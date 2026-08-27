Duro revés judicial para Blake Lively: le reclamó 8 millones de dólares a Justin Baldoni por gastos judiciales y la respuesta no fue la que esperaba

Blake Lively volvió a recibir un revés judicial en su extensa batalla legal contra Justin Baldoni. La actriz había reclamado que el director y coprotagonista de Romper el círculo cubriera más de 8 millones de dólares en honorarios de abogados y costas derivados del conflicto entre ambos, pero un juez de Nueva York rechazó de manera contundente el pedido.

Blake Lively saliendo de la Corte de New York, en febrero de 2016 Seth Wenig - AP

Según documentos judiciales obtenidos por Page Six, el juez Lewis J. Liman estableció que Baldoni deberá pagarle a Lively 363.245,40 dólares en concepto de honorarios de abogados y otros 44.206,35 dólares correspondientes a costas y gastos procesales. En total, la cifra asciende a 407.451,75 dólares, apenas una fracción de los más de 8 millones que había solicitado la actriz.

El magistrado fue particularmente duro al referirse al monto reclamado por Lively y calificó su pedido como una demanda “escandalosamente irrazonable”. El fallo representa, de esta manera, una nueva vuelta de tuerca en una disputa que durante casi dos años enfrentó públicamente a dos de las figuras centrales de Romper el círculo y terminó involucrando a sus respectivos equipos legales, estudios cinematográficos y a varias personas de su entorno.

La decisión llegó, además, apenas un día después del cumpleaños número 39 de Lively. En medio de las repercusiones del fallo, Ryan Reynolds, su esposo, utilizó las redes sociales para homenajearla con una serie de fotografías.

“Feliz cumpleaños a la mejor persona que conozco”, escribió Reynolds. “No sos solo una genia valiente y profundamente bondadosa. También sos increíblemente adorable. Sé lo afortunado que soy de que hayas nacido. Cada vez que me golpeo la cabeza, es tu vida la que veo pasar ante mis ojos”.

El fallo había sido informado inicialmente por TMZ y rápidamente generó respuestas de los abogados de ambas partes. El equipo legal de Lively, integrado por Esra Hudson y Michael Gottlieb, defendió el reclamo de la actriz y presentó la resolución como un precedente importante.

“Justin Baldoni y las Partes de Wayfarer perdieron su demanda de represalia sin fundamento por 400 millones de dólares, que dos tribunales diferentes dictaminaron que estaba diseñada para sofocar la crítica pública y silenciar a Blake Lively y a otros”, señalaron en una declaración enviada a Page Six.

Los abogados agregaron que esta es la primera indemnización de este tipo concedida bajo una ley de California y sostuvieron que demuestra que existen consecuencias por presentar demandas que consideran destinadas a tomar represalias contra quienes realizan determinadas denuncias.

“Como hemos dicho desde el primer día, el caso de Blake Lively nunca se trató de dinero, sino de rendición de cuentas”, afirmaron. También sostuvieron que la demanda de la actriz ayudó a poner en evidencia la existencia de campañas secretas de desprestigio en internet dirigidas principalmente contra mujeres y que abrió la puerta para que otras personas denunciaran situaciones similares.

Justin Baldoni, soriente, después de una de las audicencias Seth Wenig - AP

Desde el otro lado, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, interpretó el fallo de manera completamente diferente. Para él, la decisión representa una victoria para sus clientes y confirma que el reclamo de Lively había sido desproporcionado.

“La Sección 47.1 no es una ley perfecta, pero es importante y está diseñada para proteger a las verdaderas víctimas”, sostuvo Freedman. El abogado cuestionó que la legislación hubiera sido utilizada de maneras que, según su interpretación, excedían su propósito original y destacó que sus clientes aceptaron que el acuerdo no contemplara una apelación sobre esa cuestión.

La Sección 47.1 del Código Civil de California es una ley diseñada para proteger a las personas que denuncian públicamente acoso sexual, agresión o discriminación de sufrir demandas por difamación en represalia

“El fallo de hoy habla por sí solo”, afirmó el letrado. “El juez Liman consideró claramente la demanda ‘escandalosa e irrazonable’ de más de 8 millones de dólares y, al rechazarla, otorgó solo el 5% de la cantidad solicitada en concepto de honorarios y costas legales”, agregó.

Justin Baldoni y Blake Lively en una escena de Romper el círculo Nicole Rivelli - Sony Pictures

El origen de la disputa se remonta al rodaje y posterior estreno de Romper el círculo, película estrenada en 2024 y protagonizada por Lively y Baldoni. La actriz, que además participó como productora, acusó al actor y director de acoso sexual durante la filmación. Baldoni negó las acusaciones y posteriormente presentó una demanda contra Lively, Reynolds y otras personas por una suma de 400 millones de dólares.

La batalla judicial fue acompañada por una feroz disputa mediática. A medida que avanzaban las presentaciones ante los tribunales, comenzaron a aparecer acusaciones cruzadas sobre el comportamiento de ambos durante la producción de la película y sobre supuestas campañas destinadas a influir en la opinión pública.

En junio, en una presentación judicial Lively había sostenido que Baldoni reclamaba 7.495.526,87 dólares en honorarios de abogados y otros 539.514,01 dólares en costas y gastos relacionados con la batalla legal. El equipo del actor respondió que la pretensión de Lively de recuperar más de 8 millones de dólares era excesiva y que su pedido estaba lejos de constituir una solicitud habitual de honorarios.

Finalmente, en mayo ambas partes llegaron a un acuerdo que puso fin al litigio. Ni Lively ni Baldoni recibieron dinero como parte de ese acuerdo extrajudicial. Sin embargo, según fuentes citadas por Page Six Hollywood, los equipos legales de ambos lados habrían obtenido en conjunto alrededor de 60 millones de dólares durante el proceso.

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizan Romper el círculo

El acuerdo estuvo acompañado por un comunicado conjunto en el que las dos partes buscaron presentar el final de la disputa como una oportunidad para dejar atrás el conflicto.

“El resultado final —la película— es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad”, señalaron. También coincidieron en destacar la importancia de generar conciencia sobre la violencia doméstica y apoyar a quienes la sufren.

Las partes reconocieron que el proceso había presentado dificultades y que las preocupaciones planteadas por Lively “merecían ser escuchadas”. Además, expresaron su compromiso con lugares de trabajo libres de irregularidades y con evitar nuevos enfrentamientos públicos.

Pese al acuerdo, la resolución sobre los honorarios demuestra que las consecuencias legales de aquella batalla todavía no habían terminado.

Baldoni, por su parte, rompió su silencio sobre el acuerdo el mes pasado. El actor aseguró que tanto él como su esposa, Emily Baldoni, sentían una “inmensa gratitud” hacia las personas que los habían apoyado desde que surgieron las acusaciones.

“En los últimos dos años se han dicho muchas cosas dolorosas”, afirmó. Según explicó, la situación había generado una enorme exposición pública y por eso decidieron no contribuir todavía más al conflicto. “Simplemente queríamos dejar que el sistema judicial siguiera su curso”, sostuvo.