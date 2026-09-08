Donald Trump: entre ser un Linterna verde, o un objeto de burla por los ganadores de un premio Emmy

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es una figura clave en la cultura popular contemporánea. Como muchos políticos de gran calibre, su figura es aplaudida y parodiada, y en redes se multiplican los memes o los videos realizados con inteligencia artificial, que celebran o critican de manera negativa al político. Y en las últimas horas, hubo dos publicaciones que llamaron particularmente la atención, y que colocan a Trump en veredas absolutamente contrapuestas.

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power... Green Lantern's light! pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2026

Por un lado, durante el lunes la cuenta oficial de X correspondiente a la Casa blanca, compartió un video que imagina a Donald Trump como un Linterna verde. A galope del éxito que está teniendo la serie de HBO Max dedicada a esa fuerza de superhéroes galácticos, el clip en cuestión imagina al Presidente como un portador del anillo esmeralda, quien utiliza su poder para levantar muros en contra de los inmigrantes, y dirigir una imponente flota de aviones y buques de guerra.

Junto a ese video, el posteo fue acompañado por el reconocido juramento que comparten todos los Linternas verdes, y que reza: “En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. ¡Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder... la luz de Linterna Verde!“.

Los comentarios rápidamente se mostraron muy divididos, y mientras algunos aplaudían esas imágenes, otras voces se mostraban en contra.

Donadl Trump como Naruto Captura

Esta no es la primera vez que Trump o su equipo de comunicaciones recurren a este tipo de imágenes. Hace pocos meses, el Presidente apareció en una foto similar, pero ambientado en el mundo de Naruto, un personaje de gran popularidad en el mundo de las historietas y de la animación japonesa.

Congratulations to Trey Parker, Matt Stone, and the entire South Park team on their Emmy win for Outstanding Animated Program! pic.twitter.com/KlpvuhhWH2 — South Park (@SouthPark) September 7, 2026

Por otra parte, el propio Trump volvió a ser objeto de burla por los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone. La popular serie animada para adultos, famosa por su humor iconoclasta en donde se ha tomado como objeto de burla incluso a Mahoma, publicó en X una burla al presidente de los Estados Unidos.

En la primera etapa de anuncios correspondiente a la edición 2026 de los Premios Emmy, South Park ganó en la categoría Mejor programa de animación. Por ese motivo, en un posteo en redes sociales, los responsables de esa ficción subieron una imagen de Trump con los pantalones bajos, sosteniendo la estatuilla, bajo un texto en el que figuraba la frase: “Finalmente tenés tu Emmy”. Esta burla tiene que ver con que Trump fue varias veces nominado a ese galardón por su reality El aprendiz, sin ganarlo en ninguna oportunidad.

En South Park, Donald Trump y Satanás mantienen una relación Captura

Pero por otro lado, la dedicatoria a Trump también tiene que ver con el eje de varios episodios correspondientes a la última temporada de South Park. En determinados capítulos se muestra a Trump manteniendo una relación amorosa con Satanás, al punto que el demonio queda embarazado y espera un bebé del primer mandatario. Esa trama destila, como es habitual, el tono corrosivo que tanto caracteriza a ese dibujo animado desde su debut, ocurrido allá por 1997.

De esta manera, durante las últimas horas los trumpistas y los antitrumpistas protagonizaron un particular cruce en redes sociales, a través de dos imágenes que reflejan sendas opiniones muy distintas sobre el presidente de los Estados unidos.