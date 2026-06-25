Dwayne Johnson reveló un “detalle” del rodaje de Moana que le resultó insufrible: ” Pesaba 18 kilos y generaba un calor insoportable”

Dwayne Johnson está acostumbrado a las transformaciones extremas. A lo largo de su carrera pasó de ser una de las máximas figuras de la WWE a convertirse en una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, amparado en su imponente condición física. Sin embargo, para volver a interpretar a Maui en la esperada versión live-action de Moana, el actor se encontró con un problema inesperado: su cuerpo ya no se parecía al del semidiós polinesio.

El propio Johnson contó que la situación obligó a los realizadores a tomar una decisión poco habitual y recurrir a un complejo traje de prótesis de cuerpo completo para recrear la apariencia del personaje.

En una entrevista con E! News el actor explicó que llegó al rodaje de Moana inmediatamente después de finalizar La máquina: Smashing Machine, la película biográfica en la que interpreta al expeleador de artes marciales mixtas Mark Kerr.

Para ese proyecto, Johnson había atravesado una exigente transformación física que modificó notablemente su aspecto. “Estaba pesando unos 23 kilos más que ahora”, explicó el actor de 54 años. E indicó: “No tuve tiempo para cambiar mi cuerpo”.

La situación representaba un desafío importante para la adaptación de uno de los personajes más populares del universo Disney. Maui fue presentado por primera vez en la película animada Moana de 2016 y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público gracias a su personalidad carismática, su enorme contextura física y canciones como “You’re Welcome”, interpretada por el propio Johnson.

El actor también volvió a prestar su voz al personaje en Moana 2, estrenada en 2024, por lo que para muchos espectadores su imagen ya está inseparablemente ligada a la del legendario semidiós.

Según relató, durante un tiempo el equipo creativo evaluó la posibilidad de filmar utilizando el físico que había desarrollado para The Smashing Machine. Sin embargo, pronto descartaron la idea. “Estábamos considerando simplemente aparecer en el set con el aspecto que tenía en aquella película, pero mi físico era radicalmente diferente”, recordó.

Dwayne Johnson en una escena de Moana

Johnson explicó que tanto él como los realizadores entendían que la apariencia del personaje era un aspecto fundamental para los fanáticos. “Somos los guardianes de la integridad del personaje, pero los fans también lo son. Si hubiera aparecido en pantalla con ese aspecto, el rechazo habría sido total”, sostuvo.

La solución llegó de la mano del reconocido maquillador Joel Harlow, ganador del Oscar por su trabajo en la industria cinematográfica. Junto a su equipo desarrollaron un elaborado traje de prótesis que permitió recrear la poderosa anatomía de Maui sin necesidad de que Johnson modificara nuevamente su cuerpo en pocas semanas.

El resultado, sin embargo, tuvo un costo físico considerable. “Era un traje de 18 kilos que generaba un calor insoportable”, reveló el actor entre risas.

A las prótesis corporales se sumaron además los característicos tatuajes del personaje, que desempeñan un papel fundamental dentro de la historia. En la versión animada, esas figuras cobran vida y funcionan como una especie de conciencia paralela de Maui.

Una escena de Moana 2m cin Moana y Maui Disney

Johnson explicó que el uso de prótesis facilitó incluso el trabajo posterior de los artistas digitales encargados de los efectos visuales. “Funcionó de maravilla gracias a los efectos visuales porque los tatuajes cobran vida. Fue más sencillo para ellos y también un mejor espectáculo para el público”, aseguró.

La transformación física que exigió La máquina: The Smashing Machine ya había generado comentarios entre los fanáticos cuando Johnson apareció visiblemente más delgado durante distintos eventos promocionales el año pasado. Acostumbrado a exhibir una musculatura imponente, muchos notaron que su figura había cambiado considerablemente.

No es la primera vez que el actor modifica su cuerpo para un papel. En 2022, durante la promoción de Black Adam, explicó que alcanzar el aspecto deseado para interpretar al antihéroe de DC había requerido meses de entrenamiento y una disciplina extrema.

El actor en La máquina: The Smashing Machine

“Mi objetivo era conseguir el mejor físico de mi carrera”, contó entonces en una entrevista con Men’s Health. “Cuando llevás ese traje, cada detalle se nota. Fue un trabajo constante, con ajustes permanentes durante meses”.

La nueva adaptación de Moana representa una de las apuestas más importantes de Disney dentro de su estrategia de llevar al formato de acción real algunos de sus mayores éxitos animados.

La película llegará a los cines el 9 de julio y contará con la participación de la joven actriz australiana Catherine Laga’aia en el papel de Moana, la intrépida navegante que emprende una peligrosa travesía para salvar a su pueblo.

La historia estará basada en la exitosa película estrenada en 2016, inspirada en relatos y tradiciones de distintas culturas de Oceanía. Aquella producción fue un fenómeno mundial, obtuvo dos nominaciones al Oscar y recaudó más de 680 millones de dólares en taquilla, además de convertirse con los años en uno de los títulos más vistos del catálogo de Disney+.

Para Johnson, además, el proyecto tiene un valor especial. El actor no solo forma parte del elenco, sino que también participa como productor de la película y ha señalado en numerosas ocasiones que la historia mantiene una conexión personal con sus raíces polinesias.