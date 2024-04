Dwayne “The Rock” Johnson y su decisión vinculada a la política

Escuchar

Alcanza con ver la cifra de casi cuatrocientos millones de seguidores, para comprender que Dwayne “The Rock” Johnson es uno de los usuarios más populares en Instagram. Por ese motivo es que él es muy consciente de la influencia que ejerce sobre las opiniones que emite, o las causas por las que decide militar activamente. En cuestiones de política, The Rock no suele esconder su mirada, y en más de una oportunidad apoyó públicamente al candidato que le gustaba. Pero según confesó en una reciente entrevista, de cara a las próximas elecciones presidenciales, Johnson asumirá una actitud muy distinta.

Dwayne Johnson Jordan Strauss - Invision

En el marco de una nota con Fox News, el actor comentó: “El apoyo que manifesté por Biden hace un par de años, pensaba que era la mejor decisión que podía tomar en ese momento. Yo creía que debido a la posición en la que me encontraba, en la que tenía una cierta influencia, mi trabajo era ejercer esa influencia y compartir mi opinión con respecto a quién iba a votar. Pero ahora no voy a hacer eso. En ese momento, era el hombre más seguido del mundo, y aunque aún lo soy, y eso lo agradezco, lo que se provocó fue algo que me desgarra en las entrañas, y que es la división”.

Luego de destacar que él quisiera que las cosas “se calmaran”, el protagonista de Jumanji explicó: “El día después de todo eso causó una gran división. Y ahora me doy cuenta, frente a una nueva elección, que no lo haré de nuevo. Mi objetivo es que el país este unificado. Realmente creo en eso. Así que ya no habrá apoyo público. En este nivel de exposición, me guardaré mis opiniones políticas para mí mismo. Será algo entre la urna y yo. Pero sí puedo decirte esto: como le sucede a muchos, no confío en todos los políticos, pero sí confío en el pueblo estadounidense, y quien salga elegido tendrá mi apoyo en un cien por ciento” . Por último, y frente a la pregunta si le gustaría postularse en algún cargo político, The Rock fue contundente: “No, esa no es mi intención”.

Un mensaje para su padre

Dwayne Johnson @therock

Rocky Johnson, como su hijo The Rock, también fue luchador profesional en la WWE. Se trató de alguien muy popular durante los años ochenta, llegando a coronarse victorioso en la categoría “Campeonato de parejas”. Y hace poco tiempo, Dwayne Johnson compartió ese instante en sus redes sociales, junto a un emotivo mensaje. En el posteo, The Rock escribió: “Mando flores al cielo dedicadas a mi viejo, Rocky “Soulman” Johnson. Mi papá, junto a “Mr. Usa” Tony Atlas, hicieron historia en la lucha libre profesional al consagrase como los primeros contendientes afroamericanos de Pesos pesados en ganar el Campeonato de parejas en la WWE. Triunfó en un sendero muy difícil y le despejó el camino a todos nosotros, los hombres de color, tanto en los deportes como en el entretenimiento”.

Más adelante, y en un tono marcadamente emocional, el actor se pone mucho más introspectivo para reflexionar sobre su propia historia y el vínculo con su padre. Al respecto, Johnson subraya: “Mi remordimiento en esta vida es no haber tenido la chance de despedirme de él, ya que murió de forma repentina. Me arrepiento de no haber conciliado los conflictos que atravesaron nuestra relación entre padre e hijo antes de perderlo. Me crió con amor paternal feroz y con una mano más feroz aún. Y mientras más vivo mi vida, más agradecido me siento por eso”. Y por último, el luchador concluye: “Nos veremos al final del camino, Soulman”.

El posteo pronto recibió miles de mensajes de apoyo y muchos seguidores de The Rock compartieron brevemente historias similares, mostrando una fuerte empatía con su mensaje. Y como último detalle de color, esos fans también destacaron la aparición de un muy joven Dwayne en ese mismo video.

LA NACION