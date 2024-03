Escuchar

Dwayne “The Rock” Johnson es una personalidad muy activa en redes sociales. El protagonista de Jumanji vuelca buena parte de su cotidianeidad en su cuenta de Instagram y su público sigue con atención todos sus posteos. Pero en las últimas horas, The Rock compartió un texto más reflexivo en el que profundizó sobre las cuentas pendientes que le quedaron con su padre, luego de su repentina muerte.

Rocky Johnson, que como su hijo también fue luchador profesional en la WWE, fue una figura muy popular durante los años ochenta, llegando a coronarse victorioso en la categoría “Campeonato de parejas” y, justamente, ese fue el momento que compartió The Rock. E n el posteo, Johnson escribió: “Mando flores al cielo dedicadas a mi viejo, Rocky “Soulman” Johnson. Mi papá, junto a “Mr. Usa” Tony Atlas, hicieron historia en la lucha libre profesional al consagrase como los primeros contendientes afroamericanos de Pesos pesados en ganar el Campeonato de parejas en la WWE. Triunfó en un sendero muy difícil y le despejó el camino a todos nosotros, los hombres de color, tanto en los deportes como en el entretenimiento”.

Dwayne Johnson junto a su hija Tiana, de 4 años y Jasmine, de 6. Instagram @therock

Más adelante, y en un tono marcadamente emocional, el actor se pone mucho más introspectivo para reflexionar sobre su propia historia y el vínculo con su padre. Al respecto, Johnson subraya: “Mi remordimiento en esta vida es no haber tenido la chance de despedirme de él, ya que murió de forma repentina. Me arrepiento de no haber conciliado los conflictos que atravesaron nuestra relación entre padre e hijo antes de perderlo. Me crió con amor paternal feroz y con una mano más feroz aún. Y mientras más vivo mi vida, más agradecido me siento por eso”. Y por último, el luchador concluye: “Nos veremos al final del camino, Soulman”.

El posteo pronto recibió miles de mensajes de apoyo y muchos seguidores de The Rock compartieron brevemente historias similares, mostrando una fuerte empatía con su mensaje. Y como último detalle de color, esos fans también destacaron la aparición de un muy joven Dwayne en ese mismo video.

The Rock y una corrección necesaria

Dwayne Johnson. Joel C Ryan/Invision/AP - Archivo

Hace un tiempo, The Rock fue homenajeado a través de una estatua de cera realizada a partir de su imagen y exhibida en un importante museo de París. Pero en un posteo en su cuenta de Instagram, el actor le pidió a la institución que modifiquen el resultado final de la exposición.

La estatua de cera fue presentada en el Museo Grevin ubicado en el barrio Grands Boulevards de la mencionada capital francesa. Se trata de uno de los museos de cera más icónicos del mundo con más de 500 esculturas que retratan desde la historia de Francia hasta personalidades de la vida moderna, tales como Leonardo Di Caprio, Lady Gaga o Donald Trump.

La escultura de The Rock STEFANO RELLANDINI - AFP

La exposición cobró notoriedad enseguida y llegó hasta The Rock mediante un video en donde el comediante James Andre Jefferson Jr. le pedía explicaciones al actor de películas como Black Adam y Rápido y Furioso X, si estaba al tanto de la situación.

Así es que Johnson replicó el video y señaló que le pidió a su equipo de comunicación que le soliciten al museo que corrija el error. “Para que conste, haré que mi equipo se comunique con nuestros amigos del Museo Grévin, en París, Francia para que podamos trabajar en “actualizar” mi figura de cera aquí con algunos detalles importantes y mejoras, empezando por el color de mi piel”, escribió.

La estatua de Dwayne Johnson que causó polémica

Sin embargo, el actor hollywoodense decidió tomarse la polémica con humor y agregó: “Y la próxima vez que esté en París, pasaré y tomaré una copa conmigo mismo”.

Desde el Museo Grévin aseguraron que ya iniciaron la renovación de la estatua, acorde a lo comunicado por el también exluchador. “Dwayne Johnson tiene razón y lo hemos notado y obviamente lo solucionaremos lo más rápido posible y le enviaremos nuevas fotos una vez terminadas”, explicaron según consignó el medio Deadline. “Lo estamos esperando cuando venga a París y al Museo de Cera Grévin para celebrarlo con una copa de champán”, agregaron.

