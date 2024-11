James van der Beek, el protagonista de Dawson’s Creek, tiene cáncer de colon

James Van Der Beek (Connecticut, 47 años), actor que saltó a la fama gracias a su papel de Dawson en el drama adolescente Dawson’s Creek (1998-2003), padece cáncer de colon, según ha confirmado el propio intérprete en exclusiva a People. “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, anunció a la revista estadounidense. “Hay motivos para el optimismo y me siento bien”, añadía. Tras esas palabras, Van Der Beek hacía una explicación más larga en su perfil de Instagram, en el que otras cosas explicaba que se había visto obligado a dar la noticia de este modo tras enterarse de que iba a filtrarla un medio de comunicación.

“Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas”, comenzaba Van Der Beek el mensaje en su cuenta de Instagram. “No hay un manual de instrucciones para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento cercano... para generar conciencia y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser modificado esta mañana temprano cuando me informaron que un tabloide iba a publicar la noticia”, explica a sus 1,5 millones de seguidores.

En su mensaje, en el que Van Der Beek no ha revelado en qué fase se encuentra su enfermedad ni el curso de su tratamiento, se disculpa con esos seres queridos que tuvieron que enterarse de su diagnóstico a través de los medios de comunicación: “Pido disculpas a todas las personas en mi vida a las que tenía planeado contárselo yo mismo. Nada de este proceso ha ocurrido en el tiempo que yo hubiera preferido”. “Seguimos adelante, tomando cada sorpresa como una señal, apuntando hacia un destino mayor del que habríamos descubierto sin la intervención divina. Mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y el apoyo”, concluye el comunicado. Van Der Beek se casó con Kimberly Van Der Beek en 2010, y juntos tienen seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

También a través de Instagram, el actor ha querido mostrar su optimismo frente a esta enfermedad: “He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y mejorando mi salud general con mayor atención que nunca”, explica. “Estoy en un buen momento y me siento fuerte. Ha sido toda una iniciación y contaré más cuando esté listo”.

La familia Van der Beek y cinco de sus seis hijos Instagram James Van Der Beek

El intérprete por ahora no ha anunciado cuándo fue diagnosticado. Pero en los últimos meses su carrera se ha mantenido activa. El próximo 9 de diciembre, Van Der Beek aparecerá en The Real Full Monty, un especial inspirado en la película The Full Monty de dos horas en el que un grupo de celebridades masculinas se desnudarán para generar conciencia sobre las pruebas e investigaciones sobre el cáncer de próstata, testículo y colorrectal. Además de él, el especial también contará con la participación del actor Taye Diggs, el jugador de fútbol americano Chris Jones y el veterano juez de Dancing with the Stars Bruno Tonioli. Será producido por el también actor y cómico Anthony Anderson. “Para mi vergüenza, pensé que solo le estaba haciendo un favor a Anthony Anderson y apoyando la lucha contra el cáncer. Pero cuando llegamos allí y empezamos a hablar de verdad sobre estos temas, todos empezaron a abrirse y nos conocimos en un nivel diferente”, dijo Diggs recientemente a People sobre el especial. Recientemente, también apareció en un episodio de Walker y está previsto que protagonice la película Sidelined: The QB and Me, que se estrenará el viernes 29 en los Estados Unidos.

Su protagonista terminó siendo el menos célebre de su ahora muy famoso elenco: Michelle Williams como Jen Lindley, Van Der Beek como Dawson Leery, Joshua Jackson como Pacey Witter y Katie Holmes como Joey Potter

Su enfermedad llega cuatro años después del fallecimiento de su madre, en el verano de 2020. En aquel momento, el actor escribió un conmovedor homenaje: “Mi madre cruzó la frontera la semana pasada. A pesar de que sabíamos que esto iba a ocurrir —y de hecho pensábamos que habíamos llegado al final hace casi un año y medio—, todavía estoy en shock. Estoy agradecido de que ya no sufra, triste, enfadado, aliviado... todo a la vez y en diferentes momentos. Solo intento darme el espacio y permitirlo todo”.

El cáncer colorrectal, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, comienza en el colon o el recto, que forman el intestino grueso en el sistema digestivo, donde se forman células cancerosas. La mayoría de estos tipos de cáncer comienzan con un crecimiento en el revestimiento interno del colon o del recto que son llamados pólipos. “Más por venir”, termina su mensaje en Instagram James Van Der Beek, apuntando a que él mismo dará más detalles en un futuro sobre su estado de salud.

