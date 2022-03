El actor Juan Pablo Medina rompió el silencio: “Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación”

Juan Pablo Medina está de vuelta en su casa y en plena recuperación, luego de un grave episodio que lo mantuvo varios meses internado y por el cual debieron amputarle una pierna. El actor mexicano, que fue parte del elenco de La casa de las flores, contó a la revista GQ de México que sufrió un infarto silencioso, diagnóstico con el que dieron tras estudiarlo durante varias semanas. Contento de haber podido sobreponerse, aseguró: “ Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba [la amputación]. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás ”.

Fue a mediados de 2020 cuando la noticia del delicado estado de salud de Medina trascendió. Se supo que había sufrido una trombosis que puso en riesgo no solo su salud, sino también su vida. En ese momento reinaba el hermetismo dentro de su círculo íntimo. Fue recién hace unos meses que volvió a mostrarse y lo hizo a través de las redes sociales. Con una foto junto a su novia, Medina escribió: “Muchas felicidades Chulita Paulina Davila ¡Qué rico poder pasar juntos este cumpleaños! Te amo”. Sin embargo, el actor evitó dar precisiones sobre lo sucedido hasta ahora.

Relato en primera persona

En diálogo con revista GQ, Medina contó cómo fueron los hechos. “Con el tiempo voy rememorando poco a poco lo que ocurrió. Lo que recuerdo es que me encontraba en llamado, grabando en un hotel [estaba trabajando en el set de Horario estelar, su primer protagónico total en televisión] y de repente me empecé a sentir mal del estómago. Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo. Sin embargo, el dolor fue a más. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él. Quería estar al lado de mi papá ”, contó.

Y sumó: “Decidieron llevarme al Hospital Ángeles. En un inicio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. De ahí pasaron tres o cuatro días de los que no recuerdo casi nada (...). Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas. Todo fue muy traumático ”.

Pero la pesadilla no había terminado, estuvo más de un mes sin poder mover los brazos, lo volvieron a operar porque tenía más coágulos en las piernas. Él, según contó, solo podía pensar en el rodaje postergado y en su enojo. Fue su novia quien lo hizo cambiar de actitud, aunque aún le esperaba el desafío más duro. “Después de una cirugía para extraerme los coágulos, mi cuerpo empezó a no responder del todo bien. Mi papá me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir. Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero que ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión . Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”, detalló.

La vida después de la amputación

El actor Juan Pablo Medina rompió el silencio: “Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación” instagram.com/juan_pablomedina

“Cuando se tomó la decisión de la amputación, a las dos horas entró una persona en mi habitación y se presentó. Era un psiquiatra. Empezamos a hablar de la decisión desde antes de que se hiciera la intervención médica y eso hizo toda la diferencia”, contó al citado medio.

Fue en ese momento en que empezó a investigar diferentes tipos de prótesis. Más allá de que el proceso era largo, él tenía la cabeza puesta en eso. “ El proceso de obtener una prótesis ha sido un viaje. Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva ”, contó.

La prótesis llegó desde Alemania. “Tengo la prótesis Genium X3, la cual cuenta con lo mejor en tecnología, es mecatrónica. Incluso, ya pude ir a jugar tenis” relató.

Más allá de mostrarse cómodo, aún le queda un largo camino ya que la rehabilitación es un proceso que lleva tiempo. “Por el momento mi recuperación va muy bien. Yo pensé que en chinga caminaría con la prótesis, pero no es así. Estoy reaprendiendo. A veces el muñón duele, pero ahí vamos. Este proceso es algo muy personal, por lo que antes que todo tengo que tener muy claro lo que me sucedió para poder seguir trabajando. Hasta creí que ya no iba a trabajar más como actor, que mi carrera había terminado. Por eso no me quiero adelantar y sé que debo atravesar todos los procesos. Por ahora, lo más importante es la salud mental y sanarme, poder dominar la prótesis y continuar con la recuperación física; para después llegar a poder interpretar los personajes que me lleguen en el futuro ”, reflexionó el actor.

Medina, de 43 años, nació en Virginia, Estados Unidos, pero siempre estuvo muy conectado con sus raíces mexicanas, desarrollando la mayor parte de su carrera en América Latina. Su primer trabajo fue en la telenovela de TV Azteca Cuando seas mía. Además de La Casa de las Flores, su trayectoria incluye participaciones en Soy tu fan, Guerra de ídolos, Sin rastro de ti y Las Juanas, entre otras telenovelas; recientemente se estrenó uno de sus últimos trabajos, Amarres, a través de la plataforma de HBO Max. En cine fue parte de No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y La vida inmoral de la pareja ideal.