Dustin Hoffman negó las denuncias de acoso sexual, pero admitió que hizo sentir “incómodas” a algunas mujeres

Casi una década después de haber quedado en el centro de una serie de denuncias por acoso y agresión sexual, Dustin Hoffman volvió a referirse públicamente a las acusaciones que recibió en 2017, durante el auge del movimiento #MeToo. El actor, de 89 años, abordó uno de los capítulos más controvertidos de su vida en Look at Me, su autobiografía publicada en los Estados Unidos hoy, en la que negó haber cometido actos sexuales sin consentimiento, aunque reconoció que algunas de sus actitudes pudieron haber incomodado a mujeres de su entorno.

“Estoy seguro de que, a lo largo de mi vida, especialmente hace cuarenta años, hice sentir incómodas a algunas mujeres”, escribió el protagonista de El graduado en uno de los fragmentos del libro difundidos por la revista People. Sin embargo, planteó una distinción: “La incomodidad es un estado emocional subjetivo. Lo que a una persona le parece grosero y ofensivo, a otra puede resultarle divertidísimo, estimulante o incluso acogedor”.

En sus memorias, escritas junto con la periodista Ariel Levy, Hoffman también se refirió a su particular sentido del humor y a su tendencia a coquetear con las mujeres. “Me encantan los llamados chistes sucios”, reconoció y recordó que Bill Murray alguna vez lo había definido como un coqueto del Borscht Belt, el circuito de espectáculos estadounidense asociado a los comediantes judíos. “Eso no es lo mismo que presionar a alguien para que haga algo que no quería hacer”, sostuvo.

Las denuncias de 2017

En 2017, varias mujeres acusaron a Dustin Hoffman de acoso y agresión sexual. El actor rechazó las acusaciones y, casi una década después, volvió sobre aquellos episodios en sus memorias Archivo

Hoffman aseguró que, cuando el movimiento #MeToo comenzó a cobrar fuerza en Hollywood, consideró que se trataba de una iniciativa necesaria. “Sabía que muchas mujeres habían tenido que soportar demasiado durante demasiado tiempo en mi industria”, escribió. Sin embargo, afirmó que nunca había imaginado que él mismo terminaría involucrado en las acusaciones.

“No me preocupó ni por un segundo que se dijera algo negativo sobre mí, porque la idea de obtener algo sexual de alguien sin su consentimiento... simplemente no es algo que haya hecho jamás”, aseguró.

En 2017, varias mujeres acusaron públicamente al actor de acoso y agresión sexual. Entre ellas se encontraba Anna Graham Hunter, quien denunció que Hoffman la había acosado durante el rodaje de Muerte de un viajante, en 1985, cuando tenía 17 años. También surgieron los testimonios de Wendy Riss Gatsiounis y Kathryn Rossetter, mientras que otras tres mujeres hablaron con Variety sobre presuntos episodios de acoso, agresión sexual y exhibicionismo frente a una menor.

Hoffman se disculpó públicamente con Graham Hunter por haber podido incomodarla, mientras que su abogado rechazó las acusaciones de agresión sexual y las calificó de falsas y difamatorias. Las denuncias no derivaron en demandas judiciales ni en cargos penales contra el actor.

Al recuperar aquellos acontecimientos, Hoffman cuestionó cómo se trataron las acusaciones durante el movimiento #MeToo. Según señaló la revista People, el actor estableció un paralelismo con el macartismo de comienzos de los años cincuenta, cuando figuras de Hollywood fueron perseguidas por sus presuntos vínculos con el comunismo. “Mi vida cambió por completo”, escribió. “No había presunción de inocencia. No había manera de demostrar nada”, afirmó sobre aquel período.

El intérprete también reconoció que no había sabido cómo responder públicamente sin que su defensa fuera interpretada como un ataque al movimiento. “Todo aquello era tan disparatado que estaba desconcertado sobre cómo defenderme... o si debía siquiera intentarlo. No quería luchar contra algo que consideraba importante. No quería ponerme del lado equivocado de mis propios valores. El único problema era que se estaban diciendo cosas sobre mí que simplemente no eran ciertas”, sostuvo.

El papel de Lisa Hoffman

Lisa Hoffman, con quien el actor está casado desde 1980, tuvo un papel importante en su manera de comprender las relaciones con las mujeres. Según reconoció en su autobiografía, su esposa lo ayudó a entender que sus bromas y coqueteos podían resultar inapropiados para otras personas

Otro de los aspectos que abordó en Look at Me fue la influencia de su esposa, Lisa Hoffman, con quien está casado desde 1980. El actor, padre de seis hijos, reconoció que su relación con ella lo había ayudado a comprender que hombres y mujeres podían interpretar de maneras diferentes una misma situación. “Me llevó años (¿décadas?) entender que coquetear con todas las mujeres que conocía no estaba bien”, escribió.

El actor recordó que Hoffman conocía su sentido del humor y que incluso bromeaba cuando lo encontraba mirando a otras mujeres. “Ella sabe con quién está tratando. Se enamoró de un hombre con un sentido del humor subido de tono, obsesionado con el sexo y que siempre busca llamar la atención”, explicó.

Y sumó: “Me llevó un tiempo vergonzosamente largo entender que, si coqueteaba o mis chistes eran demasiado subidos de tono, quienes no eran mi esposa podían pensar que me comportaba de manera inapropiada. Yo sé que soy inofensivo, ella sabe que soy inofensivo, pero si nunca me hubieras conocido, ¿cómo podrías saberlo?”.

En ese mismo pasaje, sostuvo: “No busco humillar ni ofender a nadie. No soy una persona que disfrute de tener poder o de presionar a otros para que hagan cosas. Para ser completamente sincero, nunca pensé en mí mismo como alguien con poder”.

Hacia el final del capítulo, planteó otro interrogante: “¿Es posible que haya sido culpable de una falta de empatía? ¿Que haya estado demasiado concentrado en mí mismo como para percibir correctamente lo que sentían las personas que me rodeaban? Sí, por supuesto”.

La noche en la que lo amenazaron con una pistola

Tras sus recientes participaciones en las películas Tuner y Diamond, Hoffman se dedicó a promocionar sus memorias. En ese contexto, recordó una experiencia de su juventud en la que creyó que iba a morir.

Durante su participación en el podcast Conan O’Brien Needs a Friend, contó que había mantenido una relación clandestina con una mujer casada que lo invitaba a su casa cuando su marido se quedaba dormido. Sin embargo, una noche el hombre despertó y los sorprendió juntos. “Estábamos celebrando una especie de festival cuando él entró con una pistola. Me apuntó y me dijo: ‘¡Fuera, fuera!’”, relató.

El protagonista de Tootsie recordó el terror que sintió al tener un arma frente a sus ojos. “Te das cuenta de que, en cualquier momento, va a apretar el gatillo porque tiene el dedo sobre él. Y pensás: ‘Es el final, voy a morir al segundo siguiente’”, contó. Según explicó, aquella situación le hizo comprender hasta qué punto una persona puede estar dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar su vida.