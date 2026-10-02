“El abuelo”: la dulce postal de Ricardo Darín con su nieto Dante que compartió el Chino

Hay escenas que necesitan pocas palabras. Chino Darín compartió en sus historias de Instagram una foto de su padre, Ricardo, con Dante en brazos y eligió una descripción tan breve como precisa: “El abuelo”, junto a un emoji de corazón rojo. Dos palabras para presentar una faceta del actor que el público conoce mucho menos que sus personajes y que, desde febrero, ocupa un lugar especial en su vida.

En la imagen, Darín sostiene al bebé con ambos brazos y baja la mirada hacia él. La tierna postal, difundida este jueves, muestra un momento de cercanía entre abuelo y nieto, lejos de las entrevistas y las presentaciones de sus películas. El protagonista de El Eternauta aparece encantado con su primer y único nieto, en una escena doméstica que su hijo decidió compartir con sus seguidores.

La tierna postal de Ricardo Darín y su nieto Dante

Dante nació el 9 de febrero en Barcelona y es el primer hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó. Su llegada convirtió a Ricardo y a su esposa, Florencia Bas, en abuelos por primera vez. El próximo viernes cumplirá ocho meses, y la familia viene registrando algunos momentos cotidianos que comparten en sus redes sociales.

La foto encuentra al actor en una etapa que él mismo describió con entusiasmo. Durante su reciente paso por el Festival de San Sebastián, donde presentó Lo dejamos acá, habló de la alegría que le provoca su nieto. “Tengo un nieto, ¿cómo no voy a estar contento?”, expresó en una entrevista con LA NACION. También contó cuánto disfruta de algo tan sencillo como recibir una mirada y una sonrisa del bebé.

Un tierno recuerdo de Úrsula Corberó paseando por Madrid con Ricardo Darín tomada del brazo con su panza de embarazo (Fuente: Instagram/@ursulolita)

A los 69 años, Darín suma así una experiencia nueva a una vida familiar que suele mantener en el bajo perfil. En marzo, durante un encuentro con la prensa por el regreso de Escenas de la vida conyugal, Ricardo había recordado el primer encuentro con su nieto. Lo que más lo conmovió, explicó, fue descubrir a su propio hijo en un papel nuevo. “Lo primero que sentí, lo más fuerte que sentí fue verlo al Chino padre”, reconoció. Después llegaron las demás emociones de conocer al recién nacido.

En aquella ocasión también contó que él y Bas buscaban espacios en sus agendas para viajar y visitar a la familia en España. La distancia y los compromisos de trabajo hacían que cada encuentro requiriera organización.

El álbum familiar ya había sumado otras escenas cotidianas. A fines de agosto, Corberó publicó una serie de fotografías con la frase “Full time papis”. Hubo imágenes del baño del bebé, momentos compartidos con sus padres y una sonrisa que dejaba ver sus primeros dos dientes. Chino respondió con humor y ternura: “Muy morfable todo”.

Chino Darín contó cómo fue presenciar el nacimiento de su hijo

Chino Darín habló de su hijo Dante (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Tras convertirse en padre el 9 de febrero pasado, Chino Darín habló con la prensa y no solo reflexionó sobre los primeros días como una familia de tres integrantes, sino que contó cómo fue su maratónica corrida para estar presente en el parto.

“No vengo durmiendo nada en estos días, vienen siendo muy intensos. Me escapé de Buenos Aires de un rodaje en el que estoy para pegarle a la fecha del parto y la verdad es que salió todo fantástico”, expresó el actor, que en aquel momento estaba trabajando en una nueva serie de Netflix escrita y dirigida por Sebastián Borensztein.

“Soy muy afortunado. Pensé que no iba a poder venir y que no iba a poder estar en el parto, pero logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Increíble”, agregó. Además, contó cómo fueron las primeras horas junto a Dante: “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas en estos últimos dos días, pero fue una experiencia increíble”.

Además, Darín aclaró las dudas que había respecto al lugar de nacimiento que eligieron para su hijo, Barcelona. Aunque reconoció que, debido al importante compromiso laboral que tenía en agenda, habían evaluado la posibilidad de que naciera en la Argentina, esto rápidamente fue descartado. “Entendí, en base a la experiencia de mi madre, que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien que fuera así, que ella se sintiera cómoda, en su tierra, que se hablara su idioma materno, que me parece que es importante. Hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa“, remarcó.