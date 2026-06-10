Dónde fue enterrado el Indio Solari

Tras la multitudinaria despedida al Indio Solari en Villa Domínico, donde se estima -según cálculos del gobierno bonaerense- que participaron un millón de personas, de las cuales 500.000 pudieron entrar a la capilla ardiente, la Justicia autorizó la cremación de los restos del músico, tal como lo había solicitado su familia.

Un millón de personas se acercaron a despedir al Indio Solari en su velatorio en el Polideportivo Gatica en la localidad de Villa Domínico Nicolás Suárez

El juez de Garantías de Morón, Jorge Rodríguez tomó ayer la decisión luego de recibir los estudios complementarios de la autopsia de Carlos Alberto Solari, que revelaron la inexistencia de restos de alcohol o drogas en el organismo del cantante y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes judiciales, solo había restos de los medicamentos que tomaba por la enfermedad de Parkinson, la cual le había sido diagnosticada más de una década atrás. Las mismas fuentes explicaron a este medio que la cremación fue pedida por la familia, que ayer por la mañana veló los restos del artista en una ceremonia privada en el Cementerio Municipal de Lanús.

La avenida Mitre estuvo copada por una marea humana desde la ciudad de Avellaneda hasta Villa Domínico Fabián Marelli

El fiscal Lucio Rivero, que había iniciado una investigación para determinar las causales de la muerte, dio su conformidad y el juez Rodríguez autorizó lo solicitado por los familiares del Indio Solari, quien falleció el viernes pasado a los 77 años en su casa de Parque Leloir, producto de un ACV hemorrágico.

Había sido voluntad del propio Solari que sus restos fueran cremados, lo que se concretó al término de la ceremonia privada de la que formaron parte su viuda, Virginia Mones Ruiz, su hijo Bruno y unas pocas personas de su círculo más íntimo.

Un recuerdo del Indio Solari junto a su mujer, Virginia y su hijo Bruno, antes del show en Tandil de 2016 en donde el músico confirmó que había sido diagnosticado con Parkinson. "Tandil 2016, la tradición requería el family meeting", contó ella en 2020 en su cuenta de Instagram

El lunes, tras más de 18 horas de procesión en el Polideportivo Gatica de Avellaneda con filas que llegaron a superar los ocho kilómetros, se anunció que la despedida al Indio Solari había finalizado.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, expresó su familia a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del cantante, el mismo canal por el que habían informado cada detalle del último adiós desde el día de su muerte.

El lugar en donde reposan los restos del Indio

“Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, agregaron. De hecho, quienes estuvieron presentes en Domínico fueron testigos del rol fundamental que cumplieron los voluntarios, no solo para ordenar a la marea de gente sino también para contener a los más afectados emocionalmente por la partida del ídolo del rock.

La emoción estuvo a flor de piel en cada uno de los que pasaba frente al féretro de Solari en la capilla ardiente. "Mucha fuerza", decían los voluntarios de la organización a aquellos que estaban más afectados, palabras que iban acompañadas de una cálida palmada en los hombros o un abrazo TOMAS CUESTA - AFP

“Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, destacaron en el comunicado, citando la letra de la canción “Gualicho”, de los Redondos.

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, finalizaron.