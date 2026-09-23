Hayden Christensen, protagonista de Star Wars, sorprendió en la alfombra roja con su hija de 11 años

Hayden Christensen, el actor que interpretó a Anakin Skywalker en la saga Star Wars, protagonizó en estos días una de sus apariciones públicas más especiales, al llegar acompañado de su hija Briar, de 11 años, a la inauguración del Museo de Arte Narrativo de George Lucas en Los Ángeles.

El evento reunió a numerosas figuras estadounidenses, entre ellas a Katy Perry y Kim Kardashian, aunque una de las imágenes que más llamó la atención fue la del actor canadiense junto a su hija, nacida fruto de su relación con la actriz Rachel Bilson.

En la alfombra roja, Christensen y Briar posaron juntos y se mostraron sonrientes frente a las cámaras. Para la ocasión, el actor eligió un look informal a base de jeans, camisa gris estampada y saco azul.

Briar Rose Christensen, a sus 11 años, sonriente junto a su padre, el actor Hayden Christensen en la apertura del museo de George Lucas en Los Ángeles Jordan Strauss - Invision

La presencia del intérprete en el evento tuvo un significado particular para el artista, ya que se trató de una oportunidad para compartir con su hija un espacio directamente relacionado con el universo cinematográfico que marcó buena parte de su carrera. “Esto es muy especial para mí. Estamos muy contentos de estar acá y es un verdadero placer poder compartir esto con mi hija”, expresó el actor en diálogo con el medio E! News.

Para Briar, la jornada también fue una experiencia diferente, ya que pudo ver a su padre en pantalla interpretando a uno de los personajes más reconocidos de la historia del cine: Darth Vader. “Fue genial verlo allí arriba”, comentó la joven.

Christensen interpretó a Anakin Skywalker en Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones, estrenada en 2002, y volvió a ponerse en la piel del personaje en Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith, de 2005. En esa última película, el personaje completa su transformación en Darth Vader.

Christensen, en un evento de la saga Evan Agostini - Invision

Durante el evento, el actor fue consultado sobre la posibilidad de volver a interpretar al icónico personaje y, aunque dejó en claro que por ahora no existe una confirmación, reconoció que estaría dispuesto a hacerlo en caso de que se lo ofrecieran. “Me encantaría poder hacerlo, aunque por el momento solo son rumores”, señaló.

El actor también se refirió al particular recorrido que tuvo su vínculo con la saga y a la recepción que las películas fueron teniendo con el paso del tiempo. “Ha sido un largo camino hasta llegar acá, pero ha sido muy gratificante ver el cariño que la gente siente ahora por esas películas”, manifestó.

Hayden Christensen compartió con Ewan McGregor la presentación de la serie Obi-Wan Kenobi, en 2022

Christensen se convirtió en una figura central de la franquicia cuando fue elegido para interpretar a Anakin Skywalker, el joven Jedi cuyo recorrido hacia el lado oscuro representa uno de los ejes principales de la segunda trilogía de Star Wars. El actor volvió a encarnar al personaje años después para distintas producciones vinculadas con Star Wars, entre ellas las series Obi-Wan Kenobi y Ahsoka.

Crianza compartida

Christensen y Rachel Bilson comenzaron su relación en 2007, después de conocerse durante el rodaje de la película Jumper, y en 2014 nació Briar, su única hija.

A pesar de que más tarde pusieron punto final al vínculo de pareja, supieron construir una dinámica de crianza compartida sobre la que hablaron en distintas oportunidades.

A través de su podcast Let’s Be Honest, Bilson explicó recientemente que ambos encontraron una manera propia de organizar la crianza de Briar. “La nuestra es como una versión única, nos llevamos muy bien y hacemos muchas cosas juntas, muchísimas”, contó. Y sumó: “Hemos logrado que todo sea muy tranquilo y agradable para ella. Nunca estuvimos casados, así que encontramos nuestro propio camino. La queremos muchísimo los dos, y eso es todo lo que realmente necesitas para asegurarte de que las cosas salgan bien”.

En palabras de la actriz, la pequeña creció acostumbrada a la exposición pública. “Mi hija tiene a sus padres trabajando en el mundo del espectáculo, sobre todo a su padre, a quien reconocen a menudo, pero a ella ni le importa. Es como si fuera algo normal. Se lo toma con mucha naturalidad y diría que no le afecta. Solo somos mamá y papá, y eso es definitivamente bueno”, agregó.