Ricardo Darín reveló el nombre del bebé del Chino y Úrsula Corberó

La familia Darín atraviesa uno de sus momentos más felices. Tras el nacimiento del primer hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, fue Ricardo Darín quien confirmó públicamente el sexo y el nombre de su nieto. “Muy bien, muy bien, por suerte muy bien. Un niño. Se llama Dante, sí, es un nombre con mucha significancia, pero es bonito, muy bonito”, dijo orgulloso el actor en diálogo con Europa Press.

Fue ahí que los medios presentes en la clínica en Barcelona donde nació el menor le consultaron si había visto algún parecido con él o los flamantes papás. Cauteloso como es, el intérprete respondió: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que, como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”.

Úrsula Corberó paseó por Madrid con Ricardo Darín tomada del brazo y mostró su panza de embarazo (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Aunque Ricardo y el Chino son muy unidos como familia, el referente del cine nacional reconoció que por el momento no le dio ningún consejo a su hijo sobre la paternidad. “No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”, argumentó.

Por último, contó que tanto los padres como todo el clan Darín se encuentran entusiasmados por la llegada del nuevo integrante de la familia. “Sí, están todos muy felices. Estamos todos muy felices”, cerró antes de alejarse de las cámaras.

Ricardo Darín recordó el día en que se enteró que sería abuelo

En una reciente entrevista con El País de Uruguay, el actor aseguró que desde que se enteró de que sería abuelo está muy emocionado y hasta había adelantado que seguramente iba a llorar cuando conociera a su nieto. Según relató, él fue uno de los primeros en saber de que su hijo iba a ser padre.

“Por una cuestión de prudencia, él decidió no hacerlo extensivo. Me lo contó porque estaba en un momento complicado y me pidió que charláramos para solucionar el tema logístico. De paso me dijo: ‘Preferiría que no dijeras nada hasta que esto no esté confirmado, después de los tres meses’. Y eso hice. Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo: ‘¿Cómo no me contaste?’. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?“, relató.

Ricardo Darín contó cómo se enteró de que va a ser abuelo

En septiembre, durante su estadía en Madrid por las funciones de la obra de teatro Escenas de la vida conyugal que protagoniza junto a Andrea Pietra, Darín se emocionó al hablar con Andy Kusnetzoff de la dulce noticia. “Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos”, expresó en Perros de la calle (Urbana Play). “Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría; en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, señaló.

“Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”, bromeó con su característico humor sobre su primera vez como abuelo.