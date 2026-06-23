El actor Joe Manganiello habla de sus graves problemas de salud en sus memorias: “No se lo desearía ni a mi peor enemigo”

Según lo que se pudo saber en el anticipo de un libro de memorias que se publicará en octubre próximo, el actor Joe Manganiello se refirió abiertamente sobre un grave problema de salud.

El libro, que saldrá a la venta el 16 de octubre, narra la historia del actor de True Blood, de 49 años, quien detalla “un problema de salud hasta entonces desconocido —marcado por múltiples experiencias cercanas a la muerte y crisis médicas— que lo llevó más allá de la medicina y a una extraordinaria búsqueda por todo el mundo que reveló respuestas sobre su ascendencia, traumas heredados y las historias más profundas que llevamos dentro”, según un comunicado de prensa que publicaron portales estadounidenses, como Entertainment Weekly.

Joe Mangianello y Caitlin O'Connor, su actual pareja Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

El ex marido de Sofía Vergara escribe que su salud se deterioró repentinamente “sin previo aviso” un día, cuando “una cascada de enfermedades autoinmunes atacaron piel, tiroides, ojos, pulmones y sistema digestivo”.

El presentador de Deal or No Deal Island describió este período como “el momento más brutalmente difícil de mi vida” en una declaración a People, y agregó: “No se lo desearía ni a mi peor enemigo, pero también fue mi mayor aventura”.

Las misteriosas dolencias lo llevaron a dar una batalla de siete años, durante la cual Manganiello sufrió “dolor crónico” y se sometió a una amputación de órgano que le salvó la vida, una crisis existencial y una larga lucha por la supervivencia que dejó a los médicos con pocas respuestas y sin una explicación clara, continúa el comunicado.

“Espero que mi experiencia en este camino les dé esperanza a los lectores, mostrándoles que pueden encontrar respuestas y sanación al otro lado de cualquier dificultad que estén atravesando. Escribir este libro me brindó la perspectiva necesaria para comprender que mi sufrimiento era como un capullo del que emergería transformado para siempre”.

Además de su lucha contra la enfermedad, la editorial describe Bloodlines como “una obra profundamente personal y de gran riqueza emocional, que explora temas como la enfermedad, la herencia, la masculinidad, la fe, la ambición y las identidades que construimos para perdurar. Más que unas memorias sobre una crisis médica, es un relato introspectivo de lo que sucede cuando la vida que has construido ya no puede contener la verdad de lo que llevas dentro”, aseguraron.