell afirmó que despidió a Seaver de su puesto el 15 de septiembre. Los documentos también incluyen mensajes que, según la presentación, fueron interpretados como amenazas. El representante solicitó que Seaver mantuviera una distancia mínima de 300 metros respecto de las oficinas de Parton y que no se comunicara con las empresas ni con sus afiliados.

Dolly Parton cuidó su imagen hasta el último respiro

Seaver rechazó esa interpretación. Sostuvo que era militar de carrera y contratista militar, y aseguró que los mensajes habían sido sacados de contexto. Según su versión, las conversaciones privadas con Nozell se habían producido mientras ambos atravesaban el duelo por la muerte de Parton y él consideraba al representante un amigo.

También negó que sus mensajes constituyeran amenazas y explicó que algunas de sus expresiones estaban relacionadas con personas que, según él, habían perjudicado a Dolly Parton en cuestiones comerciales. “Estaba hablando con franqueza y en privado con Danny”, afirmó.

El conflicto alcanzó además al sistema de seguridad de las propiedades de Parton. Según la información citada por TMZ, las empresas de Seaver habían estado a cargo de la protección de la casa, el museo y el almacén de la cantante en Nashville. Después de la rescisión del contrato, un nuevo equipo de seguridad comenzó a hacerse cargo de esos lugares.