Ricardo Darín reveló qué sintió al ver a su nieto por primera vez: “Muy fuerte”

En un encuentro con la prensa en el Teatro Coliseo por el regreso de Escenas de la vida conyugal (por diez únicas funciones), la obra que protagoniza junto a Andrea Pietra, Ricardo Darín habló de su estrenado abuelazgo y reveló qué fue lo que más lo impactó a la hora de conocer a su primer nieto, Dante, fruto de la relación de su hijo Chino Darín con Úrsula Corberó, que nació el pasado lunes 9 de febrero.

Úrsula Corberó y Ricardo Darín pasearon por las calles de Madrid días antes del nacimiento de Dante (Fuente: Instagram/@ursulolita)

“No lo tengo todavía muy ejercido, sí lo tengo sentido y asumido pero todavía no tuve la oportunidad de ejercerlo, de tenerlo conmigo y malcriarlo”, dijo el actor con una cálida sonrisa al referirse a su rol de abuelo.

Luego, cuando le preguntaron qué sintió al ver al recién nacido por primera vez, relató: “Mirá, es tan raro eso. En realidad, lo conocí en el mismo momento en el que Chino y Úrsula salían de la sala de parto. Ella venía en la camilla con el bebé y el Chino venía adelante, o sea, abría la puerta del ascensor y nosotros estábamos ahí”.

Sin embargo, señaló, en ese primer contacto toda su atención se posó en su propio hijo. “Lo primero que sentí, lo más fuerte que sentí fue verlo al Chino padre“, reconoció el protagonista de El Eternauta. “Después vino todo lo demás, pero lo primero que sentí, muy fuerte, fue eso y dije: ‘Chinito padre, Dios mío, a lo que hemos llegado’”.

En ese sentido, Darín destacó que su hijo “está fantástico y feliz” en su flamante rol de padre, pero que “no se le puede dar consejos” porque “es un muchacho muy temperamental”. “Además, cada uno tiene que hacer su propio camino”, aseguró.

Como Chino Darín y Úrsula Corberó están radicados en España, el protagonista de El secreto de sus ojos y su mujer, Florencia Bas, están constantemente planificando su agenda para ver en qué momento pueden viajar nuevamente a Europa de visita. “Siempre estamos pendientes de eso, de encontrar espacios para ir a verlos, y ellos también están buscando la oportunidad de venir para acá, cosa que tienen en mente”, explicó.

Chino Darín contó cómo fue presenciar el nacimiento de su hijo

Tras convertirse en padre el pasado lunes 9 de febrero, Chino Darín habló con la prensa y no solo reflexionó sobre los primeros días como una familia de tres integrantes, sino que contó cómo fue su maratónica corrida para estar presente en el parto.

El Chino Darín habló de su hijo Dante

“No vengo durmiendo nada en estos días, vienen siendo muy intensos. Me escapé de Buenos Aires de un rodaje en el que estoy para pegarle a la fecha del parto y la verdad es que salió todo fantástico”, expresó el actor, que está trabajando en una nueva serie de Netflix escrita y dirigida por Sebastián Borensztein.

“Soy muy afortunado. Pensé que no iba a poder venir y que no iba a poder estar en el parto, pero logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Increíble”, agregó. Además, contó cómo fueron las primeras horas junto a Dante: “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas en estos últimos dos días, pero fue una experiencia increíble”.

Chino Darín junto a su hijo Dante (Foto: Instagram @chinodarin)

Asimismo, Darín aclaró las dudas que había respecto al lugar de nacimiento que eligieron para su hijo, Barcelona. Aunque reconoció que, debido al importante compromiso laboral que tenía en agenda, habían evaluado la posibilidad de que naciera en la Argentina, esto rápidamente fue descartado. “Entendí, en base a la experiencia de mi madre, que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien que fuera así, que ella se sintiera cómoda, en su tierra, que se hablara su idioma materno, que me parece que es importante. Hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa“, remarcó.