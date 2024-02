escuchar

Drew Barrymore reveló que George Clooney le brindó un consejo que “la salvó” y le permitió manejarse mejor dentro y fuera de los sets. La actriz recibió esta semana en su programa, The Drew Barrymore Show a la estrella de Masters of the Air Callum Turner, quien recientemente protagonizó la película The Boys in the Boat dirigida por Clooney, lo que llevó a la actriz a recordar su propia experiencia junto al actor.

“Como actor, me encantó trabajar con él. Me salvó de seguir haciendo cosas que no creo que me sirvieran”, expresó Barrymore, quien trabajó con Clooney en la película de 2002 Confesiones de una mente peligrosa, que él también dirigió. “ Recuerdo que un día él observó: ‘Nunca mantenés contacto visual con la gente en una escena’. Y yo le respondí que no lo hacía porque en realidad me parecía muy íntimo ”, reveló. Y entonces, Turner bromeó con la presentadora: “¡Ahora siento la presión de no quitarte los ojos de encima!”.

Entre risas, Barrymore continuó con su relato: “ George tenía razón: el contacto visual es muy importante en la vida. Es cierto que lo sigo sintiendo un poco invasivo y por eso a veces lo evito. Pero George me ayudó a darme cuenta de que no debería hacer eso ”.

Además, la actriz, que la semana pasada se mostró decepcionada con las aplicaciones de citas, elogió a Clooney recientemente en una entrevista por la relación que mantiene con su esposa, Amal Almuddin. “Para mí, haber visto la manera en que se esforzó por encontrar a la persona adecuada es realmente un buen ejemplo para todos nosotros sobre lo que debemos esperar de una buena cita”, dijo Barrymore en ese momento.

“Sé que George también es alguien que siempre quiere lo mejor para la gente. Creo que ve algún tipo de mal comportamiento o comportamiento negligente o comportamiento de monstruo y dice: ‘¡No! ¡No!’. Pero también es el tipo que está jugando bromas, divirtiéndonos al máximo”, lo definió.

“Él es totalmente tortuoso y a la vez delicioso... Y por eso es alguien que está en el camino correcto de la vida, porque es un ser humano muy sabio”, agregó. “ Él distingue el bien del mal y, aun así, a su vida no le faltan ni diversión ni travesuras. Es la combinación más potente ”, finalizó.

Esta semana, la actriz también le agradeció a otro de los actores con los que le tocó trabajar, a treinta años del estreno del particular western dirigido por Jonathan Kaplan Cuatro mujeres y un destino. Y mientras charlaba con Andie MacDowell y Mary Stuart Masterson, las puertas de su estudio se abrieron para que entrara otro de los actores del film: Dermot Mulroney. Por supuesto que las invitadas se llevaron una gran sorpresa, pero los que terminaron llorando fueron Barrymore y Mulroney.

Al verlo entrar, Drew se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar mientras se acercaba a abrazarlo. Evidentemente, la alegría de reencontrarse fue mutua: “ Estoy tan feliz de verte que podría llorar ”, le susurró el actor al oído.

Luego, mientras se sentaban junto a las otras invitadas en el sofá del estudio, continuaron llorando, emocionados. “Dios mío, Dermot, justo acabo de verte en Con todos menos contigo, una película tan buena”, reveló la actriz, antes de recordar el momento en el que filmaron todos juntos la película dirigida por Kaplan, centrada en la vida de cuatro mujeres que a finales del siglo XIX intentan defenderse en un Oeste que les niega derechos y la posibilidad de conseguir justicia.

“ ¡Fuiste tan bueno conmigo! Realmente en ese momento yo era una chica de 17 años totalmente perdida ”, rememoró Barrymore. Y continuó: “En esa época me estaba divirtiendo mucho, pero no sabía cómo cuidarme. Y vos me cuidaste muy bien. Fuiste muy amable conmigo”. Luego, mirando a cámara, le dijo a su público: “Dermot, realmente cuidó de mí. Quiero decir, yo tenía una vida salvaje, muchachos. Estaba muy, muy salvaje”. El actor, entonces, devolvió gentilezas y se mostró muy orgulloso por el camino que, desde aquel momento, emprendió Barrymore: “Estoy muy feliz de verte. Sos una superviviente increíble”.

