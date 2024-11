El actor Dave Coulier reveló que fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin: “Pasé de un resfriado a tener cáncer”

Hace unas semanas, el mundo del espectáculo se vio conmocionado luego de que James Van Der Beek contara que tenía cáncer de colon. Días después, Dave Coulier decidió abrir su corazón y revelar que está atravesando una situación similar pero, en su caso, se encuentra batallando contra un linfoma no Hodgkin en estadio 3 . Tras confesar que el diagnóstico lo tomó por sorpresa, el actor de la serie Full House contó cómo está transitando su tratamiento y qué lo mantiene muy esperanzado.

En diálogo con People, el comediante de 65 años relató con lujo de detalles cómo los médicos descubrieron que tenía cáncer en octubre pasado. Fue después de padecer una infección en las vías respiratorias superiores que le causó una gran hinchazón en sus ganglios linfáticos (del tamaño de una pelota de golf) que los especialistas comenzaron a sospechar de su cuadro. Luego de realizarle una biopsia y una tomografía computada, la peor noticia llegó. “Tres días después, mis médicos me llamaron y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin de células B y es muy agresivo ’”, recordó Coulier sobre ese llamado que cambió su vida para siempre.

“ Pasé de tener un poco de resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador. Este ha sido un viaje realmente rápido ”, confesó el actor que tuvo su momento de mayor popularidad al interpretar a Joey Gladstone en la serie Full House. Dos semanas después de su diagnóstico, Dave ya estaba haciendo quimioterapia y tomó una drástica decisión: raparse la cabeza de manera preventiva. Días más tarde llegó lo inevitable: contarle a su audiencia del podcast Full House Rewind sobre su enfermedad. “Comencé el podcast con un sombrero y dije: ‘Siempre he sido un hombre de muchos sombreros pero este tiene un significado especial porque hace un par de semanas me diagnosticaron linfoma no Hodgkin’”, dijo sorprendiendo a sus seguidores.

Bob Saget, Dave Coulier, John Stamos, Jodie Sweetin, Candace Cameron, Mary Kate and Ashley Olsen en Full House The Grosby Group

“Esa fue realmente una decisión consciente de ‘voy a enfrentarme a esto de frente, y quiero que la gente sepa que es mi vida’. No voy a tratar de ocultar nada. Prefiero hablar de ello y abrir el debate e inspirar a la gente ”, aseguró sobre su decisión de exponer su diagnóstico públicamente. A su vez, habló del apoyo de su mujer, Melissa Porting, y sus amigos médicos para luchar en conjunto contra el linfoma. “Todos juntamos nuestras cabezas y dijimos: ‘Está bien, ¿a dónde vamos?’ Y tenían un plan muy específico sobre cómo iban a tratar esto”, reveló mientras advertía que sus posibilidades de curabilidad pasaron de algo bajo a un rango del 90% cuando su prueba de médula ósea dio negativo . “Ese fue un gran día”, reconoció.

A pesar de tener antecedentes en su familia, Coulier decidió transitar este momento con mucha esperanza. “Perdí a mi mamá por cáncer de mama. Perdí a mi hermana Sharon por un cáncer de mama; tenía 36 años. Perdí a mi sobrina, Shannon; tenía 29 años. Vi por lo que pasaron esas mujeres de mi familia y pensé: ‘Si puedo ser solo un 10 por ciento de lo fuertes que eran, entonces voy a estar bien’”, aseguró. Actualmente, el actor está compartiendo esta experiencia con su hermana mayor, Karen, quien también fue diagnosticada con cáncer. “Mi hermana era enfermera titulada, por lo que ha visto esto desde una óptica diferente a la mía. Ella ha sido un gran apoyo y es divertida, así que estamos haciendo bromas sobre esto. Uno de mis chistes es que en cuatro cortas semanas he pasado de ser Virgo a Cáncer”, comentó, entre risas.

Transitar esta situación con humor, mente positiva y mucha fe es lo que Coulier ha elegido por estos días, especialmente por su esposa y su hijo Luc, que muy pronto lo convertirá en abuelo. “Vi cómo esas palabras (su diagnóstico) afectaron a Melissa y pensé: voy a ser fuerte a lo largo de esto, no solo por mí, sino que voy a ser fuerte por ella”, aseguró. “ Cuando recibí la noticia me quedé atónito porque no me lo esperaba y luego, la realidad se asentó y me encontré notablemente tranquilo con lo que iba a ser el resultado . No sé cómo explicarlo, pero había una calma interior en todo ello, y creo que eso es parte de lo que he visto pasar a las mujeres de mi familia. Realmente me inculcaron eso y me inspiraron de alguna manera porque fueron magníficos al pasar por lo que pasaron, y pensé: ‘Yo también estoy bien con esto’. He tenido una vida increíble en un viaje con personas increíbles a mi alrededor y estoy bien. Seguro que cambia la perspectiva”, reflexionó.

El actor, que acaba de terminar el primero de los seis tratamientos de quimioterapia indicados, reveló cómo se siente hasta el momento. “T engo mis días buenos y mis días malos. Algunos días son nauseabundos y mareados, y luego hay otros días en los que los esteroides hacen efecto, y siento que tengo mucha energía . De hecho, ayer patiné con unos amigos aquí en Detroit. Fue maravilloso estar ahí afuera haciendo algo que amo y tratando de mantenerme enfocado en todas las cosas geniales que tengo en mi vida”, se sinceró. Y enseguida habló de todos los planes que tiene por delante, entre ellos el debutar en el rol de abuelo: “Tengo que enseñarle a jugar al hockey. Hay mucho que esperar”, se ilusionó.

Por último, Dave reveló el motivo por el cual decidió compartir su situación públicamente: concientizar sobre los chequeos médicos y ayudar a quienes estén atravesando una situación similar. “Cuídense mucho, porque hay mucho por lo que vivir. Y si eso significa hablar con sus médicos o hacerse una mamografía o una colonoscopia, realmente puede hacer un gran cambio en sus vidas”, concluyó.

LA NACION